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Новости Агрессия России против Украины
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Столтенберг: Россия должна прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной

Столтенберг: Россия должна прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое заявление он сделал во вторник в Брюсселе по окончанию заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось по просьбе украинской стороны в связи с усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной.

"Мы серьезно обеспокоены продолжающимся развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это – наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО выразил убеждение, что "значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность".

"Россия должна положить конец этому военному наращиванию в и вокруг Украины, прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию", - - подчеркнул Столтенберг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10057) россия (96107) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+3
Українські дипломати перед західними союзниками (окрім введення жорстких санкції проти рф) мають прохати:
1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".
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13.04.2021 12:53 Ответить
+2
Пока ***** с дружками гонит поезд к обрыву, народ смотрит в окошки и радуется живописным пейзажам. Всё нормально, ребята. Улыбаемся и машем. Потом сюрприз будет.
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13.04.2021 12:54 Ответить
+2
Згідний по всіх пунктах, але що стосуеться вінищувачів F-15 та F-16 то підготовка пілота займае десь біля року
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13.04.2021 12:56 Ответить
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Українські дипломати перед західними союзниками (окрім введення жорстких санкції проти рф) мають прохати:
1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".
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13.04.2021 12:53 Ответить
Згідний по всіх пунктах, але що стосуеться вінищувачів F-15 та F-16 то підготовка пілота займае десь біля року
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13.04.2021 12:56 Ответить
ПЕРЕпідготовка ще може бути якось... Підготовка від 5-ти.
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13.04.2021 12:57 Ответить
Ето нам может бистро помочь поповнить автопарк такими моделями которие у нас есть єто Польща, Чехія, у кого они действующие, или открить пространство для самолетов НАТО, но не все будут закривать нам небо, Макс. Ето на єто пойдет єто США Британія и Канада, і всьо. Но Зеля на єто не пойдет
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13.04.2021 13:55 Ответить
Хех! А у нас є навчені екіпажі для цих винищувачів?
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13.04.2021 12:57 Ответить
Так предоставить с вместе с пилотами на перове время
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13.04.2021 17:05 Ответить
Пока ***** с дружками гонит поезд к обрыву, народ смотрит в окошки и радуется живописным пейзажам. Всё нормально, ребята. Улыбаемся и машем. Потом сюрприз будет.
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13.04.2021 12:54 Ответить
Земельні питання виключно через референдум.
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13.04.2021 12:56 Ответить
А Украина должна наращивать всю негативную пропаганду против кацапии.
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13.04.2021 12:58 Ответить
уже столтенберг высказался, а зелох молчит в тряпочку и вообще пропал...
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13.04.2021 13:05 Ответить
кацабам надо напомнить Историю придурковатый Сралин так мечтал первым начать войну что все карты были Европейских стран.. на картах (сегодня на компах) все так красиво рисовалось радужно шапками буденовками закидаем и за 3 суток будем у Париже... когда случилось то что случилось оказалось что укрпрайоны придурки снесли чудом остались по старой советской границе в 70-140 км от новой за что собственно через месяц отсыпающие войска и в спину им смотрели расстрельные пулеметы НКВД начали давать первые бои немцам... Путин в своей придурковатой ненависти к Украине что готов голым вылезти на высоковольтку- чтобы доказать всему миру что он таки Х..ло найдите у кацабов карты по России нет таких.. они считают что дорог нема тому никто не пройдет а вот полагаю чертя всяки картинки и рисуя планы по уничтожению Украина как бы сама Россия не получила пистон пендель от КНР.. китаезы устали ждать эволюции распада России они могут и рево-люционировать ситуацию...
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13.04.2021 13:11 Ответить
Китайці не дурні, але чекати мало, що залишилось, тому вони нападати не будуть, вони просто візьмуть своє, коли почне сипатись. А з огляду на останні події таке може статись дуже навіть швидко, а якщо й нападуть, то тоді, коли там військ майже не буде, всі уйдуть на форонт з укропами
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13.04.2021 15:42 Ответить
Он выразил озабоченность ?
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13.04.2021 13:18 Ответить
больше похоже на обеспокоенность.....135523-й раз
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13.04.2021 13:29 Ответить
Раше по рукам нужно было давать сразу с самого начала. В Приднестровье, Абхазии, Юж. Осетии, на остальной территории Грузии.. Не затягивать до Крыма , Севастополя и Донбасса.. Теперь вот Раша напрямую угрожает " покончить с украинской государственностью", делает ( успешные) попытки по аншлюсу Беларуси, а еще Карабах, Сирия , Ливия, ЦАР.. В общем политика " умиротворения агрессора" , разговоры об " учете его интересов" и т.д. ведет по кальке точного повторения ( разница только в нюансах гибридности) истории 30 - 40 х годов прошлого века. ( Саар, Рейнская обл, Австрия, Судеты, Чехословакия, Мемельский край, Польша и дальше по списку... Только тогда на месте Путинского Мордора была Неонацистская Германия Ади ГИ.
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13.04.2021 13:23 Ответить
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
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13.04.2021 14:11 Ответить
У Украины есть еще время, максимум до конца апреля.
Далее, с мая уже полная готовность войск должна быть. Две недели осталось.
Всем украинцам надо готовиться оборонять Украину!
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13.04.2021 15:14 Ответить
До чего две недели? Или ты всерьез предполагаешь вторжение .Небольшая польза для Украины - очередное тупое расходование бюджета врага.
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13.04.2021 17:09 Ответить
Я действительно всерьез рассматриваю вторжение в начале мая. Все зависит от погоды. Вроде бы дождливая на юго-востокеУкраины, которая нам дарит чуток времени.
Янык защищая батоны уничтожил сотни людей, а Уйло, защищая дворцы и проблемы с водой в Крыму, просто так скопил столько войск? Немцов правильно его назвал ё*нутым.
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13.04.2021 17:21 Ответить
ТРЕБА МОСКОВІЇ ВЛУПИТИ САНКЦІЙ У БАНКОВСЬКОМУ СЕКТОРІ, ЩОБ ВОНА
ФІГНЕЮ НЕ СТРАДЖАЛА І ВСЕ ЯК ВІТРОМ ЗДУЄ
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13.04.2021 15:12 Ответить
 
 