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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони США занепокоєне ескалацією напруженості на Донбасі

Міноборони США занепокоєне ескалацією напруженості на Донбасі

Міністерство оборони США занепокоєне повідомленнями про ескалацію напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я б сказав, ми занепокоєні нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, включно з порушенням перемир'я з липня 2020 року, що призвело до смерті чотирьох українських солдатів 26 березня і поранення ще двох", - сказав Кірбі на брифінгу в середу.

Він додав, що, на думку США, "дестабілізуючі дії" Росії зводять нанівець успіхи в деескалації, досягнуті за посередництва ОБСЄ в липні минулого року.

"До того ж ми в курсі українських військових звітів, що стосуються пересувань російських військ на українських кордонах, обговорювали нашу стурбованість цією зростаючою напруженістю і порушеннями перемир'я, а також регіональну напруженість, із союзниками по НАТО", - зазначив Кірбі.

Також читайте: США занепокоєні стягуванням російських сил до кордону з Україною, - CBS

Він заявив, що не хотів би давати коментарів з приводу телефонної розмови голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

"Однак, гадаю, можна вважати, що це (ситуація на сході України. -Ред.) було однією з порушених тем", - додав Кірбі.

Автор: 

Пентагон (1430) США (23024) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+11
Ну так,потрібно мати сильне озброєння,щоб з нами рахувалися.Олігархам і напіволігархам це не потрібно.
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01.04.2021 00:17
+7
если коцапы пойдут на захват, зелох
1. будет три дня собирать снбо, потом выскажет озабоченность
2. отведет и даст приказ не стрелять, а то могут быть жертвы
3. даст коцапам особый статус
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01.04.2021 00:12
+7
...уже скачет снимать...
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе - Цензор.НЕТ 9359
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01.04.2021 00:32
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некрасиво как то получилось - не касапы, а америкосы за это напрягаются..
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01.04.2021 00:10 Відповісти
если коцапы пойдут на захват, зелох
1. будет три дня собирать снбо, потом выскажет озабоченность
2. отведет и даст приказ не стрелять, а то могут быть жертвы
3. даст коцапам особый статус
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01.04.2021 00:12 Відповісти
швидше він здрисне першим літаком на віллу в Італію і звідти запише відосік, що треба бути позитивним
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01.04.2021 00:45 Відповісти
Ну что. Остается констатировать, что к сожалению мы уже почти десяток лет являемся не субъектом, а объектом геополитики. Прискорбно, но факт.
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01.04.2021 00:13 Відповісти
Ну так,потрібно мати сильне озброєння,щоб з нами рахувалися.Олігархам і напіволігархам це не потрібно.
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01.04.2021 00:17 Відповісти
А где нелох с видосиком?
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01.04.2021 00:17 Відповісти
Так а о чем видосик снимать, если он даже не в курсе вопроса?
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01.04.2021 00:18 Відповісти
...уже скачет снимать...
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе - Цензор.НЕТ 9359
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01.04.2021 00:32 Відповісти
А як саме, глибоко занепокоєні чи не глибоко?
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01.04.2021 00:19 Відповісти
ваше слово первое - сначала не придурок, отодвигающий границы, вами выбраный,

потом претензии ко всем остальным, шо спасалова нетy...

оно есть на самом деле - спасалово... - непризнание собственного идиотизма от тока мешает трохи....
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01.04.2021 00:48 Відповісти
хм.. А Мы, Украинцы тоже беспокоимся... а дальше озабоченности пойдет дело у вас !?... хорошо хоть войска НАТО привели в полную боевую готовность в Европе из-за кацапов и на том спасибо...
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01.04.2021 00:19 Відповісти
"Что будет, когда закончится война? Я… Вообще, всё зависит не только от Украины. В моей реальности, в моей личной культуре, в своем мозгу я войну закончил. " - цитата величайшего мудака современности
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01.04.2021 00:23 Відповісти
Для пендосов єто ксати последний звонок.
Если они и тут за своих союзников не вступятся - на них просто начнут ссать.
Я дернім оружием уже очень показательно біло.
Так будет еще показательней.
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01.04.2021 00:23 Відповісти
Почему бы Украине не обратиться официально к США с просьбой защитить суверенитет Украины... Нанести ракетно - бомбовые удары по тысячам единиц техники на оккупированной территории, взамен предоставить постоянные военные базы на нашей территории...
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01.04.2021 00:27 Відповісти
Американцы будут воевать с Россией ,только нами.чувствуешь разницу ?это будет наша проблема.а остальным останеться выражать глубокую озабоченность.как всегда !
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01.04.2021 02:16 Відповісти
Багато хочеш, усі нам винні, а ми 73% голосуємо за окупантів, бо не хочеться воювати за Незалежність своєї країни...((
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01.04.2021 09:29 Відповісти
Загиблі Герої березня 2021-го року:
https://youtu.be/CyKE9QIb0FU

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе - Цензор.НЕТ 5091
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01.04.2021 00:36 Відповісти
У всьому винен Порошенко, так зелень ?
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01.04.2021 08:10 Відповісти
Стурбованість змінилась на занепокоєність, це прогрес?
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01.04.2021 08:13 Відповісти
А ти, артем, стурбований чи занепокоєний? Чи хочеш сховатися за спину дядька Сема?
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01.04.2021 09:33 Відповісти
Вони ж клялися нас оберігати за відмову від атомної зброї.
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02.04.2021 15:29 Відповісти
Ескалация напряжонності- новий фізичний термін з теорії поля))
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01.04.2021 08:54 Відповісти
 
 