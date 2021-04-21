Пєсков про озвучені Путіним "червоні лінії" щодо Заходу: Це наші інтереси
Втручання у внутрішні справи Росії, включно з виборами або інші політичні процеси, а також образи і утиски економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Росії, про які сказав президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Що стосується "червоних ліній", то вони очевидні. У першу чергу, це наші національні інтереси, інтереси нашої безпеки зовнішньої, інтереси нашої безпеки внутрішньої з недопущення втручань когось іззовні, будь то наші вибори чи інші внутрішньополітичні процеси, це недопущення образливої розмови з нашою країною, недопущення ущемлення економічних інтересів нашої країни", - сказав Пєсков.
Раніше Цензор.НЕТ публікував заяву Путіна про те, що піде жорстка і "асиметрична відповідь" щодо тих, хто перетне "червону межу".
Интересы эрэфии - преступны...
и да, я тоже не в "захвате", но там была стиация что ты тупо - гыгыгы, не знаешь.
Ну, як у *****- всіх російськомовних.
и да - я уверен шо ..... шоб не много писать - Илон Маск сказал шо типо мир типо цыфровой - вот и объяснение, в том числе и проклятого Сралина
Путина обозвали убийцей (killer).
это не оскорбление ?
жалкие кремлевские карлики......
А ты, ершик, будешь это тоже ощущать
вы даже не увидите своих красных линий
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский @prof_preobr
Ракеты победа обещаю победим бедность вакцина обещаю забота о людях ракеты не позволим Западу ракеты победа вот вам немножко денег ракеты вакцина обещаю русский мир ракеты они гибнут мы процветаем скрепы ракеты победа вакцина. Это было полное содержание послания Путина.
В деревне Барабановка Янаульского района Башкирии местный житель усомнился в качестве спирта, решил проверить его подлинность и убил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, утром 20 апреля 48-летний россиянин был пьян. Он решил проверить крепость спирта, который получил на заработках в другом регионе. Для этого он налил спирт в крышку канистры и поджег. Огонь перекинулся на стоявшие рядом предметы, после чего охватил весь дом. Его 87-летняя мать и 61-летний брат умерли на месте.
Сожительница подозреваемого проснулась, обнаружила пожар и вытащила поджигателя на улицу - он к тому моменту потерял сознание. Оба в итоге выжили.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Поджигатель находится под подпиской о невыезде.
―Очевидно, обходит с флангов.
―Кого?
―Всех.
из к\ф Тот самый Мюнхгаузен все
- Что тебе сказать, Сёма?
Если от ковида ещё как-то можно уберечься, то от деменции наука способ ещё не нашла!
- Изя, твои впечатления от сегодняшнего послания?
- Жалкий стал Загорелым, а Плешивый стал Жалким.
Дааа, вы же не забыли, маленький зеленый восстанавливается! Ваш "перзидент" восстановится, а вы нет!!! Вас никто не восстановит. Плотнее держите пальчик на кнопочке...... плотнее, плотнее...