Новости Агрессия России против Украины
59 447 266

"Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту"

"Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту"

Президент РФ Владимир Путин пообещал асимметричный ответ на провокации Запада. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают постоянно "цеплять".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.

По его словам, "в некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без повода, цеплять Россию: "Новый вид спорта - кто громче что-то скажет".

Также Путин подчеркнул, что все должны знать, что ответ РФ на любые провокации будет асимметричным и жестким: "Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели... Я вынужден это сказать - у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин

"Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно - прямо без иронии скажу - можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - отметил президент РФ.

Он добавил, что РФ хочет иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения" и даже с теми, с кем отношения в последнее время "не складываются".

Напомним, ранее Путин заявил, что в российскую армию поступает новая военная техника - комплексы Авангард, Пересвет, ожидается ракетный комплекс Сармат.

путин владимир (32231) россия (97355)
Топ комментарии
+100
ну, вороенжу точно пестец... да и саратову - похоже тоже))
21.04.2021 14:35 Ответить
+78
ХЕЙЛО КАК ГОПНИК В 90-Е ЖУТИ НАГОНЯЕТ! смотри как бы ты скотина, со своей всей раисской не пожалел!!!
21.04.2021 14:44 Ответить
+65
Когда оно издохнет ?
21.04.2021 14:35 Ответить
Це їй вставили ззаді.
22.04.2021 08:45 Ответить
А я сначала подумал это австралопитек какой-то
22.04.2021 01:13 Ответить
Ты смотри какое обидчивое *****, ничего не сделал,а ани...Башмаком постучи ещё, хотя опять цеплять будут и ржать с твоих десятисантиметровых каблуков.
21.04.2021 19:13 Ответить
168 с каблуками а реально 162
22.04.2021 00:11 Ответить
Дозволю собі вкотре повторитись: в якого Сірка воно очі позичає???
21.04.2021 19:27 Ответить
ОТВЕТОМ БУДЕТ ГРОМКИЙ ПЕРДЕЖ РАШКИ ВСЕМ КТО РАШКУ ТРОГАЕТ
22.04.2021 01:22 Ответить
"Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым…"
21.04.2021 19:52 Ответить
Как всегда: лицемерие и манипуляции - ничего нового
21.04.2021 19:56 Ответить
"Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым…" Старому пердуну перед сном "Остров сокровищ читали", но точную цитату он утром забыл.
21.04.2021 20:03 Ответить
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 5887
21.04.2021 20:03 Ответить
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 6605
22.04.2021 03:35 Ответить
Та шо такое?! Всего 2 (два) ограниченных ядерных заряда - один-Москва, один - Петербург - и Немытой НЕТ со всеми ее придурками. А типа ответка-%уйловые понты.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:30 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
21.04.2021 20:46 Ответить
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 1331
21.04.2021 21:01 Ответить
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 474
21.04.2021 21:03 Ответить
***

что украинцы даже желания не успели загадать.


https://youtu.be/JiogOlN_ezA


"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 9725
21.04.2021 21:21 Ответить
маніяк
21.04.2021 21:18 Ответить
Х№йло підкреслило, що всі повинні знати, що відповідь РФ на будь-які провокації буде асиметричною і жорсткою: "пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 3469
21.04.2021 21:20 Ответить
Помятайте ціх двух казломордих? Їх обміняли.Перший капітан ерофеев вбитий ножем у під'їзді свого будинку, другий александров відправлений до Сирії застрелений у спину. Так срашка віддячила своїм іхтамнетам) перший хто постраждає від кацапів це тупа вата їх битимуть свої і кацапи

"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 4428
21.04.2021 21:36 Ответить
конец мультфильма был таков ...

"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 3644
21.04.2021 21:41 Ответить
Forbes: Дрони та ракети мали б замінити застарілий авіапарк ПС ЗСУ
Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) не купували нові літаки з 1991 року. Того року СРСР припинив своє існування, лишивши після себе на українській території сотні відносно ******** винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, транспортних літаків й гелікоптерів.
Київ швидко розпродав ті машини, на які був найбільший попит. Решту або законсервували, або списали. В 2021 році в розпорядженні ПС ЗСУ 125 літаків. І всі вони - залишки Холодної війни, - пише Forbes у статті https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/04/08/ukraines-air-force-is-at-a-dead-end/?sh=dbe1fb031ed4 Ukraine's Fighter Jets Are Near The End Of The Line-It Should Turn To Drones And Missiles Instead . В Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ) немає літака чи гелікоптера, якому було б менше 30 років, більшість з них старші 40, а деяким взагалі 50.
Все це доволі стара техніка, зважаючи ще й на те, що десятиліттями Україна не проводила серйозної модернізації свого повітряного флоту.
Україна, так само як і Тайвань, - одна з небагатьох країн світу, які майже постійно перебувають під загрозою вторгнення більш сильного сусіда. Києву потрібні засоби для захисту свого повітряного простору й підтримки наземних військ з неба. Що ж робити українським ПС? Експерт Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк запропонував рішення. І воно не дуже вдале.
На його думку, Київ повинен купити в США вживані винищувачі F-15, літаки-радари E-2 і танкери KC-135, а також "розумне" озброєння й системи передачі даних. Адміністрація Джо Байдена могла б профінансувати це в рамках ширших зусиль, покликаних стримати російську агресію.
"Потреба оновити ПС ЗС України дає можливість адміністрації Байдена завдати Москві справжнього болю", - написав Бланк.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
21.04.2021 22:17 Ответить
=/закінчення/=
Forbes зауважує, що такий підхід не буде новим для України. Оскільки вона вже замінює свій крихітний військово-морський флот системою прибережної оборони, яка об'єднує наземні протикорабельні ракети з багаторівневою сенсорною мережею.
Не випадково, що і Тайвань, який приблизно в такій же геополітичній ситуації, як і Україна, поступово теж змінює свої ВПС і ВМС аналогічним чином. Великі кораблі й пілотовані військові літаки стають все менш важливими. А безпілотники й "розумні" ракети навпаки.
21.04.2021 22:22 Ответить
Я не из авиации, но попробую с точки зрения логики.
Сам самолет или вертолет собирают методом заклепок из сплава, который не ржавеет. Система заклепок позволяет снять ( в некоторых случаях) деталь с того борта, который пущен на запчасти.
Двигатели Украина производит сама и для вертолетов они уже из категории лучшие в мире по потолку полета и грузоподъемности в сложных полетных условиях.
Авионику и вооружение так же давно модернизировали.

Собственно посмотрите на такой факт - а сколько лет назад были введены в строй штатовские Б-52? А ведь до сих пор не просто летают, а стоят на боевом дежурстве.

Так что вопрос в степени модернизации нашей боевой авиации, но вот это уже относится к совершенно секретной информации и обсуждению на ЦН не подлежит.
21.04.2021 22:28 Ответить
Мне это напомнило старый анекдот.
-Украли у человека чемодан на вокзале.
Он встал в ценре вокзала и орет :" Верните чемодан,или будет как в Одессе!" ,"Щас начнеться!".
Смотрит,а чемодан недалеко стоит.
Взял его,и идет. У него спрашивает проходящий мимо :"А что было в Одессе?"
"А в Олессе не вернули!".
21.04.2021 22:22 Ответить
а,можливо,буде як у мене? Я сама знайшла крадіїв.Сам начальник міліції Одеси приїхав в аеропорт познайомитися зі мною.А потім слідчий приїхав в Тюмень,де я тоді жила,запросити мене на суд.Їхати відмовилася.Крадіїв посадили.Вона працювала інженером на якомусь заводі.У них було дві дочки.Звали її Ельвіра.Тому і запам'ятала.
22.04.2021 08:47 Ответить
Угроза сводится к убийству украинцев, посадкам и точечным убийствам белорусов и россиян с закручиванием гаек на всю резьбу Увеличение выплат террористам за головы американцев, политические убийства по всей Европе, хакерские атаки., усиленная поддержка леваков , неонацистов террористов всех мастей особенно в Европе... и т.д. Ну в общем весь " рашенский джентльменский набор"
21.04.2021 22:40 Ответить
Читаючи , переважно більшість коментів - це насмішки і сарказми, гикаємо з усіх, то хочу сказати:"Ви знаєте, зараз не дуже смішно"?! Як би зараз путлєр захотів і ує..ав з усього що має, бігали б і плакали, що нам робити, хоча час для серйозної підготовк и був. П.С. Я мав на увазі ує..ав це без живої сили, навіть не переступаючи ногою кордону ну і авіація.
21.04.2021 22:44 Ответить
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 9292
21.04.2021 22:47 Ответить
Гнида сказала, бойтесь меня🤮
21.04.2021 23:01 Ответить
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 1711
21.04.2021 23:02 Ответить
ОН ЧЕРТ ПЗДЛИВЫЙ !!! КЛЯНУСЬ МАМОЙ !!! ДАЖЕ НЕ ЕГО !)
21.04.2021 23:28 Ответить
без триллионов, налегке,
оставив трон в Геленджике,
уйдёт в могилу сраный сцарь
и мир вздохнёт : ПОДОХЛА ... ТВАРЬ !!!
21.04.2021 23:34 Ответить
а ты ******* когда за свои деяния и бесовские поступки жалеть начнешь?или думаешь что гундяй отмолит?
21.04.2021 23:47 Ответить
- Діду, якою мовою розмовляють фашисти ?
На різних мовах розмовляють фашисти ,
а сьогодні вони розмовляють російською!
21.04.2021 23:49 Ответить
отключите им уже интернет гном приболел
22.04.2021 00:06 Ответить
Путин и его Парашка как классические гопники:"держите меня семеро-я психический"! Больной он на голову с кучами манией так-же как его недоделанная Параша. И лечение одно-смирительная рубашка и уколы
22.04.2021 00:21 Ответить
Просто это возможность стать Южной Кореей, но мы ее не видим. Это должно играть как катализатор реформ.
22.04.2021 01:30 Ответить
Полудохлая чекистская мразь
22.04.2021 01:31 Ответить
Хотят ли русские войны?

Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос - выборка 4200 человек, классическая выборка респондентов, телефонные звонки, улица.

Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.

В "протестной, интеллигентной" Москве 51% - да, 24% - нет.

В Питере 47% - да, 31% - нет.

Второй вопрос:

"Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?".

52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.

Но самое интересное дальше.

Мультивариантный вопрос. "В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?".

Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.

А теперь садитесь покрепче.

"Готовы ли Вы к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования Россией вооруженных сил?".

Да ответило 50.4% по России и 45.2% по Москве.

Так что не надо винить Путина - этот ботоксный обнуленец - всего лишь обычный представитель лучшей части населения России.

/Вячеслав Балясников/

И да... Евтушенко писал свои стихи не об этих русских... не об этих... да...
22.04.2021 01:36 Ответить
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 7386
22.04.2021 03:36 Ответить
Та уже пересекали твою красную черту в Турции, в Сирии и т.д.
22.04.2021 04:14 Ответить
Як дам як дам.😁
22.04.2021 05:37 Ответить
это было выступление главврача инфекционной больницы . да еще приплело ***** покушение на картошкиного хфюрера . вспомнил и донецкого ..проффесора.. и про госпереворот в УКРАИНЕ --- опожопная партия тоже об этом блеет ---- бумажки им пишут в одном сортире --- короче обмельчал *****
22.04.2021 06:47 Ответить
Пуйло розпушив пір'я. Лякає українців чимсь страшним, як мов би він бог. Але що він може зробити? Ну вбити. Перед тим познущатись. Це ми все добре знаємо з історії відносин українців і московитів, на що ви здібні. Але найстрашніше це Вічна Смерть, або Пекло. Тут він ні на що не здатен. Бо сам є не вічний. Тому правда виглядає по іншому - пуйло лякає, а сам боїться.
22.04.2021 07:39 Ответить
а ви знали про це---------це тут------''Как США спасали Россию''-------"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 9535''Говоря про американскую гуманитарную помощь, обычно вспоминают "ножки Буша" - но на самом деле куриные окорочка были лишь небольшой частью помощи - которая особенно запомнилась потому, что была дешевым и натуральным источником белка, в позднем совке даже такой простой продукт, как куриное мясо, был дефицитом. Помимо "ножек Буша", в СССР поставлялись десятки видов муки и круп, всевозможных каш быстрого приготовления, консервов, различных видов сухого молока и детского питания. Во многих семьях эти американские продукты были единственной едой в дополение к кислому советскому хлебу "кирпич".------------- с конца XIX века Америка много раз кормила Россию, и не просто кормила - а в буквальном смысле спасала от голода
22.04.2021 09:12 Ответить
опять будет давить овощи и повысит пенсионный возраст?
22.04.2021 09:08 Ответить
В Рай сукины дети, все в Рай!
"Пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували": Путін обіцяє жорстку й "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" - Цензор.НЕТ 5393
22.04.2021 09:51 Ответить
"...пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

Пфу, щоб настрахати по-справжньому він мав сказати - как нікогда єщьо нє жалєлі.
Але щось не страхається від Пині ні так, ні сяк.
22.04.2021 10:07 Ответить
Дуб-дубом Ви, Володимире Володимировичу. Дама з косою, і в білому халаті, вже давно чатує на вас. Не відкрутитесь.
22.04.2021 10:32 Ответить
Шойгу прижмёт в темном углу в бункере: "Надо, Вова, надо".
22.04.2021 10:40 Ответить
О та біла що вже прийшла вона не з косою ..Путін не здож не як і інші.. від коси. Смерть до нього прийде через задній проход... і здохне путін як засранець.
22.04.2021 12:24 Ответить
Ударные беспилотники СЩА летают в Крыму и ни о чём не жалеют.
22.04.2021 10:39 Ответить
Гамлик кремльовскому шаленому шакалу,його порве його ж оточення і спишуть все на короновірус.
22.04.2021 12:42 Ответить
Но в вечность уйдёт ******.
22.04.2021 13:57 Ответить
Плешивая кремлёвская крыса корчит из себя великого полководца, гремит третьесортным допотопным оружием и угрожающе играет мышцами на своей старой, сморщенной жопе только до тех пор, пока в Чёрное море не вошли несколько натовских ракетных авианосцев....Потом вся эта кацапская собачья свадьба,то есть , армейские учения, разбежится с визгом по кустам, поджав хвосты.....Вижу, пора уже кремлёвского выпердыша Путю определять в психоневрологическое лечебное заведение на пожизненый пансион....
22.04.2021 15:01 Ответить
