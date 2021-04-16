Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки

Ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что важно, мы приближаемся к следующему заседанию N4. Считаю, что оно возможно. 19 числа этого месяца будет заседание советников лидеров Нормандской четверки, будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, то будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем нет", - сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о "пошаговом выполнении Минских соглашений".

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Президент Украины отметил, что после заседания советников ожидает четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.