Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки наемники РФ 14 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от населенных пунктов Пески и Опытное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82- и 120-мм калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутово российско-оккупационные войска применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле поселка Новгородское, вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от населенных пунктов Золотое-4 и Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил еще один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра, 7 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

+24
Вечная и светлая память........Пусть покоятся с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
07.04.2021 08:31 Ответить
+22
Вічна Пам"ять і Слава загиблим Воїнам.
07.04.2021 08:41 Ответить
+19
Ну ничего потерпите, верховный гавнокомандующий занимается этим вопросом, еще осталось с десяток меморандумов подписать (с Бахрейн, Катар....про Зимбабве тоже не забыть... ) и все, конец войне!
показать весь комментарий
07.04.2021 08:52 Ответить
Так двоє найкращих загинули, а двоє найбрудніших у брехні і діях літають на літаку бідної України по Катарах і насолоджуються життям і головне що це сміття ніколи, ніколи не брали зброю на захист України, вони тільки своїми поганими язиками оббріхували цю країну і лили бруд на героїв.
Вічна пам/ять загиблим за Україну. Співчуття рідним.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:59 Ответить
Знаете от куда пошло слово "Эллита" (к которым уже можно причислить и Зеленского)?!
Смысл слова, сильно исказили. В дрейней Греции, было выражение "Со щитом или на щите" ("Elte el elite"). И к "элите" причисляли только тех, кто вернулся "на щите", т.е. погиб защищая страну
показать весь комментарий
07.04.2021 14:42 Ответить
То ж яким треба бути "мудрим нарідом " ,щоб в час війни вибрати таке ...но президентом ?!! А синочкам нашим вічна пам"ять !!!
показать весь комментарий
07.04.2021 09:02 Ответить
Це не зупиниться ніколи ...
показать весь комментарий
07.04.2021 09:15 Ответить
Скільки ж це має пройти років ще щоб закінчилися ці втрати???(((
показать весь комментарий
07.04.2021 09:17 Ответить
"Щоб пошвидше закінчити війну потрібно пошвидше розгромити ворога і закінчити війну" (А.Шікльгрубер)
показать весь комментарий
07.04.2021 09:33 Ответить
Так просто..
показать весь комментарий
07.04.2021 09:38 Ответить
Так просто. Треба йти у наступ, і не оборонятися, а нападати. Ото і всього, ця істина прадавня як світ.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:22 Ответить
Ганьба для українців в тому, що в Україні повно різних колаборантів, причому повно всяких "жирних", колишніх регіоналів, комуністів. Їх потрібно використовувати в якості живих щитів - прив'язувати на позиціях. Поможет- Добре! Ні, теж краще, ніж нічого.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:43 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

Царство Небесне..., вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:40 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
07.04.2021 14:03 Ответить
