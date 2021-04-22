РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4005 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
19 073 73

"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков

Красная линия для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов.

Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину...Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - сказал представитель Кремля.

В то же время Песков в очередной раз попытался заверить, что Москва якобы не является стороной конфликта на Донбассе.

В свойственной пропаганде РФ манере он решил, и именно Киев якобы должен решать это противостояние, которое он назвал "внутренним". РФ же готова и дальше во взаимодействии с другими странами "делать все возможное, чтобы помочь Украине", отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Путина о "красных линиях" я прочитал так: "Мы будем пересекать ваши, но вам наши пересекать не разрешено", - Кулеба

Ранее Путин заявил о том, что последует жесткий и "асимметричный ответ" в отношении тех, кто пересечет "красную черту".

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

Автор: 

Песков Дмитрий (1954) путин владимир (31649) Донбасс (26958)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 3647
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
+21
Будь-яка спроба України відновити териториальну цілістність та продовжити рух до ЄС та НАТО - то і є "червоні лінії" путлєра.
Незалежність України від московії - то червона тряпка для кремлядів.
Без України вся історія московитів з їх "вялічієм" та "скрєпамі", з "пабєдамі" і "впєрєді планєті всей" - фантазії рукожопих недоумків, не більше.
Все решта - пусті слова.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:04 Ответить
+18
Красные линии *****

"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 9824
показать весь комментарий
22.04.2021 15:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
письков
показать весь комментарий
22.04.2021 15:59 Ответить
"Прага. Поскольку Российская Федерация не выполнила ультиматум чешской дипломатии, министр иностранных дел Якуб Кулханек решил сократить количество дипломатов в посольстве России в Праге до того же уровня, что и в посольстве Чехии в Москве..."
Короче не знаю будут ли касаться консульств... но если только посольства то до конца апреля на дрезину в сторону Москвы сядут 22 дипломата и 48 технических сотрудников посольства... а если будут учитывать в таком размере еще и консульства - то количество русни на дрезинах удвоится...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:16 Ответить
Дрезина будет с прицепом.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:23 Ответить
Должен Вас поправить - до конца мая (не апреля)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-ultimatum-ambasada-velvyslanectvi-diplomate-velvyslanec.A210422_084310_domaci_remy Česko se rozhodlo vyhostit z ruské ambasády desítky dalších lidí
И вот ещё интересная статья:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-ambasada-vyhosteni-barikada-velvyslanectvi-diplomate-velvyslanec-vondra.A210422_160047_domaci_remy Русские бы могли забарикадироваться в посольстве
показать весь комментарий
23.04.2021 09:03 Ответить
долго не выдержат сидеть за барикадами, водка и квашенная капуста закончаться быстро
показать весь комментарий
23.04.2021 16:12 Ответить
у нас есть также желтая линия забором метров 800 шириной 400 и потом бетоном марки М800 по всему периметру что Парашей зовется...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:17 Ответить
вторая линия это послать телеграмму МОСКВА КРЕМПУЛЬКА ФИЛИАЛ МАВЗОЛЕЯ ИСКРЕННЕ СОЖЕЛЕЯ РАДЫ ВСЕ 40 ЛЕТ ЧТО ПОМЕРЛО ВАШЕ Х..ЛО КАК БЫ БЕЗ НЕГО БУДЕМ ТЕПЕРЬ ХОДИТЬ ТОЛЬКО В ЦИРК....
показать весь комментарий
22.04.2021 16:19 Ответить
Песков: "Москва не является стороной конфликта на Донбассе и наш президент вовсе не плешивый и тем более не х**ло, как утверждают некоторые русофобы".
показать весь комментарий
22.04.2021 16:20 Ответить
национальные интересы ордынцев это разбой и грабеж.А посему надо вооружаться
показать весь комментарий
22.04.2021 18:38 Ответить
Красные линии *****

"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 9824
показать весь комментарий
22.04.2021 15:59 Ответить
Где Грузия? Где нападение на ЕС и НАТО 2010-го?!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:03 Ответить
Не ясно по какой причине россию изображают медведем.. Эта недострана имеет ярко выраженные крысиные повадки.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:34 Ответить
Які такі "інтереси", пес смердячий?
показать весь комментарий
22.04.2021 16:00 Ответить
Геббельс - "А что, так можно было пи..еть?"
показать весь комментарий
22.04.2021 16:01 Ответить
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 3647
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
Ёршик Табаки несет очередную пургу
показать весь комментарий
22.04.2021 16:02 Ответить
тётя Роза:- Роза Моисеевна, что вы можете сказать по поводу столь удачно проведенной военной кампании?- Вы имеете в виду катание железа вдоль границ? Выражусь дипломатично. Геостратег забздел. Впрочем, как и ожидалось.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:02 Ответить
Свої лінії малюйте по своїй землі і не лізьте в Україну. у нас своїх малярів вистачає лінії малювать.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:03 Ответить
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 9428
показать весь комментарий
22.04.2021 16:04 Ответить
Будь-яка спроба України відновити териториальну цілістність та продовжити рух до ЄС та НАТО - то і є "червоні лінії" путлєра.
Незалежність України від московії - то червона тряпка для кремлядів.
Без України вся історія московитів з їх "вялічієм" та "скрєпамі", з "пабєдамі" і "впєрєді планєті всей" - фантазії рукожопих недоумків, не більше.
Все решта - пусті слова.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:04 Ответить
Верно. Но пока в Украине есть 73 %, то дела у нас будут плохи. Треть населения откровенно говоря вата, завтра они с удовольствием будут носить георгиевские ленты. Окацапливание населения за последние лет 100 было очень значительным.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:16 Ответить
Вы преувиличиваете. Даже втники заткнулись и мрлчат в тряпочку глядя во что хйло превратило донбасс. А у многих семьи и знакомые были оттуда. Многие стали за украину.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:59 Ответить
Не третина, звичайно, але близько 15-20%. І нічого вони не заткнулися. Подивіться останні рейтинги. Їх абсолютно нічого не виправить. Але плюс в тому, що з кожним роком їх менше завдяки природнім процесам.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:39 Ответить
красниє лінії позначає Байден.не путайте кольори,дальтоніки.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:04 Ответить
пТН-ПНХ
показать весь комментарий
22.04.2021 16:04 Ответить
Це які? Щоб жили не краще ніж в кацапії і з війною??? Нах*й росію!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
Перевожу:
"Красные линии" - там, где нам хочется и до туда, до куда нам позволят их пододвинуть.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
пошёл ты на хрен кацап вонючий вместе с хйлом
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
кацапо-фашистов никто спрашивать не будет
показать весь комментарий
22.04.2021 16:06 Ответить
Да ,но есть один нюанс ,в Украине ВСЕ болт ложили на ваши *** интересы ,они нам геть не интересны ...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:07 Ответить
болт ложили у кого он есть. вы при чем, девочки, с зелеными волосами под мышками? у тебя пися как у писькова. если мобилизация опять на зсаРашку поедешь прятаться?
показать весь комментарий
22.04.2021 16:14 Ответить
Ватан ,зря ты так нервничаешь мне на на твои истерики ,тьфу и растереть ...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:20 Ответить
нацьіональньіє)))
показать весь комментарий
22.04.2021 16:07 Ответить
Диалог Нацкорпуса и ватного депутата Лесика в Харькове. Встреча в суде.



https://twitter.com/i/status/1384945303137226752 https://twitter.com/i/status/1384945303137226752


показать весь комментарий
22.04.2021 16:08 Ответить
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 7817
показать весь комментарий
22.04.2021 16:11 Ответить
Слыыышшшьь....ну че там, рюський мир,есть чем похвастаться???? Позорище на весь мир. Ох и позорище.....

21 квітня, Інязор (головний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою

За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний».
показать весь комментарий
22.04.2021 16:13 Ответить
Ваші національні інтереси закінчились на кордоні з Китаєм. Ось там і воюйте.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:15 Ответить
КРАСНЫЕ ЛИНИИ У УБИЙЦ !!!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:16 Ответить
У кацапов, как ни странно, линия головного мозга и линия государственных интересов совпадают и проходят ниже пояса !!!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:18 Ответить
Красные ,колорадские линии это понятно, но давайте начнём с освобождения Московией земель украинского Крыма и части оккупированного Донбасса,а то какая то ерунда получается
показать весь комментарий
22.04.2021 16:19 Ответить
"красная линия"(c)
"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 5941
показать весь комментарий
22.04.2021 16:19 Ответить
пИськов, губу свою закатай вместе со своим долбоним правителем и народом!!!! На КОЛ тебя пИськов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:22 Ответить
какие мокшанские интересы могут быть у подордынцев в Украине??? идите на Х,,Й в свой Фекалистан козломордые, помойные щи с мудями хлебать лаптями....
показать весь комментарий
22.04.2021 16:23 Ответить
Кремль по прежнему находится в своей параллельной реальности.
Порядок в мире обеспечивают международные законы и их некоснительное соблюдение всеми сторонами, их подписавшими.
"Красные линии" - это маркер беспредельщика, тщетно пытающегося найти оправдание собственного нарушения законов.
С позиции беспредельщика он нашёл супер "оправдание", а с позиции цивилизованного мира - болезнь прогрессирует и неадекват делает всего лишь очередные телодвижения для избежания наказания.
Законы - это порядок, а чьи то персональные красные линии - это, без вариантов, маркер беспредельщика.
Конечно, трудно говорить о законах когда сам их нарушил. Но в этой ситуации самый быстрый выход - там же где и вход. Петлять можно до бесконечности, но в удобных креслах за этими телодвижениями можно наблюдать как за интересным экшеном.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:26 Ответить
Забери всю свою кацапню і соблюдай там с німі всі націАнальниє інтєрєси *****!!! "Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков - Цензор.НЕТ 2932
показать весь комментарий
22.04.2021 16:26 Ответить
"красные рашистские линии" ,как правило есть "красные" от крови и проходят по линии окопов тех территорий,которые рашист оккупировал у соседей
показать весь комментарий
22.04.2021 16:28 Ответить
Красная линия для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов.

==========================================================
І ці національні інтереси-ліквідація України .
показать весь комментарий
22.04.2021 16:29 Ответить
Есть ли российская национельность? Петр первый придумал россию, чтобы стать императором, и этот факт хорошо известен.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:04 Ответить
Письков сказал, что Ху@ло что-то сказала.... Два сапага пара
показать весь комментарий
22.04.2021 16:32 Ответить
Характерно, что все "национальные интересы россии" находятся на территории других стран, а до своей помойки и ее граждан кремлевским ублюдкам дела нет.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:38 Ответить
Если сделать так, чтобы в Украине не было русского в школах, то Украинцы будут уметь только на УкрМове писать. И Английский нужно сделать усиленный! 2 языка нужно знать УкрМову и Английский.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:39 Ответить
С мокшанским еще сложнее. Где на Валдае русских взять? Русские зто Новгород Великий да Псков. Какой язык учить-то будете, мокшане?
показать весь комментарий
22.04.2021 16:53 Ответить
В Новгороді Великому та Пскові ніяких русичів не залишилося з часів Івана Мучителя, оскільки він там влаштував геноцид. А потім заселив ці території московитами.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:33 Ответить
Я сравнмтельно недавно бывал в Новгороде. Московитов там не любят. К тому же речь идет о событиях 1000-летней давности.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:55 Ответить
в Питере тоже
показать весь комментарий
23.04.2021 16:31 Ответить
Долго ржал. Это ж какой национальности интересы? Улусы да мокшане.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:46 Ответить
Юрий Долгорукий, основатель москвы, одиннадцать раз воевал Киев во главе банд половцев и все разы с позором был бит и изгоняем.Так что москва - половецкий город
показать весь комментарий
22.04.2021 17:21 Ответить
..для этих придурков характерное "мышление",что на территории Украины нет коренного населения,так как "русские",после нашествия Батыя в 1240 году ,"перекочевали" в "улус" мокшанский...и 400 лет на этой территории никого не было,пока опять не появились"русские"..Вот так на чём и "зиждятся" эти "скрепы" идиотов...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:50 Ответить
"Червоні лінії" РФ щодо України пов'язані з національними інтересами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8102
показать весь комментарий
22.04.2021 16:59 Ответить
"Червоні лінії" РФ щодо України пов'язані з національними інтересами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3946
показать весь комментарий
22.04.2021 17:00 Ответить
А превращение американцами кацапских вояк в фарш в сирийской провинции Дейр-эз-Зор это какой линией было?
показать весь комментарий
22.04.2021 17:02 Ответить
Если ты поставляеш военную технику ты априори сторона конфликта.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:16 Ответить
Оооо...наконец то всполошились. Токо это не Россия. Кишка тонка для России. Это принципиально иная технология. Но она у вас есть..прям под боком!!!! ....лежит в Йельском универе! Называется манускрипт Войнича. Это подарок судьбы для цивилизации, таких подарков бывает только ..ОДИН!

Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск. Чиновники считают РФ вероятным организатором этих атак, однако при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением. Об этом, как отмечает https://www.newsru.com/world/22Apr2021/energy_attack.html NEWSru.com , пишет газета https://www.politico.com/news/2021/04/22/pentagon-russia-attacks-us-troops-484150 Politico со ссылкой на информированные источники. Как заявили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности, у нескольких военных в Сирии после некоей атаки якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ. Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов по всему миру. Тогда же американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов о своем расследовании.
Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности, заявил, что в одном из случаев симптомы, якобы связанные с использованием технологии "направленной энергии", были результатом пищевого отравления одного из пехотинцев. Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.
Как пишет газета, в Пентагоне считают Россию вероятно ответственной за эти атаки, хотя формально заявить о чьей-то причастности сложно, потому что симптомы якобы от этих атак могут возникнуть и по другим причинам. Доказательств о возможной причастности России издание не приводит. По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".
Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:21 Ответить
Все национальные интересы страны бензоколонки должны заканчиваться там где имеют место быть национальные интересы Украины.. P S Интересно с какими это странами , во взаимодействии, рашка пытается решать интересы Украины 1 Никто её об этом не просил и не просит. 2 Все страны с которыми * взаимодействует * раша не раз рашке говорили что Крым это Украина И чтобы вывела рашка своих наемников с украинского Донбасса. Правильно сказала Меркель - Путин живет в каком то другом измерении... Они на черное говорят - белое, и наоборот.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:35 Ответить
Є надія, що їх червоні лінії, які вони планують провести по наших могилах, ми проведемо по їх могилах. Нажаль іншого чекати марно.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:41 Ответить
вони вже всрались!
показать весь комментарий
22.04.2021 17:47 Ответить
А красные линии Украины проходят по нашим международно признанным границам и это только во первых. А во вторых в праве самим выбирать где наши национальные интересы и в какие союзы нам вступать. ( мы в отличии от РФ не проводим красных линий по территории чужих государств)
показать весь комментарий
22.04.2021 18:11 Ответить
Национальные интересы рашки это Садовое кольцо.Остальное-чужое
показать весь комментарий
22.04.2021 18:14 Ответить
Які-такі лінії? ***** є вбивцею, а піськов професійний йоршик
показать весь комментарий
22.04.2021 18:33 Ответить
Писюноф - ёршиковая душа, ваша красная линия, между красных линий Европы и Китая! Но увы они совпадают...
показать весь комментарий
22.04.2021 18:41 Ответить
письков с шерханомсамозванным срашиздили ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ, перетягли під себа й назвали КРАСНИМІ - як борщ викрали!
показать весь комментарий
22.04.2021 19:50 Ответить
Национальные интересы? А какой именно нации ?
В кремле сидит одна нация, а отдуваться в окопах под огнём будут другие нации.
Чьи интересы Песков имеет в виду ?
показать весь комментарий
22.04.2021 21:49 Ответить
 
 