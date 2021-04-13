РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11606 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
2 368 23

НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма, - Столтенберг

НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма, - Столтенберг

НАТО никогда не признает аннексию Крыма. Североатлантический альянс поддерживает суверенитет Украины.

Об этом заявил на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, поддержка суверенитета, территориальной целостности Украины со стороны НАТО является непоколебимой.

"НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма. Союзники продолжают предоставлять значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечить свою собственную безопасность", - заявил Йенс Столтенберг.

При этом генсек НАТО выразил сожаление в связи с недавним решением РФ не участвовать в заседании ОБСЕ, на котором было бы возможно отреагировать "на обеспокоенность ее необычными действиями". "РФ должна уважать свои международные обязательства", - напомнил он.

Столтенберг также напомнил, что за последние дни на востоке Украины было убито несколько украинских солдат, и в связи с этим выразил свои соболезнования.

Читайте также: Киев инициировал внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО для обсуждения обострения на границе с РФ, - МИД

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

Крым (26421) НАТО (10057) оккупация (10190) россия (96107) Столтенберг Йенс (1620) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Замість українців НІХТО воювати не буде, пора вже взяти це за основу. Україні треба кріпнути і могутнішати, але цьому звавжає олігархія, манкурти і розумово відстале населення, яке обирає собі владу таку, як і самі.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:41 Ответить
+2
Значит пора моЦкву превратить в пепел ядерный а как иначе ...
показать весь комментарий
13.04.2021 12:36 Ответить
+2
Нажаль України стала заложницею Коломойського та інших партнерів Зеленського. Молимо Бога, щоб поки править Зе ми не втратили країну.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не признавать это мало, одни лишь слова к сожалению!
показать весь комментарий
13.04.2021 12:35 Ответить
Замість українців НІХТО воювати не буде, пора вже взяти це за основу. Україні треба кріпнути і могутнішати, але цьому звавжає олігархія, манкурти і розумово відстале населення, яке обирає собі владу таку, як і самі.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:41 Ответить
Значит пора моЦкву превратить в пепел ядерный а как иначе ...
показать весь комментарий
13.04.2021 12:36 Ответить
https://censor.net/ru/news/3259323/preduprejdaem_ssha_chto_im_luchshe_derjatsya_podalshe_ot_kryma_zamglavy_mid_rf_ryabkov
показать весь комментарий
13.04.2021 12:38 Ответить
Фсё шо магу
показать весь комментарий
13.04.2021 12:38 Ответить
А тобі потрібно щоб НАТА відвоювала Крим?
показать весь комментарий
13.04.2021 12:40 Ответить
Вёсла для лодок отдайте, су-ки
показать весь комментарий
13.04.2021 13:41 Ответить
"Хочемо в НАТО але Коломойського не чіпайте". Значить не хочете.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:41 Ответить
Нажаль України стала заложницею Коломойського та інших партнерів Зеленського. Молимо Бога, щоб поки править Зе ми не втратили країну.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:43 Ответить
Україна стала заложницею вибору 73% ідійотів.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:49 Ответить
Свята правда.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:50 Ответить
В НАТО з офіційним ФСБ-шним хвостом не приймають.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:42 Ответить
Хитрожопий Зеля намагається всидіти на двох табуретках.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:47 Ответить
Эта заезженная всеми фраза, реально начинает раздражать
показать весь комментарий
13.04.2021 12:46 Ответить
Так і переважна більшість країн-членів ООН також не признаюсь, а "пуд, як був так і є, 16 кг". плювати рашці на ваше "непризнаніє".
показать весь комментарий
13.04.2021 12:51 Ответить
Це не зовсім так - санкції за анексію суттєво просаджують агресора.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:56 Ответить
Але недостатньо, якщо вже 7 років продовжують брязкати зброєю і займатися військовим шантажем.
показать весь комментарий
13.04.2021 13:00 Ответить
ага, ***** хапнуло Крим, шоб поімєть санаторій "Комунари" ("Ай-Петрі"), як дибільне дитятко чужу цяцьку...

https://twitter.com/KrimRt RoksolanaToday&КрымUA @KrimRt
Вау! Сам в шоке!
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕЙ СЕТИ «КУРОРТЫ КРЫМА»
В сеть входят санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отель «Дача Рахманинов»
показать весь комментарий
13.04.2021 12:56 Ответить
 
 