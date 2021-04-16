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Новини
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Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки

Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки

Найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу за результатами переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вважаю, що важливо, ми наближаємося до наступного засідання N4. Вважаю, що воно можливе. 19 числа цього місяця буде засідання радників лідерів Нормандської четвірки, обговорюватиметься низка питань. Перш за все, будуть обговорюватися кластери, це те, про що ми говорили кілька місяців тому, то будуть зроблені німецько-французькою стороною кластери, зараз з доповненнями України, розглядається також РФ. Всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів, з чим згодні, з чим ні", - сказав Зеленський.

За його словами, йдеться про "покрокове виконання Мінських угод".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поспілкувався з представниками ЗМІ в Парижі. ВIДЕО

Президент України зазначив, що після засідання радників очікує чіткого дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Франція (3105) Донбас (22357) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+13
Порох сила,Зелька могила....просто ФАКТ
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16.04.2021 18:01 Відповісти
+9
Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки - Цензор.НЕТ 5555
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16.04.2021 18:02 Відповісти
+9
Ну что тут можно сказать? Похоже, Зеленского нагнули в очередной раз, сама его физиономия на брифинге никакого оптимизма не внушает. Растерянный, неуверенный, сбивается, не до веселья, понимает, что слабоват для таких дел.
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16.04.2021 18:13 Відповісти
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по ходу зеля там всех так покорил своей нерукотворной музыкой, шо европа готова исполнить коллективно любые три его желания
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16.04.2021 18:01 Відповісти
Порох сила,Зелька могила....просто ФАКТ
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16.04.2021 18:01 Відповісти
А Лука- из под Пути каблука?
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16.04.2021 18:16 Відповісти
В фантазиях зебилов продажных только.....сравнил хитрожопа диктатора и чмырика зеленого))
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16.04.2021 18:25 Відповісти
Замість обіцяної деолігархізації Зеленський пропонує узаконити олігархів
16.04.2021, 09:20

Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО розповів про плани розробити закон "про статус олігарха", інформує UAINFO.org.

"Я запропонував Раді національної безпеки та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, якого в Україні в нас не було, вважаю це одним із пріоритетів - фундаментальний закон про статус олігарха в нашій країні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "олігархи будуть перетворюватись на бізнесменів". Він додав: "Ми підтримуємо великий бізнес в Україні, а вплив олігархів на Україну, на вибір, на економіку, на Верховну раду, на закони - цього, мені здається, допустити не можна".

"Зеленський анонсував розробку закону про статус олігарха в Україні. Ні, це - не жарт. Замість обіцяної деолігархізації Зеленський пропонує узаконити олігархів. Щоб все було "почесноку".

Ми хочемо рівних умов в економіці і політиці. Існування ж закону про статус олігарха це вже - нерівність. Бо скоро олігархи де-юре будуть узаконені в Україні. А якщо вони будуть олігархами у законі, то хто із ними буде боротись?
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17.04.2021 11:26 Відповісти
имплементация формы Штанмайера Вова ты часом не попух там в Париже от восторга???!!!
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16.04.2021 18:02 Відповісти
Шмеркель, вірна подруга пуйла, придумала "мінські домовленості", відмовила Україні в допомозі зброєю, і вступу до НАТО в 2008 р. Потім придумала "формулу Штайнмаєра", а тепер ще якісь "клістери", аби тільки віддати Україну на поталу москві. А сама будує П 2, і чхати хотіла на безпеку Європи.
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17.04.2021 08:30 Відповісти
Зеленский: Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки - Цензор.НЕТ 5555
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16.04.2021 18:02 Відповісти
Γαβνο γнылое.
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16.04.2021 19:14 Відповісти
Кластер 1. Поиск мира в глазах *****
Кластер 2. Сойдутся где-нибудь посередине Днепра
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16.04.2021 18:02 Відповісти
Кластер 2 - навряд чи - київська каналізація з московською не перетинаються.
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16.04.2021 19:50 Відповісти
Это все пустопорожний треп, посмотрим во что это выльется: президентские указы, законопроекты в ВР. изменения в ТКГ
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16.04.2021 18:07 Відповісти
Ну что тут можно сказать? Похоже, Зеленского нагнули в очередной раз, сама его физиономия на брифинге никакого оптимизма не внушает. Растерянный, неуверенный, сбивается, не до веселья, понимает, что слабоват для таких дел.
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16.04.2021 18:13 Відповісти
Кароче, воду в крим дадуть і формулу швайнштайнера імплементують, вірніше, пообіцяв дати та імплементувати. А іще раніше собаков пообіцяв мікрону розігнати людей, які проти цього виступатимуть. А шоб особо не виступали, лякатимуть війною і страшними й непереможними кацапами.
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16.04.2021 21:06 Відповісти
То означає ще два роки тиші, тобто слідуюча зустріч буде вже без зєліпукіна!!!!!!!!
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16.04.2021 18:15 Відповісти
"Досягнення" першої зустічі.
1. "Формула штаймаєра (лаврова)".
2. Відкликання позовів проти "газпрому". Мінус десятки млрд доларів в держскарбницю України і мінус моральне задоволення.
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16.04.2021 18:16 Відповісти
Разведут Янелоха, как последнего лоха. Для этого и подтянулись орки с танками и самолетами с кораблями, чтобы запугать мальчика в шортиках и пионерском галстуке.
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16.04.2021 18:20 Відповісти
))) акуеть! Вот это кластеры! Всем кластерам кластеры! Вобчето это о чем???
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16.04.2021 18:42 Відповісти
О кластерах, бластерах , клисторах, клиторах и о влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей.
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17.04.2021 10:16 Відповісти
бамбить будут?
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16.04.2021 18:43 Відповісти
Гарант сказав, що після засідання четвірки очікує "чіткого, всеосяжного припинення вогню". А таке можливо тільки після чіткої і повної капітуляції...
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17.04.2021 08:39 Відповісти
На котором подпишем капитуляцию Украины перед ******
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16.04.2021 18:51 Відповісти
Покроково: перший крок повне та всеосяжне припинення вогню до 15 лютого 2015 року. Як це реалізувати? Треба машину часу.Другий відведення артилерії при чому в списку є Торнадо С яке є на озброєнні тільки армії рф і ніколи не постачалось в інші країни...І так далі. Причому пункт 9 в якому йшлося про відновлення контролю Україно над кордоном мав бути виконаний до 2015.Це вже не пишучи за те що пункти які йдуть швидше по порядку не можливо виконати не виконавши спочатку пункти із кінця.Короче для дурнів промитих пропагандою рф мінськ покроково виконати не можливо.
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16.04.2021 19:08 Відповісти
У ВАС РЕЗУЛЬТАТ ВСЕХ ВСТРЕЧ - 0 !!!
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16.04.2021 19:16 Відповісти
Ну, там уже были встечи лидеров, вот только маленького забыли позвать с улицы "покушать". Просто маленький пока еще весь обкаканый, с подертыми локтями, и с "подорожниками" на коленках, и "дядя плохой но дал конфетку".

Взрослые мыльчики и девочки решили, что "подорожник" на голове это уже перебор, и не звали маленького пока ужинать, подавится.
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16.04.2021 19:35 Відповісти
1. Когда тебе е**т мозги непонятными терминами - это (100%) хотят скрыть что-то непопулярное... Что такое "кластеры" ? почему на перластеры и не винчестеры ? Ты делашь заявление общественности , держа в кармане кластеры (дулю) ...В этих кластерах есть содержание ? Интересно : какое, если оно даже в общих чертах не разъясняется ?
2.Встреч консультантов проходит немеряно ...зеля, Макрон и Меркель (на зУМ) - три первых лица их 4-х или должны были набрать х***ла и сказать "мы все трое считаем, что ты тоже должен быть" или это - ни о чём... Не считая обсуждения шмайсеров, конечно...
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16.04.2021 19:38 Відповісти
Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу. Нужно Зелю в Москву отправить

Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 5224
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16.04.2021 19:55 Відповісти
ЗЕегенерат просто кайфує від застосування нових для нього і туманних для громадян слів - "діджіталізація" та " кластери".
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16.04.2021 20:00 Відповісти
При всем неуважении и ненависти к путину, я бы на его месте в черных очках приехал))
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16.04.2021 20:46 Відповісти
На встречу настойчиво , нижайше просят УБИЙЦУ - маньяка, что бы еще раз заглянуть в его злобные крысиные глазки.
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16.04.2021 21:12 Відповісти
хтось такы сыкнув в бульбулятор этим лидерам...
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16.04.2021 22:00 Відповісти
Ну , приближаемся , и что ?
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16.04.2021 22:04 Відповісти
байден, макрон, меркель, зеленские очень удобные люди для путина, в реализации его сценария. Он увидел в этих товарищах полную мягкотелость.
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.
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16.04.2021 22:05 Відповісти
Только силовое сопротивление.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.
Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
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16.04.2021 22:13 Відповісти
Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было.
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16.04.2021 22:16 Відповісти

После отказа США от российских ракетных двигателей Россия решила в очередной раз впутать Украину в вопрос конкуренции с США на стороне России.
Речь идет об эксплуатация плавучего космодрома «Морской старт».
Группа Дмитриева (вице-премьер-куратор оборонного комплекса, Юрий Борисов) разрабатывают концепцию перемещения платформы в государство Сан-Томе и Принсипи и передачи его в его юрисдикцию. Там будет сооружен цех для доработки и подготовки к пускам ракет "Зенит" Южмаша с установкой на них российских ракетных двигателей. Кроме этого Украина должна гарантировать загрузку спутников заказчиками из Европы.
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16.04.2021 22:18 Відповісти
Да по *рену была меркель или нет.

переговоры "чемберлена" и "гитлера". Вопросы Китая, экологии и т.д.

байден позвонил, путин сказал, что требует, и иииии в Чёрное море уже не зашли корабли США.
Это пример проверки путиным , товарища байдена.
Это увидела франция и заявила, Украина в ЕС не попадает.
Для путина это зелёный свет, и развязаны руки.
байден, байден новый - старый обама.
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16.04.2021 22:25 Відповісти
НАРОД КРЕПИСЬ, ТВОЙ ДРУГ ЗСУ.
Нет второго Черчеля.
Будет кровая борьба.
Вспоминайте Финляндию, и смелый финский народ, финскую армию.
Есть выбор пойти по пути Чехословакии, Балтии, или быть как Финляндия, оборонятся, что бы не стало, другого выхода нет.
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16.04.2021 22:33 Відповісти
Вот это лиЗЕр! Заставляет всех европейских лидеров собраться. Трепещи, Евросоюз, всех заставлю Украину защищать вместо себя. И, это, есть еще айкосики? А то у меня опять путе в глазок посмотреть тянет...
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16.04.2021 22:39 Відповісти
Головне щоб не наблизитись з таким дебілом як ти до повної сраки, про що ти мерзото вже молов якому-сь кондому.
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16.04.2021 22:43 Відповісти
СНАЧАЛА - ВЫБОРЫ, ПОТОМ - ГРАНИЦА.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021


В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.
Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе. Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения
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16.04.2021 23:43 Відповісти
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ КЛАСТЕРОВ:


· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
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16.04.2021 23:44 Відповісти
Горе-горе оно наше луковое... Подписать декларацию... Ему мало сказать КВА в космос, нужно это еще и задекларировать...
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17.04.2021 00:20 Відповісти
"...Мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки.." - полное ФИАСКО, вот к чему мы приближаемся с таким президентом и таким парламентом! Война, за последний год, стоила Украине нескольких десятков жизней! Это грустно...! Пандемия, в сутки забирает 4-5 сотен жизней..!!! Это ужасно..! Воевать он собрался...!!!!!!!! Лучше прервусь, чтобы не написать то, что срывается с языка!,
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17.04.2021 01:38 Відповісти
У народа сліпців( 73%) ще й сліпий поводир

Плюндрували і землі, і ріки
Вірним курсом завжди, та весь час не туди,
Ми слухняно крокуєм, мов Богом забуті навіки
Каліки.
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17.04.2021 02:22 Відповісти
Діду, не пи*ди.
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17.04.2021 09:17 Відповісти
Взаимно. Оксано, не звизди. А якщо хочеш щось сказати, то кажи по суті питання. Чи твій єдиний аргумент на все "не пи*ди"?
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17.04.2021 09:49 Відповісти
класна фотка.. так і читається, - Зробили клоуна..
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17.04.2021 08:08 Відповісти
Приближаемся. Только с какой стороны?
"Мадам,ваш возраст..
Я приближаюсь к 40!
Скакой стороны?!"
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17.04.2021 08:53 Відповісти
Терзают меня смутные сомнения - уж не разыграли нас как слепых котят с этой "войнушкой", чтобы Зю смог на все согласится под предлогом грядущей войны и этим оправдать сдачу украинских интересов.
Это может быть сговор всей этой шатии...европейско - расейской-зеленской
Как вы смотрите на такое?
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17.04.2021 09:51 Відповісти
Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались.
Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня.
Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.


При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала. Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор.

Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
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17.04.2021 10:01 Відповісти
За 40 секунд, ШІСТЬ разів сказати слово "кластери" - це тільки говорящая собачка ЗЕ-Шаріков вміє

Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 4414

А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 2218

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
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17.04.2021 10:23 Відповісти
 
 