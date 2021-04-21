Пєсков про озвучені Путіним "червоні лінії" щодо Заходу: Це наші інтереси

Втручання у внутрішні справи Росії, включно з виборами або інші політичні процеси, а також образи і утиски економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Росії, про які сказав президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Що стосується "червоних ліній", то вони очевидні. У першу чергу, це наші національні інтереси, інтереси нашої безпеки зовнішньої, інтереси нашої безпеки внутрішньої з недопущення втручань когось іззовні, будь то наші вибори чи інші внутрішньополітичні процеси, це недопущення образливої розмови з нашою країною, недопущення ущемлення економічних інтересів нашої країни", - сказав Пєсков.

Раніше Цензор.НЕТ публікував заяву Путіна про те, що піде жорстка і "асиметрична відповідь" щодо тих, хто перетне "червону межу".

