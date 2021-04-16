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Зеленський поспілкувався з представниками ЗМІ в Парижі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Офіс президента при цьому вів пряму трансляцію спілкування президента з представниками ЗМІ.

Читайте також: У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Меркель Ангела (1139) путін володимир (24125) росія (66080) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+30
Он в адеквате? Что за рожи он корчит?
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16.04.2021 17:40 Відповісти
+28
Мимика, жестикуляция, постоянное шмыгание носом....на сцене быдлоквартала он гораздо лучше смотрелся.
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16.04.2021 17:44 Відповісти
+24
Зеленский общается с представителями СМИ в Париже - Цензор.НЕТ 4982
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16.04.2021 17:35 Відповісти
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Не так много представителей украинских сми сейчас в Париже.
Зеленский, в очередной раз лукавит и бегает от украинских журналистов.
Очень много неудобных вопросов накопилось...
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16.04.2021 17:35 Відповісти
"дар'я, дар'я - там шото горіт...!

Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу

Зеленский общается с представителями СМИ в Париже - Цензор.НЕТ 941
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16.04.2021 17:46 Відповісти
начинается ...
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16.04.2021 18:05 Відповісти
Його треба срочно засилать в мацкву! Нехай ще там щось згорить
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16.04.2021 18:17 Відповісти
Зеленский общается с представителями СМИ в Париже - Цензор.НЕТ 4982
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16.04.2021 17:35 Відповісти
****! ЗЕля по інгліш шпрехає!
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16.04.2021 17:35 Відповісти
Я собі уявляю...))) Май нейм із вава. Ай лав
пуйла❤️!
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16.04.2021 17:46 Відповісти
Же т'ем треба казати, але ладно не будемо перевантажувати ваву зайвою інформацією
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16.04.2021 18:14 Відповісти
Випускник 95 криворізької гімназії з поглибленим вивченням англійської мови. Це вам не хухри- мухри.
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17.04.2021 17:48 Відповісти
***, зеленый опарыш опять под коксом.
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16.04.2021 17:36 Відповісти
трохи ....пів-дози
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16.04.2021 17:39 Відповісти
Та ні. Це він ще й адекватний.
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16.04.2021 17:41 Відповісти
По фонтанам побігав, чи вони ще не працюють?
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16.04.2021 17:38 Відповісти
Он в адеквате? Что за рожи он корчит?
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16.04.2021 17:40 Відповісти
щоб смішно було...він же професійний комік,а не професійний політик
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16.04.2021 17:41 Відповісти
Тут уже психиатр нужен. Это позорище на весь мир.
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16.04.2021 17:45 Відповісти
аватар на виєздє
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16.04.2021 17:44 Відповісти
Ми вже знаємо, що це означає. Знову https://www.facebook.com/maxim.gaiduk.5/videos/344761379847873/ фіолетові слони...
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17.04.2021 12:19 Відповісти
Ломка.
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17.04.2021 20:12 Відповісти
як набридла вже ця гнусава пика
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16.04.2021 17:42 Відповісти
Хоча б нічого лишнього не "ляпнув", дуже тривожно за державу.
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16.04.2021 17:42 Відповісти
Та отож.
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16.04.2021 17:47 Відповісти
Уже ляпнул насчет встречи Байдена и пуйла
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16.04.2021 17:51 Відповісти
Це вже лизнув і не одного з них.
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16.04.2021 20:52 Відповісти
през-торчок! капець...Це ж так в очі кидається...ЗЕбіли кого ви вибрали ????
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16.04.2021 17:44 Відповісти
Мимика, жестикуляция, постоянное шмыгание носом....на сцене быдлоквартала он гораздо лучше смотрелся.
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16.04.2021 17:44 Відповісти
Макс......... почему шмыганье - тебе скажет любой нарколог.
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16.04.2021 17:46 Відповісти
Та ладно клеветать на наиболее выдающегося политика Европы. Может, он простыл...в середине апреля в Париже
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16.04.2021 17:48 Відповісти
Угу, в той день у Парижі падав снєжок...
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17.04.2021 12:20 Відповісти
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17.04.2021 15:43 Відповісти
Вот интересно, а если по вене то тоже нос чешется?
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16.04.2021 17:50 Відповісти
Без разницы, нос не чешется у них, а течет.
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16.04.2021 17:53 Відповісти
сопливцы...
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16.04.2021 18:02 Відповісти
сопляменники
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16.04.2021 18:06 Відповісти
Психіатр теж.
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16.04.2021 17:55 Відповісти
Раніше думали, що це такий сценічний образ, а виявилося, що воно таке насправді.
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16.04.2021 17:47 Відповісти
общительный - вiдразу видно не дурачок якийсь.
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16.04.2021 17:49 Відповісти
Мдя, грустно смотреть. Два слова без бумажки связать не получается
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16.04.2021 17:49 Відповісти
Які можуть бути претензії до очільників держави, котрі спілкуються між собою на вуличній фєні?! Ані па фєнє ботают!
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18.04.2021 10:22 Відповісти
вова сдєлай умноє ліцо! тєбє ж нікто дєнєх так нє даст
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16.04.2021 17:50 Відповісти
Зе сам расстроен что не может связать два предложения
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16.04.2021 17:50 Відповісти
Головні месседжи 2014-21 років: сігнал, знак, натяк, стурбованість, здається, увійшли - вийшли, відчуваємо, мйбуйтьне, поважати - але просто зає......ли.
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16.04.2021 17:53 Відповісти
Je ne mange pas six jours...
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16.04.2021 17:53 Відповісти
Доречі йому б пішла ця репліка Кіси, якщо звук накласти на це відео))
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16.04.2021 18:25 Відповісти
макрон не вышел к журналистам
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16.04.2021 17:54 Відповісти
Они с Вовой на едине были три часа... Вова замучан, а тот не вышел совсем... Снова начнутся гей парады и новые уголовные статьи за меньшинства.
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16.04.2021 17:58 Відповісти
ноты переписывает.
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16.04.2021 18:05 Відповісти
Вова . если ты от жизни от своей устал -
Дуй назад в свой вечерний квартал!
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16.04.2021 18:05 Відповісти
Боже мой, какое оно Чмо! Какое у него подвижное личико.Такое впечетление, что это выступление 95-го квартала на гастролях в Париже.И кто захочет иметь дело с таким персонажем? Жаль народ Украины, если его представляют такие люди...
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16.04.2021 18:13 Відповісти
Селфі на фоні Ейфелевої вишки вже зробив, бідося?
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16.04.2021 18:16 Відповісти
Петровіч! Ви хотєлі сказать-вежі? Вишка єму свєтіт фпєрєді!
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17.04.2021 12:46 Відповісти
я зрозумів - це в більшості був хранцузкий монолог..
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16.04.2021 18:19 Відповісти
Поїхав, тільки опозорив. Треба було пашпорт заховати, щоб його не випустили.
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16.04.2021 18:19 Відповісти
"Треба було пашпорт заховати" твой и твоих братьев по разуму, что бы вы за таких не голосовали. А так смотри и радуйся, твоих рук дело
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16.04.2021 18:22 Відповісти
Я за Порошенка не голосував. І ніколи не проголосую. Ти мене з кимсь плутаєш.
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16.04.2021 19:16 Відповісти
та он просто отдохнул
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17.04.2021 12:26 Відповісти
То твой паспорт надо было прятать, шоб ты за ЗЕ не голосовал.
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17.04.2021 19:51 Відповісти
ванько, а ти все смокчеш... до гіркоти, до повного виснаження
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18.04.2021 09:43 Відповісти
Больше минуты посмотреть не выдержал--тошнит.
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16.04.2021 18:38 Відповісти
Мне что-то послышалось что франуз сказал Зеленскому "сосать зе зелюпик"
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16.04.2021 18:48 Відповісти
Хватило на меньше чем минута......🤢
Выключила звук.......просмотрела почти половину.........какое оно торконутое........
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16.04.2021 19:05 Відповісти
Читати ще можна.

Париж, 16 квітня 2021р.

❝А-а-а-а.... Сюди? Доброго дня всім... коли я сказав доброго дня ніхто по українськи не відповів, тут немає нашої... української преси? [коли Мандєль сказала, що українська преса присутня, чомусь почав плямкать шось англійською]. Окей... плям... Ну окей, соу, соу пле... ай, ай, а... кен ай тел ю... дуже приємно бачити вас, частину ваших облич дуже приємно бачити. Нажаль ковід і бачите хотів сказати що Україну і Францію багато що об'єднує ну хоча б ви бачите не в не в не думав, що весь світ буде об'єднувати і нажаль ковід-19. Думаю я з самого початку я побажаю здоров'я мені здається всім громадянам Франції і всім тим хто нас дивиться... українцям. А що до е-е-е речей які об'єднують наши країні я сьогодні е-е-е з задоволеням приїхав з робочим візітом е-е-е робочим візітом до плям-плям Франції на зустріч на запрошення Президента Французької республіки Емануеля Макрона вдячен йому, у нас з ним дійсно теплі, тепліше ніж погода відносини і це почалось ще з того моменту коли він дійсно підтримав і ми з ним познайомились коли е-е-е це був перший тур, да? (питає у Мандєлі) да? Після першого туру я ще не був бе-бе... я ще не був президентом я йому вдячен він підтримав мене підтримав Україну... І окремо я знаю, що моя дружина е-е-е зустрічається незважаючі на те що я приїхав з нею я її і не бачив я вона зустрічається з мадам Макрон... вони теж... дуж дуже важлива зустріч. Ну я думаю якщо говорити про зміст нашої розмови з Президентом ми можемо почати з питань мені здається якщо я розповім зміст це і буде відповіддю на ті питання, про які е-е-е які ви будете ставити.
Я-я... ю кен... пана Макрона з пані Меркель і потім було звернення до мене президента путіна що щодо військ да? Я не читав ще цитату...
Окей, ну з самого початку у нас було дві дві зустрічі спочатку з Президентом Макроном, а потім підключилась і на зв'язку була Канцлєр Німеччини пані Меркель, зрозуміло що... окей... Підключення пана Путіна не було тому мені складно щоб я йому сказав щоб було підключення...
Хоча я налаштований щоб ми всі вчотирьох підключилися питання безпекової ситуації на сході України і деокупація наших територій і саме такі питання вирішуються на зустрічах в Н4 і... де... вирішується питання чотири лідери.
Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України режим припинення вогню який діяв с двадцятих чисел липня двадцятого року діяв дуже непогано і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків але нажаль чесно скажу вам десь з другої половини грудня місяця двадцятого року а якщо зовсім точно то з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою теріторією України на цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів всі ці випадки детально я розповів пану Макрону а потім пані Меркель ми з ними роз... розмовляли про це ми бачимо загострення ситуації тридцять людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів про що кажуть бойовики чи е-е-е... кажуть якісь представники російської влади чому тому що більшість цих вбивств було зроблено с... с... с... через снайперський вогонь снайперський вогонь був прицільний всі ці докази відео фото у різному форматі нажаль це без сльоз чи без жаху неможливо дивитись але всі всі ці докази є, вони передані українською стороною згідно домовленості передані ОБСЄ.
Вважаю що що чи важливо що ми наближаємось до наступного засідання Н4, вважаю що воно можливо 19 числа е-е-е... м-м-м... цього місяця буде засідання радників нормандської четвірки будуть обговорюваться низка питань перш за все будуть обговорюваться кластери це те про що ми говорили а-а-а... на... декілька місяців тому що будуть зроблені кластери, кластери зроблені французькою і німецькою стороною с зараз з доповненнями України розглядається також Росією всі чотири країни е-е-е... д-е-е-е...... да.... плям-плям підготують додатки до цих кластерів з чим згодні з чим незгодні ці кластери це покрокове виконання мінських домовленостей, домовленостей 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції е-е-е... хочеться вірити що це відбудеться хочеться вірити що буде результат е-е-е... хоча якщо ми транслейт пліз ту мач...❞
+++++++++++++++++++++++++++

А це вже моя розшифровка:

Спершу було питання англійською. і відповідь зеленською англійською. Я такої не розумію, тому пропущу. Наступне питання, чому так затягнули розмову з Макроном, що там досягли.
"Уум… Затягнулась наша зустріч саме томууу, що ви в другій частині свого питання відповіли. Тобто піднімалось саме ці питання і питань дуже багато… питання всі дуже складні, зустріч одна питання складні хочеться поставити всі питання. Україна гмм країна потужна наполеглива, яка хоче не тільки ставити питання і отримувати відповіді.. а не все так швидко в житті відбувається, тому ее зустріч затягнулась [переклад] Я рросповів з точки зору аа участі України… і членство України в Європейському Союзі, я розказав пану президенту Макрону пра ааа нашу ініціативу еее ми в Україні дуже ініціативні гмм ми ннн-не чекаємо коли ааа ну все зробиться за нас, ми самі робимо конкретні кроки. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо між країнами партнерами, між ее країнами учасниками членами Європейського Союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, коли вона підтримує Україну на прагнення бути членом Європейського Союзу. Скажу вам відверто, що декілька країн ее вже ееее підписали цю декларацію. Є країни, які ее ознайомлюються зараз з цею декларацією. Я розказав деталі цей декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і надасть свою відповідь.

[переклад] [питаня французькою]

- Скажіть конкретно, що вам в плані НАТО сказала Франція і Німеччина. І друга частина в контексті виконання Мінських Угод. Наскільки цей факт вашого побажання до НАТО може негативно вплинути на виконання Мінський Угод, зашкодити їм?
- Складно питання. Шморг шморг. Ааа на перша частина вашого питання… ааа ха-ха-ха окей. Перша частина щодо питання НАТО… Да. Чи обговорювали ми з паном Макроном і з пані Меркель. З пані Меркель ми не обговорювали сьогодні питання членства України в НАТО, тому що що наша конференція була форматом обговорення саме безпеки саме на сході України, питання Донбасу, питання виконання домовленості, які в нас були, пам'ятаєте, в кінці ааа грудня 19-го року на Нормандській зустрічі. А з паном Макроном Макроном ми обговорювали це питання. Давайте ммм давйте я спочатку скажу… тоді ммм ми проговорили елементи того, що виконалось (збивчасто) з того моменту нашого засідання в Норманді… мені здається, це також дуже важливо гмм…І я ггг хочу сказати, що наша сторона ммм виконує все гмм крок за кроком, тому що я вважаю, що ми люди слова, ми домовилися відкрити КПВВ, ми відкрили всі КПВВ для гуманітарних гм гуманітарної допомоги людям, які… цивільним людям, які живуть на нашій частині контрольованій українською владою частині Донбаса, чи на тимчасово окупованій території для їх пересування, для аа гуманітарної допомоги, сьогодні, мені здається, сьогодні пішла ще одна гуманітарна допомога через Новатроіцке, нове КПВВ, яке ми відкрили, ми відкрили еее новітні КПВВ ааа да прийшла гуманітарна допомога на тимчасово окуповану територію саме для людей, які хворіють там чи ковід там ШВЛ тощо, різні речі… це постійне відбувається. Ці нові КПВВ ми відкрили згідно наших домовленостей ее в грудні… сьогодні та сторона заблокувала КПВВ… я маю на увазі: не сьогодні, а в цілому… вона дуже рідко відкриває, тільки для гуманітарних вантажів, люди не пересуваються завдяки новим КПВВ. Поведінка ця незрозуміла… Друга частина - був обмін. Тут у нас були нормальні пересування, просування в цьому… спочатку був обмін полоненими… а друга частина полонених всіх на всіх… ми передали списки ОБСЄ… я про це сказав пану Макрону і пані Меркель хм… Списки з боку Росії ііі з боку сепаратистів… списки полонених вони ОБСЄ не передали… Режим припинення вогню, як я вам сказав, спочатку діяв… потім, на жаль… зараз чекаємо після засідання радників на відновлення… Да… Тобто це стан тіх речей, які були виконані, ааа після того, як ви будете пере… будете перекладать… я про НАТО, про що ми говорили з паном Макроном…
/переклад/
Н-да… Щодо гм мм гм, Франції, президента Макрона аа в цілому ми гм мм відчуваємо підтримку гм України мм в питанні ПДЧ набуття еее майбутньому члена Альянсу… Ааа ну ммм я б хотів би ии чути кон… кон… ну конкретику, коли це може бути… але це це залежить не тільки від Франції ее а в принципі ми розуміємо, що це залежить не тільки від Франції, хоча я вважаю, що Франція грає велику роль в вирішенні цього питання. Я би відповів на це питання так, що у червні місяці буде саміт НАТО і там ми обов'язково з вами будемо чути, чи є такий сигнал… і від яких конкретно еее країн ее ммм ми чуємо сигнал і підтримку ф питанні ПДЧ.
[переклад]
[питання англійською]
[Спроба пожартувати англійською] Хе-хе-хе. Ну це се перша частина питання… ви сказали щодо пропозиції президента Байдена зустрітися з президентом Путіним… в третій, в третій країні… навіть я почув, що деякі країни сказали, що ми відкриті… Чехія, хтось ще…Я вважаю, що цце це це правильно… а ммм цее дуже дуже ннн бббб, ббб дужжже. Як сказати, дуже вчасно… і цце дуже важливо і в будь-якому ааа питанні, коли є такий діалог, ммм кажуть гармати мовчать да… і тому мені здається, що це мме ммогло би вирішити деякі питання. Бо діалог між всіми країнами мені здається повинен бути. Тому що іноді, коли такі великі держави нне розмовляють, страждають інші і, повірте нам, гм ми це розуміємо
[переклад]
Хоча… якщо ви хочете мою аа мою думку… ми ввв той, якщо вони будуть піднімати питання України, я вввпевнений, що ттаке питання може бути актуальним… то мені здається, це не є питання… навіть не в справедливості, а мені
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17.04.2021 16:53 Відповісти
Оно то ничего, кабы что, но это не токмо кабы что, а прямо почем зря.
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17.04.2021 20:15 Відповісти
😬😱☹️
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20.04.2021 17:55 Відповісти
Мда. Треба відновлювати ядерний статус. Слати всіх нахер, а будуть бикувати ставити на місце як фраурібентропів з макаронниками з єс так і маньяків-кілерів з рф.
І нехай хоч тільки попробує полізти так зробити їм рагнарок.
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16.04.2021 19:25 Відповісти
спочатку треба навчитися у притомному стані обирати собі лідерів
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18.04.2021 09:45 Відповісти
Яке ж воно мавпа
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16.04.2021 21:01 Відповісти
ой зрада зрадище.
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17.04.2021 02:52 Відповісти
буба полробуй сменить позу , а то нихто тебе денех не даст
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17.04.2021 12:24 Відповісти
Спосіб і композиція викладу думки, структура побудови речень, озвучені смислові та формотворчі зв'язки свідчать про рівень інтелекту особи.
В конкретному, зеленому прикладі ми бачимо, що IQ ZE = IQ 73%
І нема на то ради...
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17.04.2021 12:24 Відповісти
У Байдена снова обострение.

Зеленський поспілкувався з представниками ЗМІ в Парижі - Цензор.НЕТ 8791
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17.04.2021 12:29 Відповісти
Цікаво, якого ставлення до себе, як до нації, чекають українці, що привели до влади блазня. Його ж «ковбасить» с перших хвилин, воно ж постійно смикається, корчить постійно гримаси.... такого сорому Україна навіть при ЯнукОвощі не знала. Обранці Зеленського, вам самим не соромно? Чи какаяразница?
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17.04.2021 14:31 Відповісти
А Портнов в это время ложил на Украину и ее Героев. ЗЕ проснись, в твоем доме уже хазяйничают предатели и аккупанты.
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17.04.2021 14:33 Відповісти
Не "аккупанты", а подельники!
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17.04.2021 15:28 Відповісти
нормально нормально
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17.04.2021 15:18 Відповісти
Краще б промовчав...
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17.04.2021 15:29 Відповісти
Це ,між іншим, іще покер-фейс...
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17.04.2021 15:52 Відповісти
Знов обдовбаний. М-де...
А хто примусить лягти на реабілітацію ? Точно не Лєнка.
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17.04.2021 16:47 Відповісти
---Насолоджуймося жидосіками -- відосіками... Та НЕ забуваймо . що маємо найчарівніше жіноцтво . яке нещодавно --.шокувало. голими сідничками Арабські Емірати.Вони .у нас. ще й- найактивніші виборці.Це .переважно. їхніми голосами обраний їх кумир ЗЕнелох...Своїм темпераментом зеник--стрибунець заводить їх аж .до оргазму.../вони вбачають в ньому сексопільного Дартан*яна...аж впісуються.../
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17.04.2021 17:29 Відповісти
Мені соромно
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17.04.2021 18:51 Відповісти
Как часто люди меняют жену? Редко. Так какого х@я на выборах голосовать каждый раз за новый *******? Есть же Народный Рух Украины, голосовали бы за него, жрали б гауду по 2 евро, как в Польше.

Чого бідний? Бо дурний. А чого дурний? Бо бідний.
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17.04.2021 19:43 Відповісти
Був Народний Рух, але після загибелі Чорновала "розрушився".
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17.04.2021 20:18 Відповісти
ззз
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17.04.2021 21:33 Відповісти
Это что что неземное ! Скоро его не будут пускать в цивилизованные страны.Гримасы такие же как у брата добы, когда тот нюхал за колонной в ВР. так опозориться, это надо уметь. Явно не адекватен.
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17.04.2021 21:46 Відповісти
Да что то мимика лица у Вовочки не здоровая и тело напрашивается в неврологию...В таком состоянии выходить на публику не рекомендуется.
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17.04.2021 23:10 Відповісти
Шестёрка путина, товарищ макрон не доволен и не пришёл на пресс-конференцию.
Вова вроде не сдал, но выглядел как профан мягкотелый, ещё и эта мендель.
Во время войны страны возглавляют какие то у**ки.
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18.04.2021 00:09 Відповісти
чмо лишається на суботу і неділю в Паріжу
А ви думали він вночі повернеться і буде всіх бамбіть? )🤣
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18.04.2021 01:20 Відповісти
Кокоси превезли а Микрон чё не вышел..положил это ведь не протоколу..
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18.04.2021 01:57 Відповісти
вот это его колбасит где наши порножурналисты ит..горе побеждёным..
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18.04.2021 02:00 Відповісти
ПОЗОР.. аэсы мы врятли запустим будем с минска электрику купувать ..горе как оно землёй ходит и корчит из себя
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18.04.2021 02:06 Відповісти
25 минут не выдержал..как
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18.04.2021 02:08 Відповісти
это пресс-конференция президента? увы и ах...
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18.04.2021 06:49 Відповісти
жаль его не спросили про организованный им шантаж Мустафы Джемилёва
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18.04.2021 09:16 Відповісти
 
 