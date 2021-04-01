Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе

Министерство обороны США обеспокоено сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - сказал Кирби на брифинге в среду.

Он добавил, что, по мнению США, "дестабилизирующие действия" России сводят на нет успехи в деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

"К тому же, мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО", - отметил Кирби.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине: "Мониторинговая миссия играет важную роль"

Он заявил, что предпочел бы не давать комментариев по поводу телефонного разговора председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"Однако, полагаю, можно считать, что это (ситуация на востоке Украины -ред.) было одной из поднятых тем", - добавил Кирби.

Также читайте: США обеспокоены стягиванием российских сил к границе с Украиной, - CBS