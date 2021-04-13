НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму, - Столтенберг

НАТО ніколи не визнає анексії Криму. Північноатлантичний альянс підтримує суверенітет України.

Про це заявив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Альянс підтримує суверенітет України.

"НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму", - заявив Єнс Столтенберг.

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При цьому генсек НАТО висловив співчуття у зв'язку з недавнім рішенням РФ не брати участь у засіданні ОБСЄ, на якому було б можливо відреагувати "на стурбованість її незвичайними діями". "РФ повинна поважати свої міжнародні зобов'язання", - нагадав він.

Столтенберг також нагадав, що за останні дні на сході України було вбито кілька українських солдатів, і в зв'язку з цим висловив свої співчуття.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.