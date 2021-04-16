Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки
Ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Считаю, что важно, мы приближаемся к следующему заседанию N4. Считаю, что оно возможно. 19 числа этого месяца будет заседание советников лидеров Нормандской четверки, будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, то будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем нет", - сказал Зеленский.
По его словам, речь идет о "пошаговом выполнении Минских соглашений".
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Президент Украины отметил, что после заседания советников ожидает четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
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16.04.2021, 09:20
Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО розповів про плани розробити закон "про статус олігарха", інформує UAINFO.org.
"Я запропонував Раді національної безпеки та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, якого в Україні в нас не було, вважаю це одним із пріоритетів - фундаментальний закон про статус олігарха в нашій країні", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що "олігархи будуть перетворюватись на бізнесменів". Він додав: "Ми підтримуємо великий бізнес в Україні, а вплив олігархів на Україну, на вибір, на економіку, на Верховну раду, на закони - цього, мені здається, допустити не можна".
"Зеленський анонсував розробку закону про статус олігарха в Україні. Ні, це - не жарт. Замість обіцяної деолігархізації Зеленський пропонує узаконити олігархів. Щоб все було "почесноку".
Ми хочемо рівних умов в економіці і політиці. Існування ж закону про статус олігарха це вже - нерівність. Бо скоро олігархи де-юре будуть узаконені в Україні. А якщо вони будуть олігархами у законі, то хто із ними буде боротись?
Кластер 2. Сойдутся где-нибудь посередине Днепра
1. "Формула штаймаєра (лаврова)".
2. Відкликання позовів проти "газпрому". Мінус десятки млрд доларів в держскарбницю України і мінус моральне задоволення.
Взрослые мыльчики и девочки решили, что "подорожник" на голове это уже перебор, и не звали маленького пока ужинать, подавится.
2.Встреч консультантов проходит немеряно ...зеля, Макрон и Меркель (на зУМ) - три первых лица их 4-х или должны были набрать х***ла и сказать "мы все трое считаем, что ты тоже должен быть" или это - ни о чём... Не считая обсуждения шмайсеров, конечно...
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.
Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
После отказа США от российских ракетных двигателей Россия решила в очередной раз впутать Украину в вопрос конкуренции с США на стороне России.
Речь идет об эксплуатация плавучего космодрома «Морской старт».
Группа Дмитриева (вице-премьер-куратор оборонного комплекса, Юрий Борисов) разрабатывают концепцию перемещения платформы в государство Сан-Томе и Принсипи и передачи его в его юрисдикцию. Там будет сооружен цех для доработки и подготовки к пускам ракет "Зенит" Южмаша с установкой на них российских ракетных двигателей. Кроме этого Украина должна гарантировать загрузку спутников заказчиками из Европы.
переговоры "чемберлена" и "гитлера". Вопросы Китая, экологии и т.д.
байден позвонил, путин сказал, что требует, и иииии в Чёрное море уже не зашли корабли США.
Это пример проверки путиным , товарища байдена.
Это увидела франция и заявила, Украина в ЕС не попадает.
Для путина это зелёный свет, и развязаны руки.
байден, байден новый - старый обама.
Нет второго Черчеля.
Будет кровая борьба.
Вспоминайте Финляндию, и смелый финский народ, финскую армию.
Есть выбор пойти по пути Чехословакии, Балтии, или быть как Финляндия, оборонятся, что бы не стало, другого выхода нет.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.
Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе. Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения
· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
Плюндрували і землі, і ріки
Вірним курсом завжди, та весь час не туди,
Ми слухняно крокуєм, мов Богом забуті навіки
Каліки.
"Мадам,ваш возраст..
Я приближаюсь к 40!
Скакой стороны?!"
Это может быть сговор всей этой шатии...европейско - расейской-зеленской
Как вы смотрите на такое?
Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня.
Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала. Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор.
Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…