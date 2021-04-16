Зеленський поспілкувався з представниками ЗМІ в Парижі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Офіс президента при цьому вів пряму трансляцію спілкування президента з представниками ЗМІ.

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