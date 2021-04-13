УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12331 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окупація Криму
2 368 23

НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму, - Столтенберг

НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму, - Столтенберг

НАТО ніколи не визнає анексії Криму. Північноатлантичний альянс підтримує суверенітет України.

Про це заявив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Альянс підтримує суверенітет України.

"НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму", - заявив Єнс Столтенберг.

Також читайте: Україна не хоче війни і не готує ніякої ескалації на Донбасі, - Кулеба

При цьому генсек НАТО висловив співчуття у зв'язку з недавнім рішенням РФ не брати участь у засіданні ОБСЄ, на якому було б можливо відреагувати "на стурбованість її незвичайними діями". "РФ повинна поважати свої міжнародні зобов'язання", - нагадав він.

Столтенберг також нагадав, що за останні дні на сході України було вбито кілька українських солдатів, і в зв'язку з цим висловив свої співчуття. 

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Крим (14185) НАТО (6518) окупація (6742) росія (65949) Столтенберг Єнс (1596) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Замість українців НІХТО воювати не буде, пора вже взяти це за основу. Україні треба кріпнути і могутнішати, але цьому звавжає олігархія, манкурти і розумово відстале населення, яке обирає собі владу таку, як і самі.
показати весь коментар
13.04.2021 12:41
+2
Значит пора моЦкву превратить в пепел ядерный а как иначе ...
показати весь коментар
13.04.2021 12:36
+2
Нажаль України стала заложницею Коломойського та інших партнерів Зеленського. Молимо Бога, щоб поки править Зе ми не втратили країну.
показати весь коментар
13.04.2021 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не признавать это мало, одни лишь слова к сожалению!
показати весь коментар
13.04.2021 12:35 Відповісти
Замість українців НІХТО воювати не буде, пора вже взяти це за основу. Україні треба кріпнути і могутнішати, але цьому звавжає олігархія, манкурти і розумово відстале населення, яке обирає собі владу таку, як і самі.
показати весь коментар
13.04.2021 12:41 Відповісти
Значит пора моЦкву превратить в пепел ядерный а как иначе ...
показати весь коментар
13.04.2021 12:36 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3259323/preduprejdaem_ssha_chto_im_luchshe_derjatsya_podalshe_ot_kryma_zamglavy_mid_rf_ryabkov
показати весь коментар
13.04.2021 12:38 Відповісти
Фсё шо магу
показати весь коментар
13.04.2021 12:38 Відповісти
А тобі потрібно щоб НАТА відвоювала Крим?
показати весь коментар
13.04.2021 12:40 Відповісти
Вёсла для лодок отдайте, су-ки
показати весь коментар
13.04.2021 13:41 Відповісти
"Хочемо в НАТО але Коломойського не чіпайте". Значить не хочете.
показати весь коментар
13.04.2021 12:41 Відповісти
Нажаль України стала заложницею Коломойського та інших партнерів Зеленського. Молимо Бога, щоб поки править Зе ми не втратили країну.
показати весь коментар
13.04.2021 12:43 Відповісти
Україна стала заложницею вибору 73% ідійотів.
показати весь коментар
13.04.2021 12:49 Відповісти
Свята правда.
показати весь коментар
13.04.2021 12:50 Відповісти
В НАТО з офіційним ФСБ-шним хвостом не приймають.
показати весь коментар
13.04.2021 12:42 Відповісти
Хитрожопий Зеля намагається всидіти на двох табуретках.
показати весь коментар
13.04.2021 12:47 Відповісти
Эта заезженная всеми фраза, реально начинает раздражать
показати весь коментар
13.04.2021 12:46 Відповісти
Так і переважна більшість країн-членів ООН також не признаюсь, а "пуд, як був так і є, 16 кг". плювати рашці на ваше "непризнаніє".
показати весь коментар
13.04.2021 12:51 Відповісти
Це не зовсім так - санкції за анексію суттєво просаджують агресора.
показати весь коментар
13.04.2021 12:56 Відповісти
Але недостатньо, якщо вже 7 років продовжують брязкати зброєю і займатися військовим шантажем.
показати весь коментар
13.04.2021 13:00 Відповісти
ага, ***** хапнуло Крим, шоб поімєть санаторій "Комунари" ("Ай-Петрі"), як дибільне дитятко чужу цяцьку...

https://twitter.com/KrimRt RoksolanaToday&КрымUA @KrimRt
Вау! Сам в шоке!
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕЙ СЕТИ «КУРОРТЫ КРЫМА»
В сеть входят санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отель «Дача Рахманинов»
показати весь коментар
13.04.2021 12:56 Відповісти
 
 