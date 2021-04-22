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Новини Агресія Росії проти України
19 073 73

"Червоні лінії" РФ щодо України пов'язані з національними інтересами, - Пєсков

Червона лінія для Москви у відносинах із Києвом проходить по межі російських національних інтересів.

Про це заявив у четвер журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Червона лінія є загалом у Росії, це пов'язано з національними інтересами. Звичайно, це має стосунок і до двосторонніх відносин з іншими державами, включно з Україною ... Вона проходить саме на межі наших національних інтересів", - сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков укотре спробував запевнити, що Москва нібито не є стороною конфлікту на Донбасі.

У властивій пропаганді РФ манері він вирішив, і саме Київ нібито повинен вирішувати це протистояння, яке він назвав "внутрішнім". РФ готова і далі у взаємодії з іншими країнами "робити все можливе, щоб допомогти Україні", зазначив він.

Раніше Путін заявив про те, що буде жорстка й "асиметрична відповідь" щодо тих, хто перетне "червоні лінії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні. ВIДЕО

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що втручання у внутрішні справи Росії, включно з виборами або інші політичні процеси, а також образи й утиски економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Росії.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) путін володимир (24219) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+35
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 3647
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22.04.2021 16:05 Відповісти
+21
Будь-яка спроба України відновити териториальну цілістність та продовжити рух до ЄС та НАТО - то і є "червоні лінії" путлєра.
Незалежність України від московії - то червона тряпка для кремлядів.
Без України вся історія московитів з їх "вялічієм" та "скрєпамі", з "пабєдамі" і "впєрєді планєті всей" - фантазії рукожопих недоумків, не більше.
Все решта - пусті слова.
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22.04.2021 16:04 Відповісти
+18
Красные линии *****

"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 9824
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22.04.2021 15:59 Відповісти
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письков
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22.04.2021 15:59 Відповісти
"Прага. Поскольку Российская Федерация не выполнила ультиматум чешской дипломатии, министр иностранных дел Якуб Кулханек решил сократить количество дипломатов в посольстве России в Праге до того же уровня, что и в посольстве Чехии в Москве..."
Короче не знаю будут ли касаться консульств... но если только посольства то до конца апреля на дрезину в сторону Москвы сядут 22 дипломата и 48 технических сотрудников посольства... а если будут учитывать в таком размере еще и консульства - то количество русни на дрезинах удвоится...
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22.04.2021 16:16 Відповісти
Дрезина будет с прицепом.
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22.04.2021 16:23 Відповісти
Должен Вас поправить - до конца мая (не апреля)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-ultimatum-ambasada-velvyslanectvi-diplomate-velvyslanec.A210422_084310_domaci_remy Česko se rozhodlo vyhostit z ruské ambasády desítky dalších lidí
И вот ещё интересная статья:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-ambasada-vyhosteni-barikada-velvyslanectvi-diplomate-velvyslanec-vondra.A210422_160047_domaci_remy Русские бы могли забарикадироваться в посольстве
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23.04.2021 09:03 Відповісти
долго не выдержат сидеть за барикадами, водка и квашенная капуста закончаться быстро
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23.04.2021 16:12 Відповісти
у нас есть также желтая линия забором метров 800 шириной 400 и потом бетоном марки М800 по всему периметру что Парашей зовется...
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22.04.2021 16:17 Відповісти
вторая линия это послать телеграмму МОСКВА КРЕМПУЛЬКА ФИЛИАЛ МАВЗОЛЕЯ ИСКРЕННЕ СОЖЕЛЕЯ РАДЫ ВСЕ 40 ЛЕТ ЧТО ПОМЕРЛО ВАШЕ Х..ЛО КАК БЫ БЕЗ НЕГО БУДЕМ ТЕПЕРЬ ХОДИТЬ ТОЛЬКО В ЦИРК....
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22.04.2021 16:19 Відповісти
Песков: "Москва не является стороной конфликта на Донбассе и наш президент вовсе не плешивый и тем более не х**ло, как утверждают некоторые русофобы".
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22.04.2021 16:20 Відповісти
национальные интересы ордынцев это разбой и грабеж.А посему надо вооружаться
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22.04.2021 18:38 Відповісти
Красные линии *****

"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 9824
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22.04.2021 15:59 Відповісти
Где Грузия? Где нападение на ЕС и НАТО 2010-го?!
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22.04.2021 16:03 Відповісти
Не ясно по какой причине россию изображают медведем.. Эта недострана имеет ярко выраженные крысиные повадки.
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22.04.2021 16:34 Відповісти
Які такі "інтереси", пес смердячий?
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22.04.2021 16:00 Відповісти
Геббельс - "А что, так можно было пи..еть?"
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22.04.2021 16:01 Відповісти
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 3647
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22.04.2021 16:05 Відповісти
Ёршик Табаки несет очередную пургу
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22.04.2021 16:02 Відповісти
тётя Роза:- Роза Моисеевна, что вы можете сказать по поводу столь удачно проведенной военной кампании?- Вы имеете в виду катание железа вдоль границ? Выражусь дипломатично. Геостратег забздел. Впрочем, как и ожидалось.
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22.04.2021 16:02 Відповісти
Свої лінії малюйте по своїй землі і не лізьте в Україну. у нас своїх малярів вистачає лінії малювать.
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22.04.2021 16:03 Відповісти
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 9428
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22.04.2021 16:04 Відповісти
Будь-яка спроба України відновити териториальну цілістність та продовжити рух до ЄС та НАТО - то і є "червоні лінії" путлєра.
Незалежність України від московії - то червона тряпка для кремлядів.
Без України вся історія московитів з їх "вялічієм" та "скрєпамі", з "пабєдамі" і "впєрєді планєті всей" - фантазії рукожопих недоумків, не більше.
Все решта - пусті слова.
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22.04.2021 16:04 Відповісти
Верно. Но пока в Украине есть 73 %, то дела у нас будут плохи. Треть населения откровенно говоря вата, завтра они с удовольствием будут носить георгиевские ленты. Окацапливание населения за последние лет 100 было очень значительным.
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22.04.2021 16:16 Відповісти
Вы преувиличиваете. Даже втники заткнулись и мрлчат в тряпочку глядя во что хйло превратило донбасс. А у многих семьи и знакомые были оттуда. Многие стали за украину.
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22.04.2021 16:59 Відповісти
Не третина, звичайно, але близько 15-20%. І нічого вони не заткнулися. Подивіться останні рейтинги. Їх абсолютно нічого не виправить. Але плюс в тому, що з кожним роком їх менше завдяки природнім процесам.
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22.04.2021 17:39 Відповісти
красниє лінії позначає Байден.не путайте кольори,дальтоніки.
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22.04.2021 16:04 Відповісти
пТН-ПНХ
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22.04.2021 16:04 Відповісти
Це які? Щоб жили не краще ніж в кацапії і з війною??? Нах*й росію!
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22.04.2021 16:05 Відповісти
Перевожу:
"Красные линии" - там, где нам хочется и до туда, до куда нам позволят их пододвинуть.
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22.04.2021 16:05 Відповісти
пошёл ты на хрен кацап вонючий вместе с хйлом
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22.04.2021 16:05 Відповісти
кацапо-фашистов никто спрашивать не будет
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22.04.2021 16:06 Відповісти
Да ,но есть один нюанс ,в Украине ВСЕ болт ложили на ваши *** интересы ,они нам геть не интересны ...
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22.04.2021 16:07 Відповісти
болт ложили у кого он есть. вы при чем, девочки, с зелеными волосами под мышками? у тебя пися как у писькова. если мобилизация опять на зсаРашку поедешь прятаться?
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22.04.2021 16:14 Відповісти
Ватан ,зря ты так нервничаешь мне на на твои истерики ,тьфу и растереть ...
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22.04.2021 16:20 Відповісти
нацьіональньіє)))
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22.04.2021 16:07 Відповісти
Диалог Нацкорпуса и ватного депутата Лесика в Харькове. Встреча в суде.



https://twitter.com/i/status/1384945303137226752 https://twitter.com/i/status/1384945303137226752


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22.04.2021 16:08 Відповісти
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 7817
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22.04.2021 16:11 Відповісти
Слыыышшшьь....ну че там, рюський мир,есть чем похвастаться???? Позорище на весь мир. Ох и позорище.....

21 квітня, Інязор (головний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою

За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний».
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22.04.2021 16:13 Відповісти
Ваші національні інтереси закінчились на кордоні з Китаєм. Ось там і воюйте.
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22.04.2021 16:15 Відповісти
КРАСНЫЕ ЛИНИИ У УБИЙЦ !!!
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22.04.2021 16:16 Відповісти
У кацапов, как ни странно, линия головного мозга и линия государственных интересов совпадают и проходят ниже пояса !!!
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22.04.2021 16:18 Відповісти
Красные ,колорадские линии это понятно, но давайте начнём с освобождения Московией земель украинского Крыма и части оккупированного Донбасса,а то какая то ерунда получается
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22.04.2021 16:19 Відповісти
"красная линия"(c)
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 5941
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22.04.2021 16:19 Відповісти
пИськов, губу свою закатай вместе со своим долбоним правителем и народом!!!! На КОЛ тебя пИськов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.04.2021 16:22 Відповісти
какие мокшанские интересы могут быть у подордынцев в Украине??? идите на Х,,Й в свой Фекалистан козломордые, помойные щи с мудями хлебать лаптями....
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22.04.2021 16:23 Відповісти
Кремль по прежнему находится в своей параллельной реальности.
Порядок в мире обеспечивают международные законы и их некоснительное соблюдение всеми сторонами, их подписавшими.
"Красные линии" - это маркер беспредельщика, тщетно пытающегося найти оправдание собственного нарушения законов.
С позиции беспредельщика он нашёл супер "оправдание", а с позиции цивилизованного мира - болезнь прогрессирует и неадекват делает всего лишь очередные телодвижения для избежания наказания.
Законы - это порядок, а чьи то персональные красные линии - это, без вариантов, маркер беспредельщика.
Конечно, трудно говорить о законах когда сам их нарушил. Но в этой ситуации самый быстрый выход - там же где и вход. Петлять можно до бесконечности, но в удобных креслах за этими телодвижениями можно наблюдать как за интересным экшеном.
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22.04.2021 16:26 Відповісти
Забери всю свою кацапню і соблюдай там с німі всі націАнальниє інтєрєси *****!!! "Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 2932
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22.04.2021 16:26 Відповісти
"красные рашистские линии" ,как правило есть "красные" от крови и проходят по линии окопов тех территорий,которые рашист оккупировал у соседей
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22.04.2021 16:28 Відповісти
Красная линия для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов.

==========================================================
І ці національні інтереси-ліквідація України .
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22.04.2021 16:29 Відповісти
Есть ли российская национельность? Петр первый придумал россию, чтобы стать императором, и этот факт хорошо известен.
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22.04.2021 17:04 Відповісти
Письков сказал, что Ху@ло что-то сказала.... Два сапага пара
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22.04.2021 16:32 Відповісти
Характерно, что все "национальные интересы россии" находятся на территории других стран, а до своей помойки и ее граждан кремлевским ублюдкам дела нет.
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22.04.2021 16:38 Відповісти
Если сделать так, чтобы в Украине не было русского в школах, то Украинцы будут уметь только на УкрМове писать. И Английский нужно сделать усиленный! 2 языка нужно знать УкрМову и Английский.
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22.04.2021 16:39 Відповісти
С мокшанским еще сложнее. Где на Валдае русских взять? Русские зто Новгород Великий да Псков. Какой язык учить-то будете, мокшане?
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22.04.2021 16:53 Відповісти
В Новгороді Великому та Пскові ніяких русичів не залишилося з часів Івана Мучителя, оскільки він там влаштував геноцид. А потім заселив ці території московитами.
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22.04.2021 17:33 Відповісти
Я сравнмтельно недавно бывал в Новгороде. Московитов там не любят. К тому же речь идет о событиях 1000-летней давности.
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22.04.2021 17:55 Відповісти
в Питере тоже
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23.04.2021 16:31 Відповісти
Долго ржал. Это ж какой национальности интересы? Улусы да мокшане.
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22.04.2021 16:46 Відповісти
Юрий Долгорукий, основатель москвы, одиннадцать раз воевал Киев во главе банд половцев и все разы с позором был бит и изгоняем.Так что москва - половецкий город
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22.04.2021 17:21 Відповісти
..для этих придурков характерное "мышление",что на территории Украины нет коренного населения,так как "русские",после нашествия Батыя в 1240 году ,"перекочевали" в "улус" мокшанский...и 400 лет на этой территории никого не было,пока опять не появились"русские"..Вот так на чём и "зиждятся" эти "скрепы" идиотов...
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22.04.2021 16:50 Відповісти
"Червоні лінії" РФ щодо України пов'язані з національними інтересами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8102
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22.04.2021 16:59 Відповісти
"Червоні лінії" РФ щодо України пов'язані з національними інтересами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3946
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22.04.2021 17:00 Відповісти
А превращение американцами кацапских вояк в фарш в сирийской провинции Дейр-эз-Зор это какой линией было?
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22.04.2021 17:02 Відповісти
Если ты поставляеш военную технику ты априори сторона конфликта.
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22.04.2021 17:16 Відповісти
Оооо...наконец то всполошились. Токо это не Россия. Кишка тонка для России. Это принципиально иная технология. Но она у вас есть..прям под боком!!!! ....лежит в Йельском универе! Называется манускрипт Войнича. Это подарок судьбы для цивилизации, таких подарков бывает только ..ОДИН!

Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск. Чиновники считают РФ вероятным организатором этих атак, однако при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением. Об этом, как отмечает https://www.newsru.com/world/22Apr2021/energy_attack.html NEWSru.com , пишет газета https://www.politico.com/news/2021/04/22/pentagon-russia-attacks-us-troops-484150 Politico со ссылкой на информированные источники. Как заявили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности, у нескольких военных в Сирии после некоей атаки якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ. Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов по всему миру. Тогда же американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов о своем расследовании.
Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности, заявил, что в одном из случаев симптомы, якобы связанные с использованием технологии "направленной энергии", были результатом пищевого отравления одного из пехотинцев. Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.
Как пишет газета, в Пентагоне считают Россию вероятно ответственной за эти атаки, хотя формально заявить о чьей-то причастности сложно, потому что симптомы якобы от этих атак могут возникнуть и по другим причинам. Доказательств о возможной причастности России издание не приводит. По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".
Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.
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22.04.2021 17:21 Відповісти
Все национальные интересы страны бензоколонки должны заканчиваться там где имеют место быть национальные интересы Украины.. P S Интересно с какими это странами , во взаимодействии, рашка пытается решать интересы Украины 1 Никто её об этом не просил и не просит. 2 Все страны с которыми * взаимодействует * раша не раз рашке говорили что Крым это Украина И чтобы вывела рашка своих наемников с украинского Донбасса. Правильно сказала Меркель - Путин живет в каком то другом измерении... Они на черное говорят - белое, и наоборот.
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22.04.2021 17:35 Відповісти
Є надія, що їх червоні лінії, які вони планують провести по наших могилах, ми проведемо по їх могилах. Нажаль іншого чекати марно.
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22.04.2021 17:41 Відповісти
вони вже всрались!
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22.04.2021 17:47 Відповісти
А красные линии Украины проходят по нашим международно признанным границам и это только во первых. А во вторых в праве самим выбирать где наши национальные интересы и в какие союзы нам вступать. ( мы в отличии от РФ не проводим красных линий по территории чужих государств)
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22.04.2021 18:11 Відповісти
Национальные интересы рашки это Садовое кольцо.Остальное-чужое
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22.04.2021 18:14 Відповісти
Які-такі лінії? ***** є вбивцею, а піськов професійний йоршик
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22.04.2021 18:33 Відповісти
Писюноф - ёршиковая душа, ваша красная линия, между красных линий Европы и Китая! Но увы они совпадают...
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22.04.2021 18:41 Відповісти
письков с шерханомсамозванным срашиздили ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ, перетягли під себа й назвали КРАСНИМІ - як борщ викрали!
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22.04.2021 19:50 Відповісти
Национальные интересы? А какой именно нации ?
В кремле сидит одна нация, а отдуваться в окопах под огнём будут другие нации.
Чьи интересы Песков имеет в виду ?
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22.04.2021 21:49 Відповісти
 
 