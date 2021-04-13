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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна не хоче війни і не готує ніякої ескалації на Донбасі, - Кулеба

Україна не хоче війни і не готує ніякої ескалації на Донбасі, - Кулеба

Україна не хоче війни з РФ і не готує ніякої ескалації на Донбасі. Зокрема, про підготовку будь-яких наступів або військових операцій не йдеться.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському агентству EFE, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, німецька та французька сторони не заявляли ні про яку нібито ескалацію з боку України.

"Насправді я хотів би чітко заявити, що Україна не хоче війни. Ми не готуємо жодної ескалації, наступу чи обмежених військових операцій на місці. Ми розраховуємо на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом", - сказав Кулеба.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний спосіб вирішити конфлікт на Донбасі - це приєднання України до НАТО.

"Що б ви сказали тим, хто каже, що цим ви можете ще більше спровокувати Росію?", - сказав Кулеба.

Читайте: Захід має бути послідовним у протидії агресії РФ. Не можна допускати "м'якого підходу" до цієї країни, - МЗС Польщі

Раніше Цензор.НЕТ публікував тезу Кулеби з іспанському виданню EFE про те, що, за твердженням глави МЗС України, на відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Автор: 

агресія (1195) Донбас (22357) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
если это чисто дипломатический меседж - ок
если это политика государства и армии - беда
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13.04.2021 08:55
+8
Мы не хотим войны и поэтому пусть в нашем доме живет вор, насильник и педофил.
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13.04.2021 08:55
+6
Мирным путем территории не вернуть, нужен развал параши, а будет это или военным путем, либо экономическим - это уже совсем другой вопрос...
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13.04.2021 08:49
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Мирным путем территории не вернуть, нужен развал параши, а будет это или военным путем, либо экономическим - это уже совсем другой вопрос...
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13.04.2021 08:49 Відповісти
С другой стороны, если бы у нас были союзники, то война нужна кровь из носу - покончить с ордой раз и на всегда, пусть и ценой сотен тысяч, по другому не получится развалить кацапстан на десяток мелких субъектов ибо жития с ними никогда не будет спокойного, а так пусть грызутся между собой и бомбят воронеж...
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13.04.2021 08:54 Відповісти
Дурінь думкою багатіє. Насправді , невдовзі раха окупує Україну. Не рахуючись з людськими та економічними втратами.
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13.04.2021 08:58 Відповісти
Анриал. Только в виде радиоактивной пустыни.
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13.04.2021 08:59 Відповісти
Треба лише трохи почекати,там у Лугандоні всі самі вимруть від "руССкого мира".
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13.04.2021 08:52 Відповісти
Малоразвитые имеют свойство быстро размножаться. Особенно, когда делать особо нечего.
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13.04.2021 08:58 Відповісти
если это чисто дипломатический меседж - ок
если это политика государства и армии - беда
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13.04.2021 08:55 Відповісти
В том то и дело, что это второе.

Если Вас насилуют, расслабьтесь и получайте удовольствие. Не провоцируйте.
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13.04.2021 08:56 Відповісти
Зато "братья"-россияне хотят и ищут повод, как начать полномасштабную.
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13.04.2021 08:55 Відповісти
Всё тайное становиться явным.
Широко ранее известное: "Хотят ли русские войны?" стало уже явным!
Конечно хотят, с*ки.
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13.04.2021 09:22 Відповісти
Мы не хотим войны и поэтому пусть в нашем доме живет вор, насильник и педофил.
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13.04.2021 08:55 Відповісти
Фины в 1939 году тоже такое говорили, но они ещё и давали сильный отпор оккупационной армии Московии с табличкой ссср
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13.04.2021 08:55 Відповісти
Хочете напасти на маасковію. Знаю я вас.
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13.04.2021 08:57 Відповісти
Тревога! Россия разворачивает вблизи границы с Украиной полевые госпиталя на десятки тысяч раненых и морги!
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13.04.2021 08:59 Відповісти
Сдайомсу
Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8150
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13.04.2021 09:03 Відповісти
Бздиш коли сереш?
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13.04.2021 09:05 Відповісти
Кацапский бот, вали в паРаху.
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13.04.2021 09:05 Відповісти
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13.04.2021 09:09 Відповісти
Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3389
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13.04.2021 09:07 Відповісти
А зекретин вообще ничего не готовит...будет ,если что,покацапски мясом закидывать-и не секрет же ,что зеголосилок у нас большинство...
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13.04.2021 09:09 Відповісти
73 % будете родину защищать или хлебом-солью встречать будете?
Украина не хочет войны и не готовит никакой эскалации на Донбассе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1833
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13.04.2021 09:12 Відповісти
Хліба нема,лишились тільки торти "рошен".
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13.04.2021 09:17 Відповісти
У Путина обострилась старческая забава это убивать людей создавать страдания народам разрушать экономику и ифраструктуру одним словом война.И не зависит от того хочет Украина воевать или нет все так будет как решит Х#йло...Другой вопрос почему это происходит а все просто мировая общественность тупо наблюдает за этим цирком и многим интнрсно смотреть СМИ и по вечерам рассуждать за чешечкой чая делая ставки и прогонозы...
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13.04.2021 09:30 Відповісти
Українське керівництво не готує ескалації - це факт. Але воно й не готується до ескалації з боку московії.
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13.04.2021 09:35 Відповісти
Мир устал от мира, ему нужна Третья мировая война.
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13.04.2021 09:40 Відповісти
Она уже идет - биологическая короновирусная
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13.04.2021 09:59 Відповісти
..зажрался золотой мульярд - хочет зрелищ!!!..да и народу много - видать решили проредить
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13.04.2021 10:24 Відповісти
Слушая подобные выссказывания наших власть имущих депутатов и политиков, очень хочеться обязать их присутствувать на похоронах всех наших убитых солдат,и если это не поможет -загнать их вех в окопы на ноль пока какцапы просто не перестанут стрелять
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13.04.2021 09:40 Відповісти
Зебил сделал ошибку , он уступил, отступил и стал договариваться с паРашей в омане и пр. о том чего не хотел ни запад ни его собственно мудрий нарид
если бы был умнее то он бы договорился с Порохом, потому что у Пороха опыт и хватка...
сделал его премьером или дал бы ему МИД...
мы быстро бы закупили всё что нужно для обороны, у США можно было бы и в кредит и пэтриоты и джавелины и истребители...
но то таке...
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13.04.2021 09:41 Відповісти
Хочешь не хочешь, а придется.(
Идиотов не спрашивают..
Ты думаешь бомбы будут падать просто так на воинов?каждый день пореи а вам плевать?
Они умеют падать и на безголовых и не только,которые привели страну в пропасть....
Вы так безбожно воевали с Порошенко,что просрали все..даже инстинкты самосохранения...
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13.04.2021 09:57 Відповісти
за возврат своих территорий они оправдываются у захватчика, дожили
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13.04.2021 11:12 Відповісти
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
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13.04.2021 14:16 Відповісти
 
 