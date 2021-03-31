США обеспокоены стягиванием российских сил к границе с Украиной, - CBS

Представитель министерства обороны США выразил обеспокоенность по поводу наращивания российских сил вблизи границы с Украиной.

Об этом он заявил в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки

Это может быть связано с проведением боевой подготовки, но источник в Пентагоне отметил, что Россия не анонсировала никаких учений в этом районе.

Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

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