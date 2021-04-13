Україна не хоче війни і не готує ніякої ескалації на Донбасі, - Кулеба

Україна не хоче війни з РФ і не готує ніякої ескалації на Донбасі. Зокрема, про підготовку будь-яких наступів або військових операцій не йдеться.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському агентству EFE, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, німецька та французька сторони не заявляли ні про яку нібито ескалацію з боку України.

"Насправді я хотів би чітко заявити, що Україна не хоче війни. Ми не готуємо жодної ескалації, наступу чи обмежених військових операцій на місці. Ми розраховуємо на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом", - сказав Кулеба.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний спосіб вирішити конфлікт на Донбасі - це приєднання України до НАТО.

"Що б ви сказали тим, хто каже, що цим ви можете ще більше спровокувати Росію?", - сказав Кулеба.

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Раніше Цензор.НЕТ публікував тезу Кулеби з іспанському виданню EFE про те, що, за твердженням глави МЗС України, на відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.