Міноборони США занепокоєне ескалацією напруженості на Донбасі

Міністерство оборони США занепокоєне повідомленнями про ескалацію напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я б сказав, ми занепокоєні нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, включно з порушенням перемир'я з липня 2020 року, що призвело до смерті чотирьох українських солдатів 26 березня і поранення ще двох", - сказав Кірбі на брифінгу в середу.

Він додав, що, на думку США, "дестабілізуючі дії" Росії зводять нанівець успіхи в деескалації, досягнуті за посередництва ОБСЄ в липні минулого року.

"До того ж ми в курсі українських військових звітів, що стосуються пересувань російських військ на українських кордонах, обговорювали нашу стурбованість цією зростаючою напруженістю і порушеннями перемир'я, а також регіональну напруженість, із союзниками по НАТО", - зазначив Кірбі.

Також читайте: США занепокоєні стягуванням російських сил до кордону з Україною, - CBS

Він заявив, що не хотів би давати коментарів з приводу телефонної розмови голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

"Однак, гадаю, можна вважати, що це (ситуація на сході України. -Ред.) було однією з порушених тем", - додав Кірбі.