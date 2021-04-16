Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання лідерів Нормандської четвірки

Найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу за результатами переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вважаю, що важливо, ми наближаємося до наступного засідання N4. Вважаю, що воно можливе. 19 числа цього місяця буде засідання радників лідерів Нормандської четвірки, обговорюватиметься низка питань. Перш за все, будуть обговорюватися кластери, це те, про що ми говорили кілька місяців тому, то будуть зроблені німецько-французькою стороною кластери, зараз з доповненнями України, розглядається також РФ. Всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів, з чим згодні, з чим ні", - сказав Зеленський.

За його словами, йдеться про "покрокове виконання Мінських угод".

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Президент України зазначив, що після засідання радників очікує чіткого дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.