Зеленский пообщался с представителями СМИ в Париже. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Офис Президента вел прямую трансляцию общения президента с представителями СМИ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Елисейском дворце началась встреча Зеленского с Макроном, - Офис Президента
Топ комментарии
+30 Irada
показать весь комментарий16.04.2021 17:40 Ответить Ссылка
+28 Maxim Ak-Murza
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+24 Топ Ган
показать весь комментарий16.04.2021 17:35 Ответить Ссылка
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Зеленский, в очередной раз лукавит и бегает от украинских журналистов.
Очень много неудобных вопросов накопилось...
Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу
пуйла❤️!
Дуй назад в свой вечерний квартал!
Выключила звук.......просмотрела почти половину.........какое оно торконутое........
Париж, 16 квітня 2021р.
❝А-а-а-а.... Сюди? Доброго дня всім... коли я сказав доброго дня ніхто по українськи не відповів, тут немає нашої... української преси? [коли Мандєль сказала, що українська преса присутня, чомусь почав плямкать шось англійською]. Окей... плям... Ну окей, соу, соу пле... ай, ай, а... кен ай тел ю... дуже приємно бачити вас, частину ваших облич дуже приємно бачити. Нажаль ковід і бачите хотів сказати що Україну і Францію багато що об'єднує ну хоча б ви бачите не в не в не думав, що весь світ буде об'єднувати і нажаль ковід-19. Думаю я з самого початку я побажаю здоров'я мені здається всім громадянам Франції і всім тим хто нас дивиться... українцям. А що до е-е-е речей які об'єднують наши країні я сьогодні е-е-е з задоволеням приїхав з робочим візітом е-е-е робочим візітом до плям-плям Франції на зустріч на запрошення Президента Французької республіки Емануеля Макрона вдячен йому, у нас з ним дійсно теплі, тепліше ніж погода відносини і це почалось ще з того моменту коли він дійсно підтримав і ми з ним познайомились коли е-е-е це був перший тур, да? (питає у Мандєлі) да? Після першого туру я ще не був бе-бе... я ще не був президентом я йому вдячен він підтримав мене підтримав Україну... І окремо я знаю, що моя дружина е-е-е зустрічається незважаючі на те що я приїхав з нею я її і не бачив я вона зустрічається з мадам Макрон... вони теж... дуж дуже важлива зустріч. Ну я думаю якщо говорити про зміст нашої розмови з Президентом ми можемо почати з питань мені здається якщо я розповім зміст це і буде відповіддю на ті питання, про які е-е-е які ви будете ставити.
Я-я... ю кен... пана Макрона з пані Меркель і потім було звернення до мене президента путіна що щодо військ да? Я не читав ще цитату...
Окей, ну з самого початку у нас було дві дві зустрічі спочатку з Президентом Макроном, а потім підключилась і на зв'язку була Канцлєр Німеччини пані Меркель, зрозуміло що... окей... Підключення пана Путіна не було тому мені складно щоб я йому сказав щоб було підключення...
Хоча я налаштований щоб ми всі вчотирьох підключилися питання безпекової ситуації на сході України і деокупація наших територій і саме такі питання вирішуються на зустрічах в Н4 і... де... вирішується питання чотири лідери.
Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України режим припинення вогню який діяв с двадцятих чисел липня двадцятого року діяв дуже непогано і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків але нажаль чесно скажу вам десь з другої половини грудня місяця двадцятого року а якщо зовсім точно то з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою теріторією України на цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів всі ці випадки детально я розповів пану Макрону а потім пані Меркель ми з ними роз... розмовляли про це ми бачимо загострення ситуації тридцять людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів про що кажуть бойовики чи е-е-е... кажуть якісь представники російської влади чому тому що більшість цих вбивств було зроблено с... с... с... через снайперський вогонь снайперський вогонь був прицільний всі ці докази відео фото у різному форматі нажаль це без сльоз чи без жаху неможливо дивитись але всі всі ці докази є, вони передані українською стороною згідно домовленості передані ОБСЄ.
Вважаю що що чи важливо що ми наближаємось до наступного засідання Н4, вважаю що воно можливо 19 числа е-е-е... м-м-м... цього місяця буде засідання радників нормандської четвірки будуть обговорюваться низка питань перш за все будуть обговорюваться кластери це те про що ми говорили а-а-а... на... декілька місяців тому що будуть зроблені кластери, кластери зроблені французькою і німецькою стороною с зараз з доповненнями України розглядається також Росією всі чотири країни е-е-е... д-е-е-е...... да.... плям-плям підготують додатки до цих кластерів з чим згодні з чим незгодні ці кластери це покрокове виконання мінських домовленостей, домовленостей 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції е-е-е... хочеться вірити що це відбудеться хочеться вірити що буде результат е-е-е... хоча якщо ми транслейт пліз ту мач...❞
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А це вже моя розшифровка:
Спершу було питання англійською. і відповідь зеленською англійською. Я такої не розумію, тому пропущу. Наступне питання, чому так затягнули розмову з Макроном, що там досягли.
"Уум… Затягнулась наша зустріч саме томууу, що ви в другій частині свого питання відповіли. Тобто піднімалось саме ці питання і питань дуже багато… питання всі дуже складні, зустріч одна питання складні хочеться поставити всі питання. Україна гмм країна потужна наполеглива, яка хоче не тільки ставити питання і отримувати відповіді.. а не все так швидко в житті відбувається, тому ее зустріч затягнулась [переклад] Я рросповів з точки зору аа участі України… і членство України в Європейському Союзі, я розказав пану президенту Макрону пра ааа нашу ініціативу еее ми в Україні дуже ініціативні гмм ми ннн-не чекаємо коли ааа ну все зробиться за нас, ми самі робимо конкретні кроки. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо між країнами партнерами, між ее країнами учасниками членами Європейського Союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, коли вона підтримує Україну на прагнення бути членом Європейського Союзу. Скажу вам відверто, що декілька країн ее вже ееее підписали цю декларацію. Є країни, які ее ознайомлюються зараз з цею декларацією. Я розказав деталі цей декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і надасть свою відповідь.
[переклад] [питаня французькою]
- Скажіть конкретно, що вам в плані НАТО сказала Франція і Німеччина. І друга частина в контексті виконання Мінських Угод. Наскільки цей факт вашого побажання до НАТО може негативно вплинути на виконання Мінський Угод, зашкодити їм?
- Складно питання. Шморг шморг. Ааа на перша частина вашого питання… ааа ха-ха-ха окей. Перша частина щодо питання НАТО… Да. Чи обговорювали ми з паном Макроном і з пані Меркель. З пані Меркель ми не обговорювали сьогодні питання членства України в НАТО, тому що що наша конференція була форматом обговорення саме безпеки саме на сході України, питання Донбасу, питання виконання домовленості, які в нас були, пам'ятаєте, в кінці ааа грудня 19-го року на Нормандській зустрічі. А з паном Макроном Макроном ми обговорювали це питання. Давайте ммм давйте я спочатку скажу… тоді ммм ми проговорили елементи того, що виконалось (збивчасто) з того моменту нашого засідання в Норманді… мені здається, це також дуже важливо гмм…І я ггг хочу сказати, що наша сторона ммм виконує все гмм крок за кроком, тому що я вважаю, що ми люди слова, ми домовилися відкрити КПВВ, ми відкрили всі КПВВ для гуманітарних гм гуманітарної допомоги людям, які… цивільним людям, які живуть на нашій частині контрольованій українською владою частині Донбаса, чи на тимчасово окупованій території для їх пересування, для аа гуманітарної допомоги, сьогодні, мені здається, сьогодні пішла ще одна гуманітарна допомога через Новатроіцке, нове КПВВ, яке ми відкрили, ми відкрили еее новітні КПВВ ааа да прийшла гуманітарна допомога на тимчасово окуповану територію саме для людей, які хворіють там чи ковід там ШВЛ тощо, різні речі… це постійне відбувається. Ці нові КПВВ ми відкрили згідно наших домовленостей ее в грудні… сьогодні та сторона заблокувала КПВВ… я маю на увазі: не сьогодні, а в цілому… вона дуже рідко відкриває, тільки для гуманітарних вантажів, люди не пересуваються завдяки новим КПВВ. Поведінка ця незрозуміла… Друга частина - був обмін. Тут у нас були нормальні пересування, просування в цьому… спочатку був обмін полоненими… а друга частина полонених всіх на всіх… ми передали списки ОБСЄ… я про це сказав пану Макрону і пані Меркель хм… Списки з боку Росії ііі з боку сепаратистів… списки полонених вони ОБСЄ не передали… Режим припинення вогню, як я вам сказав, спочатку діяв… потім, на жаль… зараз чекаємо після засідання радників на відновлення… Да… Тобто це стан тіх речей, які були виконані, ааа після того, як ви будете пере… будете перекладать… я про НАТО, про що ми говорили з паном Макроном…
/переклад/
Н-да… Щодо гм мм гм, Франції, президента Макрона аа в цілому ми гм мм відчуваємо підтримку гм України мм в питанні ПДЧ набуття еее майбутньому члена Альянсу… Ааа ну ммм я б хотів би ии чути кон… кон… ну конкретику, коли це може бути… але це це залежить не тільки від Франції ее а в принципі ми розуміємо, що це залежить не тільки від Франції, хоча я вважаю, що Франція грає велику роль в вирішенні цього питання. Я би відповів на це питання так, що у червні місяці буде саміт НАТО і там ми обов'язково з вами будемо чути, чи є такий сигнал… і від яких конкретно еее країн ее ммм ми чуємо сигнал і підтримку ф питанні ПДЧ.
[переклад]
[питання англійською]
[Спроба пожартувати англійською] Хе-хе-хе. Ну це се перша частина питання… ви сказали щодо пропозиції президента Байдена зустрітися з президентом Путіним… в третій, в третій країні… навіть я почув, що деякі країни сказали, що ми відкриті… Чехія, хтось ще…Я вважаю, що цце це це правильно… а ммм цее дуже дуже ннн бббб, ббб дужжже. Як сказати, дуже вчасно… і цце дуже важливо і в будь-якому ааа питанні, коли є такий діалог, ммм кажуть гармати мовчать да… і тому мені здається, що це мме ммогло би вирішити деякі питання. Бо діалог між всіми країнами мені здається повинен бути. Тому що іноді, коли такі великі держави нне розмовляють, страждають інші і, повірте нам, гм ми це розуміємо
[переклад]
Хоча… якщо ви хочете мою аа мою думку… ми ввв той, якщо вони будуть піднімати питання України, я вввпевнений, що ттаке питання може бути актуальним… то мені здається, це не є питання… навіть не в справедливості, а мені
І нехай хоч тільки попробує полізти так зробити їм рагнарок.
В конкретному, зеленому прикладі ми бачимо, що IQ ZE = IQ 73%
І нема на то ради...
А хто примусить лягти на реабілітацію ? Точно не Лєнка.
Чого бідний? Бо дурний. А чого дурний? Бо бідний.
Вова вроде не сдал, но выглядел как профан мягкотелый, ещё и эта мендель.
Во время войны страны возглавляют какие то у**ки.
А ви думали він вночі повернеться і буде всіх бамбіть? )🤣