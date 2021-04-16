РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13396 посетителей онлайн
Новости
7 056 52

Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки

Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки

Ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что важно, мы приближаемся к следующему заседанию N4. Считаю, что оно возможно. 19 числа этого месяца будет заседание советников лидеров Нормандской четверки, будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, то будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем нет", - сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о "пошаговом выполнении Минских соглашений".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский общается с представителями СМИ в Париже. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Украины отметил, что после заседания советников ожидает четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) Франция (3545) Донбасс (26957) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Порох сила,Зелька могила....просто ФАКТ
показать весь комментарий
16.04.2021 18:01 Ответить
+9
Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки - Цензор.НЕТ 5555
показать весь комментарий
16.04.2021 18:02 Ответить
+9
Ну что тут можно сказать? Похоже, Зеленского нагнули в очередной раз, сама его физиономия на брифинге никакого оптимизма не внушает. Растерянный, неуверенный, сбивается, не до веселья, понимает, что слабоват для таких дел.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по ходу зеля там всех так покорил своей нерукотворной музыкой, шо европа готова исполнить коллективно любые три его желания
показать весь комментарий
16.04.2021 18:01 Ответить
Порох сила,Зелька могила....просто ФАКТ
показать весь комментарий
16.04.2021 18:01 Ответить
А Лука- из под Пути каблука?
показать весь комментарий
16.04.2021 18:16 Ответить
В фантазиях зебилов продажных только.....сравнил хитрожопа диктатора и чмырика зеленого))
показать весь комментарий
16.04.2021 18:25 Ответить
Замість обіцяної деолігархізації Зеленський пропонує узаконити олігархів
16.04.2021, 09:20

Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО розповів про плани розробити закон "про статус олігарха", інформує UAINFO.org.

"Я запропонував Раді національної безпеки та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, якого в Україні в нас не було, вважаю це одним із пріоритетів - фундаментальний закон про статус олігарха в нашій країні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "олігархи будуть перетворюватись на бізнесменів". Він додав: "Ми підтримуємо великий бізнес в Україні, а вплив олігархів на Україну, на вибір, на економіку, на Верховну раду, на закони - цього, мені здається, допустити не можна".

"Зеленський анонсував розробку закону про статус олігарха в Україні. Ні, це - не жарт. Замість обіцяної деолігархізації Зеленський пропонує узаконити олігархів. Щоб все було "почесноку".

Ми хочемо рівних умов в економіці і політиці. Існування ж закону про статус олігарха це вже - нерівність. Бо скоро олігархи де-юре будуть узаконені в Україні. А якщо вони будуть олігархами у законі, то хто із ними буде боротись?
показать весь комментарий
17.04.2021 11:26 Ответить
имплементация формы Штанмайера Вова ты часом не попух там в Париже от восторга???!!!
показать весь комментарий
16.04.2021 18:02 Ответить
Шмеркель, вірна подруга пуйла, придумала "мінські домовленості", відмовила Україні в допомозі зброєю, і вступу до НАТО в 2008 р. Потім придумала "формулу Штайнмаєра", а тепер ще якісь "клістери", аби тільки віддати Україну на поталу москві. А сама будує П 2, і чхати хотіла на безпеку Європи.
показать весь комментарий
17.04.2021 08:30 Ответить
Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки - Цензор.НЕТ 5555
показать весь комментарий
16.04.2021 18:02 Ответить
Γαβνο γнылое.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:14 Ответить
Кластер 1. Поиск мира в глазах *****
Кластер 2. Сойдутся где-нибудь посередине Днепра
показать весь комментарий
16.04.2021 18:02 Ответить
Кластер 2 - навряд чи - київська каналізація з московською не перетинаються.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:50 Ответить
Это все пустопорожний треп, посмотрим во что это выльется: президентские указы, законопроекты в ВР. изменения в ТКГ
показать весь комментарий
16.04.2021 18:07 Ответить
Ну что тут можно сказать? Похоже, Зеленского нагнули в очередной раз, сама его физиономия на брифинге никакого оптимизма не внушает. Растерянный, неуверенный, сбивается, не до веселья, понимает, что слабоват для таких дел.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:13 Ответить
Кароче, воду в крим дадуть і формулу швайнштайнера імплементують, вірніше, пообіцяв дати та імплементувати. А іще раніше собаков пообіцяв мікрону розігнати людей, які проти цього виступатимуть. А шоб особо не виступали, лякатимуть війною і страшними й непереможними кацапами.
показать весь комментарий
16.04.2021 21:06 Ответить
То означає ще два роки тиші, тобто слідуюча зустріч буде вже без зєліпукіна!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.04.2021 18:15 Ответить
"Досягнення" першої зустічі.
1. "Формула штаймаєра (лаврова)".
2. Відкликання позовів проти "газпрому". Мінус десятки млрд доларів в держскарбницю України і мінус моральне задоволення.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:16 Ответить
Разведут Янелоха, как последнего лоха. Для этого и подтянулись орки с танками и самолетами с кораблями, чтобы запугать мальчика в шортиках и пионерском галстуке.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:20 Ответить
))) акуеть! Вот это кластеры! Всем кластерам кластеры! Вобчето это о чем???
показать весь комментарий
16.04.2021 18:42 Ответить
О кластерах, бластерах , клисторах, клиторах и о влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей.
показать весь комментарий
17.04.2021 10:16 Ответить
бамбить будут?
показать весь комментарий
16.04.2021 18:43 Ответить
Гарант сказав, що після засідання четвірки очікує "чіткого, всеосяжного припинення вогню". А таке можливо тільки після чіткої і повної капітуляції...
показать весь комментарий
17.04.2021 08:39 Ответить
На котором подпишем капитуляцию Украины перед ******
показать весь комментарий
16.04.2021 18:51 Ответить
Покроково: перший крок повне та всеосяжне припинення вогню до 15 лютого 2015 року. Як це реалізувати? Треба машину часу.Другий відведення артилерії при чому в списку є Торнадо С яке є на озброєнні тільки армії рф і ніколи не постачалось в інші країни...І так далі. Причому пункт 9 в якому йшлося про відновлення контролю Україно над кордоном мав бути виконаний до 2015.Це вже не пишучи за те що пункти які йдуть швидше по порядку не можливо виконати не виконавши спочатку пункти із кінця.Короче для дурнів промитих пропагандою рф мінськ покроково виконати не можливо.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:08 Ответить
У ВАС РЕЗУЛЬТАТ ВСЕХ ВСТРЕЧ - 0 !!!
показать весь комментарий
16.04.2021 19:16 Ответить
Ну, там уже были встечи лидеров, вот только маленького забыли позвать с улицы "покушать". Просто маленький пока еще весь обкаканый, с подертыми локтями, и с "подорожниками" на коленках, и "дядя плохой но дал конфетку".

Взрослые мыльчики и девочки решили, что "подорожник" на голове это уже перебор, и не звали маленького пока ужинать, подавится.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:35 Ответить
1. Когда тебе е**т мозги непонятными терминами - это (100%) хотят скрыть что-то непопулярное... Что такое "кластеры" ? почему на перластеры и не винчестеры ? Ты делашь заявление общественности , держа в кармане кластеры (дулю) ...В этих кластерах есть содержание ? Интересно : какое, если оно даже в общих чертах не разъясняется ?
2.Встреч консультантов проходит немеряно ...зеля, Макрон и Меркель (на зУМ) - три первых лица их 4-х или должны были набрать х***ла и сказать "мы все трое считаем, что ты тоже должен быть" или это - ни о чём... Не считая обсуждения шмайсеров, конечно...
показать весь комментарий
16.04.2021 19:38 Ответить
Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу. Нужно Зелю в Москву отправить

Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 5224
показать весь комментарий
16.04.2021 19:55 Ответить
ЗЕегенерат просто кайфує від застосування нових для нього і туманних для громадян слів - "діджіталізація" та " кластери".
показать весь комментарий
16.04.2021 20:00 Ответить
При всем неуважении и ненависти к путину, я бы на его месте в черных очках приехал))
показать весь комментарий
16.04.2021 20:46 Ответить
На встречу настойчиво , нижайше просят УБИЙЦУ - маньяка, что бы еще раз заглянуть в его злобные крысиные глазки.
показать весь комментарий
16.04.2021 21:12 Ответить
хтось такы сыкнув в бульбулятор этим лидерам...
показать весь комментарий
16.04.2021 22:00 Ответить
Ну , приближаемся , и что ?
показать весь комментарий
16.04.2021 22:04 Ответить
байден, макрон, меркель, зеленские очень удобные люди для путина, в реализации его сценария. Он увидел в этих товарищах полную мягкотелость.
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:05 Ответить
Только силовое сопротивление.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.
Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:13 Ответить
Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:16 Ответить

После отказа США от российских ракетных двигателей Россия решила в очередной раз впутать Украину в вопрос конкуренции с США на стороне России.
Речь идет об эксплуатация плавучего космодрома «Морской старт».
Группа Дмитриева (вице-премьер-куратор оборонного комплекса, Юрий Борисов) разрабатывают концепцию перемещения платформы в государство Сан-Томе и Принсипи и передачи его в его юрисдикцию. Там будет сооружен цех для доработки и подготовки к пускам ракет "Зенит" Южмаша с установкой на них российских ракетных двигателей. Кроме этого Украина должна гарантировать загрузку спутников заказчиками из Европы.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:18 Ответить
Да по *рену была меркель или нет.

переговоры "чемберлена" и "гитлера". Вопросы Китая, экологии и т.д.

байден позвонил, путин сказал, что требует, и иииии в Чёрное море уже не зашли корабли США.
Это пример проверки путиным , товарища байдена.
Это увидела франция и заявила, Украина в ЕС не попадает.
Для путина это зелёный свет, и развязаны руки.
байден, байден новый - старый обама.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:25 Ответить
НАРОД КРЕПИСЬ, ТВОЙ ДРУГ ЗСУ.
Нет второго Черчеля.
Будет кровая борьба.
Вспоминайте Финляндию, и смелый финский народ, финскую армию.
Есть выбор пойти по пути Чехословакии, Балтии, или быть как Финляндия, оборонятся, что бы не стало, другого выхода нет.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:33 Ответить
Вот это лиЗЕр! Заставляет всех европейских лидеров собраться. Трепещи, Евросоюз, всех заставлю Украину защищать вместо себя. И, это, есть еще айкосики? А то у меня опять путе в глазок посмотреть тянет...
показать весь комментарий
16.04.2021 22:39 Ответить
Головне щоб не наблизитись з таким дебілом як ти до повної сраки, про що ти мерзото вже молов якому-сь кондому.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:43 Ответить
СНАЧАЛА - ВЫБОРЫ, ПОТОМ - ГРАНИЦА.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021


В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.
Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе. Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения
показать весь комментарий
16.04.2021 23:43 Ответить
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ КЛАСТЕРОВ:


· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:44 Ответить
Горе-горе оно наше луковое... Подписать декларацию... Ему мало сказать КВА в космос, нужно это еще и задекларировать...
показать весь комментарий
17.04.2021 00:20 Ответить
"...Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки.." - полное ФИАСКО, вот к чему мы приближаемся с таким президентом и таким парламентом! Война, за последний год, стоила Украине нескольких десятков жизней! Это грустно...! Пандемия, в сутки забирает 4-5 сотен жизней..!!! Это ужасно..! Воевать он собрался...!!!!!!!! Лучше прервусь, чтобы не написать то, что срывается с языка!,
показать весь комментарий
17.04.2021 01:38 Ответить
У народа сліпців( 73%) ще й сліпий поводир

Плюндрували і землі, і ріки
Вірним курсом завжди, та весь час не туди,
Ми слухняно крокуєм, мов Богом забуті навіки
Каліки.
показать весь комментарий
17.04.2021 02:22 Ответить
Діду, не пи*ди.
показать весь комментарий
17.04.2021 09:17 Ответить
Взаимно. Оксано, не звизди. А якщо хочеш щось сказати, то кажи по суті питання. Чи твій єдиний аргумент на все "не пи*ди"?
показать весь комментарий
17.04.2021 09:49 Ответить
класна фотка.. так і читається, - Зробили клоуна..
показать весь комментарий
17.04.2021 08:08 Ответить
Приближаемся. Только с какой стороны?
"Мадам,ваш возраст..
Я приближаюсь к 40!
Скакой стороны?!"
показать весь комментарий
17.04.2021 08:53 Ответить
Терзают меня смутные сомнения - уж не разыграли нас как слепых котят с этой "войнушкой", чтобы Зю смог на все согласится под предлогом грядущей войны и этим оправдать сдачу украинских интересов.
Это может быть сговор всей этой шатии...европейско - расейской-зеленской
Как вы смотрите на такое?
показать весь комментарий
17.04.2021 09:51 Ответить
Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались.
Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня.
Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.


При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала. Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор.

Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
показать весь комментарий
17.04.2021 10:01 Ответить
За 40 секунд, ШІСТЬ разів сказати слово "кластери" - це тільки говорящая собачка ЗЕ-Шаріков вміє

Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 4414

А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 2218

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
показать весь комментарий
17.04.2021 10:23 Ответить
 
 