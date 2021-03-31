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Новости Агрессия России против Украины
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США обеспокоены стягиванием российских сил к границе с Украиной, - CBS

США обеспокоены стягиванием российских сил к границе с Украиной, - CBS

Представитель министерства обороны США выразил обеспокоенность по поводу наращивания российских сил вблизи границы с Украиной.

Об этом он заявил в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки

Это может быть связано с проведением боевой подготовки, но источник в Пентагоне отметил, что Россия не анонсировала никаких учений в этом районе.

Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ перебрасывает в оккупированный Крым военную технику. ВИДЕО

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граница (5273) оружие (10221) россия (95652) США (26827)


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Топ комментарии
+91
А Зеля воюет с Порошенко. У него враг Порошенко а не Путин
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31.03.2021 19:45
+75
США обеспокоены стягиванием российских сил к границе с Украиной, - CBS - Цензор.НЕТ 6945
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31.03.2021 19:44
+65
США обеспокоены, а Украина не беспокоится, они двери обсуждают
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31.03.2021 19:42
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Страница 2 из 2
Слава)))) ну как дети ей богу.... В бюджете любов нормальний страны предусматривается военная помощь « абизянам» Это такой виртуальный «чек» их военторга - Айленды дали, джавелины, ну толу мало.... джавеллены уже морально устарели и их снимают с хранения ... ибо утилизация дороже. А так их передают «в счёт» помощи ... Также и айленды - их передали- флотские чинуши втутили туда ДШК 38 года.... Свою оборонку угробили полностью.... А Россия понимает всю необходимость решительных действий - ибо поток 2 надо будет запускать- как единственный альтернативный источник поставки газа в Европу всвязи с обострением ситуации на Украине...... Не следует недооценивать Дрезденскую школу.... А Европа переживает исключительно за свои территориальные вопросы..... Поэтому и встречались без Клоуна который нах никому не нужен....
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31.03.2021 23:14 Ответить
О какой жирный 4кацапский фейк про устаревшие Джавелины. Просто сочится сквозь пальцы смалец.
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31.03.2021 23:24 Ответить
МДА..... значит любая инфа которая идёт вразрез автоматически переходит в «кацапский» фейк.... Забавная логика...- щас разьясню- джавелин стоит 70000 уе - и это только тубус ...а к примеру Фагот- в 3 раза дешевле.... Все просто - ты покупаешь 3 ракеты вместо одной ... Более того - почитай ТТХ джавелинов..... И не стоит недооценивать «Военторг» РФ.... В условиях прямого военного конфликта их техника вполне приемлема для вторжения.... На турецкие беспилотники тоже не особо надейся - их успех был обеспечен полным отсутствием РЛС помех и превосходство в воздухе.... Учитывая количество «запасов» ещё с времён СССР в Украину будут утилизировать все боеприпасы которые есть в наличии на складах Урала.... Но все это будет происходить уже более организованно...а следовательно более эффективнее против Украины....Ах да забыл - тут есть эксперты типа Главхомяка и Арестовича....
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31.03.2021 23:37 Ответить
Ну конечно, кацап, Джавелин из 90-х устарел, а фагот из 60-х живее всех живых. Зачем таким тупым в пропаганду поперся?
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01.04.2021 02:02 Ответить
Смотрел, сегодня, на Тик Токе, как колонна БТР-ов, в Воронежской области, Павловск, вроде, едет. Кацапы тоже обеспокоены, в основном. Часть дебилов радуются.
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31.03.2021 20:59 Ответить
ось тому, любі друзі треба будувати хату одразу з бетону, а не з сосни -дерева ,
бо в дереві щури не тільки виживають, але й добре плодяться й розвалюють будинок
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31.03.2021 21:01 Ответить
Эрдоган вчера был с визитом в Казахстане.Подписан военный союз Турция-Казахстан-Узбекистан.Тюрские народы объединились...
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31.03.2021 21:04 Ответить
Сенатор- им газ нужен - особенно после побитых Горшков между Вовой и Турком... там фактически 2 диктатора)))
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31.03.2021 23:16 Ответить
С кем и под чьим руководством- турецким ?! Не смешите !
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01.04.2021 03:45 Ответить
Если зе, воюет с Порохом, который воевал с ******, то шо ж то получается?
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31.03.2021 21:04 Ответить
Сайт Украина 365 передает.Колона РАБссиянского металолома прошла через город Ейск в сторону Украины.В колоне 100 единиц металлолома.Видео в Ютьюбе
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31.03.2021 21:06 Ответить
пора не смотреть Ху"лу в глаза, а выводить технику на оставленные позиции
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31.03.2021 21:10 Ответить
Зеля мразь, возвращай все войско на передовую, которое ты отвел год назад!!!!
Хватит ждать!!!
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31.03.2021 21:26 Ответить
Кацапские военные СМИ в последнее время ни с того ни с сего начали рассказывать своим читателям не про свои "офуенные" достижения в вооружении,а про то. что голод это очень даже хорошо и полезно для пушечного мяса: -

Из российских СМИ. Газеты "Красная Армия". МК, Красная Звезда и тд.и тп.
31.03.2021.
"Употребление всего двух сосисок в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 52 процента...."
"Речь идет не только о сосисках, но и о другом обработанном мясе, которое было получено путем консервирования, соления, копчения, вяления .."
---------------------------------------------------------------------------
Скорей всего кацапы подготавливают свое лохо-население к военным действиям и голоду во сремя войны.
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31.03.2021 21:26 Ответить
Читайте басню Крилова "Вовк та ягня" : "У сильного безсилий винен завсігди:
Багато прикладів з історії ми знаєм.................«Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
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31.03.2021 21:48 Ответить
США занепокоєні, а зебуїни зайняті осуджуванням дверей, а дехто і пакуванням валіз
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31.03.2021 22:13 Ответить
https://twitter.com/snek61
https://twitter.com/snek61
https://twitter.com/snek61


https://twitter.com/snek61
https://twitter.com/snek61

NeO 61

@snek61

·https://twitter.com/snek61/status/1377326902654951424 1 ч

В ответ
https://twitter.com/SerbinSergiy @SerbinSergiy
и
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Пам'ятаю як на крим так ішли, влада запивняла що спокійно тіпа, а потім тупо здала, Що зараз буде другий акт п'єси про зраду, русня ніде не поділася в вищих ешелонах влади, генералітеті теж
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31.03.2021 23:16 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUP8xGHpwMaTNFeFeFmGEF-FwRmoqFMIazx1rOXhR1AnNwIsd6XR7tf9nqzVM1dkYVGuAcZGGlxQketVVixKlR5dnCDBkuKRYFUTZ1DrneoLgO5w0r9higb9fANQDpJbqE&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3886894851348288&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUP8xGHpwMaTNFeFeFmGEF-FwRmoqFMIazx1rOXhR1AnNwIsd6XR7tf9nqzVM1dkYVGuAcZGGlxQketVVixKlR5dnCDBkuKRYFUTZ1DrneoLgO5w0r9higb9fANQDpJbqE&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

По всіх ближніх до України областей держави-агресора фіксують військову техніку яка рухається або до Ростовської області, або до окупованого Криму.

Такий рух відбуваться вже більше двох тижнів. Мережа просто кишить подібними відео і з залізниці, і з повітря, і на автомобільних шляхах. Це свідчить про те, що Росія готувалась і готується до війни або можливої ескалації не лише на території Донбасу, а і ймовірно на лінії розмежування з окупованим Кримом.

Занепокоєння викликають також й інші відрізки роздону з РФ.

Сьогодні ж про це почали говорити і в Пентагоні. Вони також бачать підозрілу активність попри відсутність планових навчань на території південного заходу РФ. Тобто однозначно треба бути готовими до ескалації та маскштабних провокацій з боку московського ворога.

В цей же час Україну обговорюють БЕЗ України Путін, Меркель та Макрон. В цей же час, Зеленський досі не скликає РНБО конкретно по цьому питанню. В цей же час у нас громадяни РФ стають народними депутатами, а реакції від СБУ та ОП жодної.

Я не залякую і не пропоную впадати в паніку. Пропоную бути готовими, що мала б робити влада. Але 2 роки ми чули про «мир» і «перемир'я», про «домовитись посередині» та «заглядання в очі». Два роки, котрі були викинути у смітник. Росія це знає і буде використовувати проти нас.
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31.03.2021 23:41 Ответить
З Хомчака вояка як з лайна куля, а кацапи можуть і взятись за коридор у Крим,а
в ООН скажуть ща це війна проти геноциду кримчан
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31.03.2021 23:46 Ответить
если коцапы что-то захватят - зелох скажет не стрелять, а то будут жертвы. для этого и стягивают чтобы он засцал
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31.03.2021 23:47 Ответить
Такое впечатление что шмаркля лично боиться путина
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01.04.2021 02:27 Ответить
Гундосый очень хочет понравиться кремлёвской крысе.....Второй год строит глазки и выполняет все капризы ботоксной шизы.... Парочка садо - мазо, они созданы друг для друга..... А боится нелох Марусю Зверобий, Софию Федину и путенскую содержанку кабздыра....
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01.04.2021 20:51 Ответить
Як повідомляє DeepState з посиланням на The New York Times, Європейське командування збройних сил США максимально підвищило рівень боєготовності. На європейських базах статус готовності американських сил був переведений з категорії «можлива криза» в категорію «потенційна неминуча криза».
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01.04.2021 00:36 Ответить
Нам ваша обеспокоенность не нужна, лучше пришлите нам еще Джавелинов, и ракет к ним где то штук 1300 тыс. Спалим все танки рашистов и все остальное отребье.
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01.04.2021 03:42 Ответить
Да,оружие могут дать.но сами воевать небудут .
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01.04.2021 04:32 Ответить
Ну вот ))) что и требовалось доказать- зі смереки впав? Фагот это исключительно универсальный вариант когда нужно быстро и часто отражать возможную атаку танковых групп и иных моторизированный средств... Стрелять из Джевелина по « шушупанцерам» ополченцев просто глупо..... Ибо смысла нет.... Если рассматривать исключительно ТТХ- смею тебя разочаровать - управление оператором связи по прибору телеметрии остаётся наиболее эффективным ввиду улучшения систем радиолокационного подавления сигнала ...
Ну а если совсем у тебя пукан лопнул - возьмём Стугну П... ТТХ можешь сам сравнить.... и цены на джавелин и Стугны.... Для сша был важен сам факт оказания «помощи».... А ракеты они и в Африке ракеты.... ДД кук просто утилизировал томагавки 70х годов прямо по Российско-сирийским базам....Это почти как в анекдоте - и постреляли и поучились...
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01.04.2021 09:59 Ответить
Та какие там войска вот двери это проблема!
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01.04.2021 09:59 Ответить
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