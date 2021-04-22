"Красные линии" РФ в отношении Украины связаны с национальными интересами, - Песков
Красная линия для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов.
Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину...Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - сказал представитель Кремля.
В то же время Песков в очередной раз попытался заверить, что Москва якобы не является стороной конфликта на Донбассе.
В свойственной пропаганде РФ манере он решил, и именно Киев якобы должен решать это противостояние, которое он назвал "внутренним". РФ же готова и дальше во взаимодействии с другими странами "делать все возможное, чтобы помочь Украине", отметил он.
Ранее Путин заявил о том, что последует жесткий и "асимметричный ответ" в отношении тех, кто пересечет "красную черту".
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России.
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.
20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.
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Короче не знаю будут ли касаться консульств... но если только посольства то до конца апреля на дрезину в сторону Москвы сядут 22 дипломата и 48 технических сотрудников посольства... а если будут учитывать в таком размере еще и консульства - то количество русни на дрезинах удвоится...
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-ultimatum-ambasada-velvyslanectvi-diplomate-velvyslanec.A210422_084310_domaci_remy Česko se rozhodlo vyhostit z ruské ambasády desítky dalších lidí
И вот ещё интересная статья:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-ambasada-vyhosteni-barikada-velvyslanectvi-diplomate-velvyslanec-vondra.A210422_160047_domaci_remy Русские бы могли забарикадироваться в посольстве
Незалежність України від московії - то червона тряпка для кремлядів.
Без України вся історія московитів з їх "вялічієм" та "скрєпамі", з "пабєдамі" і "впєрєді планєті всей" - фантазії рукожопих недоумків, не більше.
Все решта - пусті слова.
"Красные линии" - там, где нам хочется и до туда, до куда нам позволят их пододвинуть.
https://twitter.com/i/status/1384945303137226752 https://twitter.com/i/status/1384945303137226752
21 квітня, Інязор (головний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою
За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний».
Порядок в мире обеспечивают международные законы и их некоснительное соблюдение всеми сторонами, их подписавшими.
"Красные линии" - это маркер беспредельщика, тщетно пытающегося найти оправдание собственного нарушения законов.
С позиции беспредельщика он нашёл супер "оправдание", а с позиции цивилизованного мира - болезнь прогрессирует и неадекват делает всего лишь очередные телодвижения для избежания наказания.
Законы - это порядок, а чьи то персональные красные линии - это, без вариантов, маркер беспредельщика.
Конечно, трудно говорить о законах когда сам их нарушил. Но в этой ситуации самый быстрый выход - там же где и вход. Петлять можно до бесконечности, но в удобных креслах за этими телодвижениями можно наблюдать как за интересным экшеном.
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І ці національні інтереси-ліквідація України .
Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск. Чиновники считают РФ вероятным организатором этих атак, однако при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением. Об этом, как отмечает https://www.newsru.com/world/22Apr2021/energy_attack.html NEWSru.com , пишет газета https://www.politico.com/news/2021/04/22/pentagon-russia-attacks-us-troops-484150 Politico со ссылкой на информированные источники. Как заявили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности, у нескольких военных в Сирии после некоей атаки якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ. Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов по всему миру. Тогда же американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов о своем расследовании.
Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности, заявил, что в одном из случаев симптомы, якобы связанные с использованием технологии "направленной энергии", были результатом пищевого отравления одного из пехотинцев. Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.
Как пишет газета, в Пентагоне считают Россию вероятно ответственной за эти атаки, хотя формально заявить о чьей-то причастности сложно, потому что симптомы якобы от этих атак могут возникнуть и по другим причинам. Доказательств о возможной причастности России издание не приводит. По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".
Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.
В кремле сидит одна нация, а отдуваться в окопах под огнём будут другие нации.
Чьи интересы Песков имеет в виду ?