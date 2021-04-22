"Червоні лінії" РФ щодо України пов'язані з національними інтересами, - Пєсков
Червона лінія для Москви у відносинах із Києвом проходить по межі російських національних інтересів.
Про це заявив у четвер журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Червона лінія є загалом у Росії, це пов'язано з національними інтересами. Звичайно, це має стосунок і до двосторонніх відносин з іншими державами, включно з Україною ... Вона проходить саме на межі наших національних інтересів", - сказав представник Кремля.
Водночас Пєсков укотре спробував запевнити, що Москва нібито не є стороною конфлікту на Донбасі.
У властивій пропаганді РФ манері він вирішив, і саме Київ нібито повинен вирішувати це протистояння, яке він назвав "внутрішнім". РФ готова і далі у взаємодії з іншими країнами "робити все можливе, щоб допомогти Україні", зазначив він.
Раніше Путін заявив про те, що буде жорстка й "асиметрична відповідь" щодо тих, хто перетне "червоні лінії".
Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що втручання у внутрішні справи Росії, включно з виборами або інші політичні процеси, а також образи й утиски економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Росії.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.
За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.
20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.
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Короче не знаю будут ли касаться консульств... но если только посольства то до конца апреля на дрезину в сторону Москвы сядут 22 дипломата и 48 технических сотрудников посольства... а если будут учитывать в таком размере еще и консульства - то количество русни на дрезинах удвоится...
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-ultimatum-ambasada-velvyslanectvi-diplomate-velvyslanec.A210422_084310_domaci_remy Česko se rozhodlo vyhostit z ruské ambasády desítky dalších lidí
И вот ещё интересная статья:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-ambasada-vyhosteni-barikada-velvyslanectvi-diplomate-velvyslanec-vondra.A210422_160047_domaci_remy Русские бы могли забарикадироваться в посольстве
Незалежність України від московії - то червона тряпка для кремлядів.
Без України вся історія московитів з їх "вялічієм" та "скрєпамі", з "пабєдамі" і "впєрєді планєті всей" - фантазії рукожопих недоумків, не більше.
Все решта - пусті слова.
"Красные линии" - там, где нам хочется и до туда, до куда нам позволят их пододвинуть.
https://twitter.com/i/status/1384945303137226752 https://twitter.com/i/status/1384945303137226752
21 квітня, Інязор (головний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою
За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний».
Порядок в мире обеспечивают международные законы и их некоснительное соблюдение всеми сторонами, их подписавшими.
"Красные линии" - это маркер беспредельщика, тщетно пытающегося найти оправдание собственного нарушения законов.
С позиции беспредельщика он нашёл супер "оправдание", а с позиции цивилизованного мира - болезнь прогрессирует и неадекват делает всего лишь очередные телодвижения для избежания наказания.
Законы - это порядок, а чьи то персональные красные линии - это, без вариантов, маркер беспредельщика.
Конечно, трудно говорить о законах когда сам их нарушил. Но в этой ситуации самый быстрый выход - там же где и вход. Петлять можно до бесконечности, но в удобных креслах за этими телодвижениями можно наблюдать как за интересным экшеном.
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І ці національні інтереси-ліквідація України .
Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск. Чиновники считают РФ вероятным организатором этих атак, однако при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением. Об этом, как отмечает https://www.newsru.com/world/22Apr2021/energy_attack.html NEWSru.com , пишет газета https://www.politico.com/news/2021/04/22/pentagon-russia-attacks-us-troops-484150 Politico со ссылкой на информированные источники. Как заявили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности, у нескольких военных в Сирии после некоей атаки якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ. Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов по всему миру. Тогда же американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов о своем расследовании.
Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности, заявил, что в одном из случаев симптомы, якобы связанные с использованием технологии "направленной энергии", были результатом пищевого отравления одного из пехотинцев. Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.
Как пишет газета, в Пентагоне считают Россию вероятно ответственной за эти атаки, хотя формально заявить о чьей-то причастности сложно, потому что симптомы якобы от этих атак могут возникнуть и по другим причинам. Доказательств о возможной причастности России издание не приводит. По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".
Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.
В кремле сидит одна нация, а отдуваться в окопах под огнём будут другие нации.
Чьи интересы Песков имеет в виду ?