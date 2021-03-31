РФ перебрасывает в оккупированный Крым военную технику. ВИДЕО

Очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров. Судя по видео, процесс продолжается уже несколько дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

На видео, которое появилось в сети накануне, видно перемещение колонны бронетехники в направлении Керчи.

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На кадрах - самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и военные грузовики, которые двигались из Краснодарского края.

Еще 25 единиц военной техники на Крымском мосту очевидцы зафиксировали несколькими днями ранее.

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