Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в пятницу призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
Об этом сообщает пресс-служба Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Они призвали отвести эти подкрепления, чтобы добиться деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении.
В пятницу Макрон провел переговоры с Зеленским в Париже. Затем они провели переговоры по видеосвязи с Меркель.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился
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предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус
Новый план авторства Макрона и Меркель был направлен Путину. Он был опубликован в российской газете "Коммерсант". Андрей Ермак фактически подтвердил его правдивость в интервью "Интерфаксу"
Kлючевые моменты этого кластерного плана:
"согласование с ОРДЛО (читай с оккупационными администрациями) законов о выборах, народной милиции и изменений в Конституцию. Есть большие вопросы и к очередности шагов, а лейтмотивом является выведение России за скобки войны. Она окончательно из агрессора перевоплощается в посредника и миротворца. Это ее спасение от санкций. "Северный поток 2" является более важным для старой Европы, чем наши с вами жизни. Об этом говорили Путин, Меркель и Макрона без Украины. Именно этого сейчас требует Кремль
Начались мировые геополитические торги, где Украина является объектом. В этом процессе Зеленский начал мямлиты о Шумах и о том, как он не хочет войны, и начал через Мендель звонить Путину. Никто точно не знает причин, почему Байден сам позвонил Путину. Почему развернулись корабли ВМФ США? Возможно рано еще делать выводы. Но точно понятно, что никто не будет вписываться на все 100% за того, кто не готов сам защищать свою позицию. Таких можно разменивать. Я думаю это ключевая проблема"
Источник: https://censor.net/ru/n3260117
Так как у него нет полномочий единолично решать дела не связанные с внешней политикой !!!! Я напоминаю, что и Донбасс и Крым - это Украина, а не "заграница "!
а значит - что всё что с ними связано - это НЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА !!!
Вы для него сборище лохов и импотентов.
Оно понимает и уважает только реальную военную силу, способную превратить его войска в горящий металлолом.
Треба готуватись до банальної ліквідації всіх ворогів України і в єс і в рф.
А головне не дати владі капітулювати, добре що в єс є ті хто розуміють що вони наступні.
І зле що в єс є різнні макаронники та фраурібентропи.
Все решать взрослые будут междусобойчиком, зеленого поставят в известность.
ЩО ВІД СТРАХУ Зе КЛОУН ВОДУ В КРИМ ПУСТИТЬ
А зелене лайно держзамовлення на зброю провалив. Заводи ВПК зараз у три зміни повинні працювати, а вони без роботи сидять!
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.
Только силовое сопротивление.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.
Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
Нет второго Черчеля.
Будет кровая борьба.
Вспоминайте Финляндию, и смелый финский народ, финскую армию.
Есть выбор пойти по пути Чехословакии, Балтии, или быть как Финляндия, оборонятся, что бы не стало, другого выхода нет.
Джерело 😁😁😁
Заклик "відвести війська" - то "біла ворона" для тупих хахлів та ін лохів. Думаю, що Зеленського переламали здати Україну з потрохами. Зеленський НЕукраїнець і НЕхристиянин. У нього начисто відсутня Національна гідність Українця. Для нього це чергові гастролі...