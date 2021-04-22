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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине. ФОТОрепортаж

Район проведення ООС з робочою поїздкою відвідали перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Госієвська і віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 01

Парламентарії ознайомились з роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове".

Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 02
Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 03

Також у ході візиту іноземні та українські чиновники на власні очі побачили ситуацію на Сході України під час відвідин району ООС, а саме селища Широкине і спілкуванням з військовими. Через збройну агресію Російської Федерації жителі курортного населеного пункту біля моря, поблизу Маріуполя, залишили свої будинки і не можуть повернутися. На сьогодні майже 100% об'єктів житла в Широкиному зруйновано і люди там не проживають.

Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 04
Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 05
Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 06

На території зруйнованого російсько-окупаційними військами селища Широкине, вони підписали тристоронню домовленість про наміри на законодавчому рівні своїх країн визнати РФ агресором по відношенню до України. У цьому документі віце-спікери парламентів Польщі та Литви одностайно висловили своє засудження агресивних дій Російської Федерації, яка нарощує військову присутність вздовж українського кордону, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, наших європейських та євроатлантичних цінностей.

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Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 07
Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 08
Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 09

Віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малгожата Госієвська зазначила: "Україна – не лише сусід та економічний партнер, але й друг. І нині найважливіше – солідарність з Україною і її підтримка. Я не можу називати це конфліктом, тому що важко закривати очі на смерті людей – військових і цивільних, тому це – війна. Я побачила власне яким є той "русский мир". Місце, яке повинно квітнути життям, яке колись цвіло життям. Місце, де повинні гратися діти і люди жити нормально змінилося на руїни. Подібне я вже бачила раніше у Грузії в 2008 році. Кожен раз це та сама Росія, щоразу ті самі дії. Наголошую, що я звертаюся до політиків західних держав – давайте навчимося вивчати досвід та підбивати підсумки історії. Росія залишається тією самою. Змінюються лише назви, лідери, але їхні методи залишаються тими самими".

Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 10
Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине 11

Свою солідарність з Україною висловив віцеспікер Сейму Литовської Республіки Саударгас, який зазначив: "Ми і надалі будемо підтримувати Україну, підтримувати санкції і продовжувати нашу місію з допомоги Україні".

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Автор: 

Литва (2467) Польща (8662) Донбас (22358) Широкине (295) операція Об’єднаних сил (6725) Стефанчук Руслан (763)


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Топ коментарі
+10
Немецких, австрийских и венгерских депутатов не помешало бы привести на экскурсию в район Промки, для полноты ощущений "рускаго мира" так сказать
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22.04.2021 16:51 Відповісти
+5
В Пески, за блок Бороды
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22.04.2021 17:01 Відповісти
+3
Це "мотелі" за пагорбом с.Широкіно акі побудували під виглядом гаражного кооперативу. Знайомий "краєвид" ще з початку 2015р.
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22.04.2021 16:55 Відповісти
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Это не совсем Широкино. Это сараюшки у моря, которые сдавали в аренду
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22.04.2021 16:50 Відповісти
Це "мотелі" за пагорбом с.Широкіно акі побудували під виглядом гаражного кооперативу. Знайомий "краєвид" ще з початку 2015р.
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22.04.2021 16:55 Відповісти
Я знаю, мы там как то были на спортивных сборах. Там чуть дальше старый совковый «пионерлагерь», который и до войны был в руинах
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22.04.2021 17:01 Відповісти
Цей піонертабір називався "Маяк"... його теж раззвиздячили вщент.
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22.04.2021 17:15 Відповісти
Ему хуже не стало
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22.04.2021 18:38 Відповісти
А ты предлагаешь им пройтись по улицам, где полно неразорвавшихся боеприпасов ? )
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22.04.2021 17:35 Відповісти
Немецких, австрийских и венгерских депутатов не помешало бы привести на экскурсию в район Промки, для полноты ощущений "рускаго мира" так сказать
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22.04.2021 16:51 Відповісти
В Пески, за блок Бороды
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22.04.2021 17:01 Відповісти
Там улицы усеяны гильзами с надписью "сделано в РФ". Надеюсь увидели?
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22.04.2021 18:14 Відповісти
сын юзика....по сравнению с ним широкино узкино
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22.04.2021 19:12 Відповісти
 
 