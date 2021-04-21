"Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту"
Президент РФ Владимир Путин пообещал асимметричный ответ на провокации Запада. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают постоянно "цеплять".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.
По его словам, "в некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без повода, цеплять Россию: "Новый вид спорта - кто громче что-то скажет".
Также Путин подчеркнул, что все должны знать, что ответ РФ на любые провокации будет асимметричным и жестким: "Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели... Я вынужден это сказать - у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами".
"Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно - прямо без иронии скажу - можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - отметил президент РФ.
Он добавил, что РФ хочет иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения" и даже с теми, с кем отношения в последнее время "не складываются".
Напомним, ранее Путин заявил, что в российскую армию поступает новая военная техника - комплексы Авангард, Пересвет, ожидается ракетный комплекс Сармат.
Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) не купували нові літаки з 1991 року. Того року СРСР припинив своє існування, лишивши після себе на українській території сотні відносно ******** винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, транспортних літаків й гелікоптерів.
Київ швидко розпродав ті машини, на які був найбільший попит. Решту або законсервували, або списали. В 2021 році в розпорядженні ПС ЗСУ 125 літаків. І всі вони - залишки Холодної війни, - пише Forbes у статті https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/04/08/ukraines-air-force-is-at-a-dead-end/?sh=dbe1fb031ed4 Ukraine's Fighter Jets Are Near The End Of The Line-It Should Turn To Drones And Missiles Instead . В Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ) немає літака чи гелікоптера, якому було б менше 30 років, більшість з них старші 40, а деяким взагалі 50.
Все це доволі стара техніка, зважаючи ще й на те, що десятиліттями Україна не проводила серйозної модернізації свого повітряного флоту.
Україна, так само як і Тайвань, - одна з небагатьох країн світу, які майже постійно перебувають під загрозою вторгнення більш сильного сусіда. Києву потрібні засоби для захисту свого повітряного простору й підтримки наземних військ з неба. Що ж робити українським ПС? Експерт Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк запропонував рішення. І воно не дуже вдале.
На його думку, Київ повинен купити в США вживані винищувачі F-15, літаки-радари E-2 і танкери KC-135, а також "розумне" озброєння й системи передачі даних. Адміністрація Джо Байдена могла б профінансувати це в рамках ширших зусиль, покликаних стримати російську агресію.
"Потреба оновити ПС ЗС України дає можливість адміністрації Байдена завдати Москві справжнього болю", - написав Бланк.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
Forbes зауважує, що такий підхід не буде новим для України. Оскільки вона вже замінює свій крихітний військово-морський флот системою прибережної оборони, яка об'єднує наземні протикорабельні ракети з багаторівневою сенсорною мережею.
Не випадково, що і Тайвань, який приблизно в такій же геополітичній ситуації, як і Україна, поступово теж змінює свої ВПС і ВМС аналогічним чином. Великі кораблі й пілотовані військові літаки стають все менш важливими. А безпілотники й "розумні" ракети навпаки.
Сам самолет или вертолет собирают методом заклепок из сплава, который не ржавеет. Система заклепок позволяет снять ( в некоторых случаях) деталь с того борта, который пущен на запчасти.
Двигатели Украина производит сама и для вертолетов они уже из категории лучшие в мире по потолку полета и грузоподъемности в сложных полетных условиях.
Авионику и вооружение так же давно модернизировали.
Собственно посмотрите на такой факт - а сколько лет назад были введены в строй штатовские Б-52? А ведь до сих пор не просто летают, а стоят на боевом дежурстве.
Так что вопрос в степени модернизации нашей боевой авиации, но вот это уже относится к совершенно секретной информации и обсуждению на ЦН не подлежит.
Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос - выборка 4200 человек, классическая выборка респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В "протестной, интеллигентной" Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
"Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?".
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. "В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?".
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.
А теперь садитесь покрепче.
"Готовы ли Вы к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования Россией вооруженных сил?".
Да ответило 50.4% по России и 45.2% по Москве.
Так что не надо винить Путина - этот ботоксный обнуленец - всего лишь обычный представитель лучшей части населения России.
/Вячеслав Балясников/
И да... Евтушенко писал свои стихи не об этих русских... не об этих... да...
