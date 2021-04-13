Столтенберг: Россия должна прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое заявление он сделал во вторник в Брюсселе по окончанию заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось по просьбе украинской стороны в связи с усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной.
"Мы серьезно обеспокоены продолжающимся развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это – наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014", - отметил Столтенберг.
Генсек НАТО выразил убеждение, что "значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность".
"Россия должна положить конец этому военному наращиванию в и вокруг Украины, прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию", - - подчеркнул Столтенберг.
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1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".
Далее, с мая уже полная готовность войск должна быть. Две недели осталось.
Всем украинцам надо готовиться оборонять Украину!
Янык защищая батоны уничтожил сотни людей, а Уйло, защищая дворцы и проблемы с водой в Крыму, просто так скопил столько войск? Немцов правильно его назвал ё*нутым.
ФІГНЕЮ НЕ СТРАДЖАЛА І ВСЕ ЯК ВІТРОМ ЗДУЄ