"Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту"

Президент РФ Владимир Путин пообещал асимметричный ответ на провокации Запада. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают постоянно "цеплять".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.

По его словам, "в некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без повода, цеплять Россию: "Новый вид спорта - кто громче что-то скажет".

Также Путин подчеркнул, что все должны знать, что ответ РФ на любые провокации будет асимметричным и жестким: "Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели... Я вынужден это сказать - у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами".

"Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно - прямо без иронии скажу - можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - отметил президент РФ.

Он добавил, что РФ хочет иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения" и даже с теми, с кем отношения в последнее время "не складываются".

Напомним, ранее Путин заявил, что в российскую армию поступает новая военная техника - комплексы Авангард, Пересвет, ожидается ракетный комплекс Сармат.