США занепокоєні стягуванням російських сил до кордону з Україною, - CBS

Представник міністерства оборони США висловив занепокоєння з приводу нарощування російських сил поблизу кордону з Україною.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки

Це може бути пов'язано з проведенням бойової підготовки, але джерело в Пентагоні зазначило, що Росія не анонсувала жодних навчань у цьому районі.

Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву у проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

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