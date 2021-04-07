Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки наемники РФ 14 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от населенных пунктов Пески и Опытное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82- и 120-мм калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутово российско-оккупационные войска применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле поселка Новгородское, вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от населенных пунктов Золотое-4 и Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил еще один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты передали украинской стороне тело воина 10-й ОГШБр, пропавшего 3 апреля

"О фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра, 7 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.