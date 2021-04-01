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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе

Министерство обороны США обеспокоено сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - сказал Кирби на брифинге в среду.

Он добавил, что, по мнению США, "дестабилизирующие действия" России сводят на нет успехи в деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

"К тому же, мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО", - отметил Кирби.

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Он заявил, что предпочел бы не давать комментариев по поводу телефонного разговора председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"Однако, полагаю, можно считать, что это (ситуация на востоке Украины -ред.) было одной из поднятых тем", - добавил Кирби.

Также читайте: США обеспокоены стягиванием российских сил к границе с Украиной, - CBS

Автор: 

Пентагон (1462) США (26827) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+11
Ну так,потрібно мати сильне озброєння,щоб з нами рахувалися.Олігархам і напіволігархам це не потрібно.
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01.04.2021 00:17
+7
если коцапы пойдут на захват, зелох
1. будет три дня собирать снбо, потом выскажет озабоченность
2. отведет и даст приказ не стрелять, а то могут быть жертвы
3. даст коцапам особый статус
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01.04.2021 00:12
+7
...уже скачет снимать...
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе - Цензор.НЕТ 9359
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01.04.2021 00:32
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Правила форума Совет форумчан
некрасиво как то получилось - не касапы, а америкосы за это напрягаются..
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01.04.2021 00:10 Ответить
если коцапы пойдут на захват, зелох
1. будет три дня собирать снбо, потом выскажет озабоченность
2. отведет и даст приказ не стрелять, а то могут быть жертвы
3. даст коцапам особый статус
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01.04.2021 00:12 Ответить
швидше він здрисне першим літаком на віллу в Італію і звідти запише відосік, що треба бути позитивним
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01.04.2021 00:45 Ответить
Ну что. Остается констатировать, что к сожалению мы уже почти десяток лет являемся не субъектом, а объектом геополитики. Прискорбно, но факт.
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01.04.2021 00:13 Ответить
Ну так,потрібно мати сильне озброєння,щоб з нами рахувалися.Олігархам і напіволігархам це не потрібно.
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01.04.2021 00:17 Ответить
А где нелох с видосиком?
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01.04.2021 00:17 Ответить
Так а о чем видосик снимать, если он даже не в курсе вопроса?
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01.04.2021 00:18 Ответить
...уже скачет снимать...
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе - Цензор.НЕТ 9359
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01.04.2021 00:32 Ответить
А як саме, глибоко занепокоєні чи не глибоко?
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01.04.2021 00:19 Ответить
ваше слово первое - сначала не придурок, отодвигающий границы, вами выбраный,

потом претензии ко всем остальным, шо спасалова нетy...

оно есть на самом деле - спасалово... - непризнание собственного идиотизма от тока мешает трохи....
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01.04.2021 00:48 Ответить
хм.. А Мы, Украинцы тоже беспокоимся... а дальше озабоченности пойдет дело у вас !?... хорошо хоть войска НАТО привели в полную боевую готовность в Европе из-за кацапов и на том спасибо...
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01.04.2021 00:19 Ответить
"Что будет, когда закончится война? Я… Вообще, всё зависит не только от Украины. В моей реальности, в моей личной культуре, в своем мозгу я войну закончил. " - цитата величайшего мудака современности
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01.04.2021 00:23 Ответить
Для пендосов єто ксати последний звонок.
Если они и тут за своих союзников не вступятся - на них просто начнут ссать.
Я дернім оружием уже очень показательно біло.
Так будет еще показательней.
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01.04.2021 00:23 Ответить
Почему бы Украине не обратиться официально к США с просьбой защитить суверенитет Украины... Нанести ракетно - бомбовые удары по тысячам единиц техники на оккупированной территории, взамен предоставить постоянные военные базы на нашей территории...
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01.04.2021 00:27 Ответить
Американцы будут воевать с Россией ,только нами.чувствуешь разницу ?это будет наша проблема.а остальным останеться выражать глубокую озабоченность.как всегда !
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01.04.2021 02:16 Ответить
Багато хочеш, усі нам винні, а ми 73% голосуємо за окупантів, бо не хочеться воювати за Незалежність своєї країни...((
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01.04.2021 09:29 Ответить
Загиблі Герої березня 2021-го року:
https://youtu.be/CyKE9QIb0FU

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе - Цензор.НЕТ 5091
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01.04.2021 00:36 Ответить
У всьому винен Порошенко, так зелень ?
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01.04.2021 08:10 Ответить
Стурбованість змінилась на занепокоєність, це прогрес?
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01.04.2021 08:13 Ответить
А ти, артем, стурбований чи занепокоєний? Чи хочеш сховатися за спину дядька Сема?
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01.04.2021 09:33 Ответить
Вони ж клялися нас оберігати за відмову від атомної зброї.
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02.04.2021 15:29 Ответить
Ескалация напряжонності- новий фізичний термін з теорії поля))
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01.04.2021 08:54 Ответить
 
 