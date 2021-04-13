НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма, - Столтенберг

НАТО никогда не признает аннексию Крыма. Североатлантический альянс поддерживает суверенитет Украины.

Об этом заявил на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, поддержка суверенитета, территориальной целостности Украины со стороны НАТО является непоколебимой.

"НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма. Союзники продолжают предоставлять значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечить свою собственную безопасность", - заявил Йенс Столтенберг.

При этом генсек НАТО выразил сожаление в связи с недавним решением РФ не участвовать в заседании ОБСЕ, на котором было бы возможно отреагировать "на обеспокоенность ее необычными действиями". "РФ должна уважать свои международные обязательства", - напомнил он.

Столтенберг также напомнил, что за последние дни на востоке Украины было убито несколько украинских солдат, и в связи с этим выразил свои соболезнования.

Читайте также: Киев инициировал внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО для обсуждения обострения на границе с РФ, - МИД

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.