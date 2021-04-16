Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в пятницу призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

Об этом сообщает пресс-служба Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они призвали отвести эти подкрепления, чтобы добиться деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении.

В пятницу Макрон провел переговоры с Зеленским в Париже. Затем они провели переговоры по видеосвязи с Меркель.

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