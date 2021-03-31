США обеспокоены стягиванием российских сил к границе с Украиной, - CBS
Представитель министерства обороны США выразил обеспокоенность по поводу наращивания российских сил вблизи границы с Украиной.
Об этом он заявил в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки
Это может быть связано с проведением боевой подготовки, но источник в Пентагоне отметил, что Россия не анонсировала никаких учений в этом районе.
Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.
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бо в дереві щури не тільки виживають, але й добре плодяться й розвалюють будинок
Хватит ждать!!!
Из российских СМИ. Газеты "Красная Армия". МК, Красная Звезда и тд.и тп.
31.03.2021.
"Употребление всего двух сосисок в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 52 процента...."
"Речь идет не только о сосисках, но и о другом обработанном мясе, которое было получено путем консервирования, соления, копчения, вяления .."
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Скорей всего кацапы подготавливают свое лохо-население к военным действиям и голоду во сремя войны.
Багато прикладів з історії ми знаєм.................«Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
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NeO 61
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и
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Пам'ятаю як на крим так ішли, влада запивняла що спокійно тіпа, а потім тупо здала, Що зараз буде другий акт п'єси про зраду, русня ніде не поділася в вищих ешелонах влади, генералітеті теж
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3886894851348288&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUP8xGHpwMaTNFeFeFmGEF-FwRmoqFMIazx1rOXhR1AnNwIsd6XR7tf9nqzVM1dkYVGuAcZGGlxQketVVixKlR5dnCDBkuKRYFUTZ1DrneoLgO5w0r9higb9fANQDpJbqE&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
По всіх ближніх до України областей держави-агресора фіксують військову техніку яка рухається або до Ростовської області, або до окупованого Криму.
Такий рух відбуваться вже більше двох тижнів. Мережа просто кишить подібними відео і з залізниці, і з повітря, і на автомобільних шляхах. Це свідчить про те, що Росія готувалась і готується до війни або можливої ескалації не лише на території Донбасу, а і ймовірно на лінії розмежування з окупованим Кримом.
Занепокоєння викликають також й інші відрізки роздону з РФ.
Сьогодні ж про це почали говорити і в Пентагоні. Вони також бачать підозрілу активність попри відсутність планових навчань на території південного заходу РФ. Тобто однозначно треба бути готовими до ескалації та маскштабних провокацій з боку московського ворога.
В цей же час Україну обговорюють БЕЗ України Путін, Меркель та Макрон. В цей же час, Зеленський досі не скликає РНБО конкретно по цьому питанню. В цей же час у нас громадяни РФ стають народними депутатами, а реакції від СБУ та ОП жодної.
Я не залякую і не пропоную впадати в паніку. Пропоную бути готовими, що мала б робити влада. Але 2 роки ми чули про «мир» і «перемир'я», про «домовитись посередині» та «заглядання в очі». Два роки, котрі були викинути у смітник. Росія це знає і буде використовувати проти нас.
в ООН скажуть ща це війна проти геноциду кримчан
Ну а если совсем у тебя пукан лопнул - возьмём Стугну П... ТТХ можешь сам сравнить.... и цены на джавелин и Стугны.... Для сша был важен сам факт оказания «помощи».... А ракеты они и в Африке ракеты.... ДД кук просто утилизировал томагавки 70х годов прямо по Российско-сирийским базам....Это почти как в анекдоте - и постреляли и поучились...