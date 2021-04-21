УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8928 відвідувачів онлайн
Новини
10 197 31

Пєсков про озвучені Путіним "червоні лінії" щодо Заходу: Це наші інтереси

Пєсков про озвучені Путіним "червоні лінії" щодо Заходу: Це наші інтереси

Втручання у внутрішні справи Росії, включно з виборами або інші політичні процеси, а також образи і утиски економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Росії, про які сказав президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Що стосується "червоних ліній", то вони очевидні. У першу чергу, це наші національні інтереси, інтереси нашої безпеки зовнішньої, інтереси нашої безпеки внутрішньої з недопущення втручань когось іззовні, будь то наші вибори чи інші внутрішньополітичні процеси, це недопущення образливої розмови з нашою країною, недопущення ущемлення економічних інтересів нашої країни", - сказав Пєсков.

Раніше Цензор.НЕТ публікував заяву Путіна про те, що піде жорстка і "асиметрична відповідь" щодо тих, хто перетне "червону межу".

Читайте також: Пєсков щодо пропозиції Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: Для таких переговорів мають бути передумови

Автор: 

Пєсков Дмитро (1759) путін володимир (24847) росія (67998)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Ну у Гитлера тоже были "интересы", например евреев отгеноцидить...
Интересы эрэфии - преступны...
показати весь коментар
21.04.2021 16:14 Відповісти
+12
Да не "красные линии" тут нужны, а красные флажки. Обложить эту рашку со всех сторон и не впускать в нормальное общество.
показати весь коментар
21.04.2021 16:16 Відповісти
+11
Щимить будут ***** постоянно.
А ты, ершик, будешь это тоже ощущать
показати весь коментар
21.04.2021 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну у Гитлера тоже были "интересы", например евреев отгеноцидить...
Интересы эрэфии - преступны...
показати весь коментар
21.04.2021 16:14 Відповісти
почитай шо там было и заткнись.
и да, я тоже не в "захвате", но там была стиация что ты тупо - гыгыгы, не знаешь.
показати весь коментар
21.04.2021 16:23 Відповісти
Мрією Гітлера було об'єднання всіх німців в одній державі.

Ну, як у *****- всіх російськомовних.
показати весь коментар
21.04.2021 17:00 Відповісти
мммм, там ващет было заыоевание, короче пацана попердолило, я не читал его труды, Антиколорадос пишет шо читанул - чуть не обосрался.
и да - я уверен шо ..... шоб не много писать - Илон Маск сказал шо типо мир типо цыфровой - вот и объяснение, в том числе и проклятого Сралина
показати весь коментар
21.04.2021 18:18 Відповісти
Красной чертой для России будет вмешательство в ее дела, в том числе в избирательный процесс, и оскорбления.

Путина обозвали убийцей (killer).

это не оскорбление ?

жалкие кремлевские карлики......
показати весь коментар
21.04.2021 16:29 Відповісти
А "путін - *****" по всій Україні протягом років, то що?
показати весь коментар
21.04.2021 17:28 Відповісти
Щимить будут ***** постоянно.
А ты, ершик, будешь это тоже ощущать
показати весь коментар
21.04.2021 16:14 Відповісти
"Анаконда" кушает не спеша....

вы даже не увидите своих красных линий
показати весь коментар
21.04.2021 16:19 Відповісти
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский @prof_preobr
Ракеты победа обещаю победим бедность вакцина обещаю забота о людях ракеты не позволим Западу ракеты победа вот вам немножко денег ракеты вакцина обещаю русский мир ракеты они гибнут мы процветаем скрепы ракеты победа вакцина. Это было полное содержание послания Путина.
показати весь коментар
21.04.2021 16:15 Відповісти
наши "мыши-братья"

В деревне Барабановка Янаульского района Башкирии местный житель усомнился в качестве спирта, решил проверить его подлинность и убил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, утром 20 апреля 48-летний россиянин был пьян. Он решил проверить крепость спирта, который получил на заработках в другом регионе. Для этого он налил спирт в крышку канистры и поджег. Огонь перекинулся на стоявшие рядом предметы, после чего охватил весь дом. Его 87-летняя мать и 61-летний брат умерли на месте.
Сожительница подозреваемого проснулась, обнаружила пожар и вытащила поджигателя на улицу - он к тому моменту потерял сознание. Оба в итоге выжили.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Поджигатель находится под подпиской о невыезде.
показати весь коментар
21.04.2021 16:25 Відповісти
Медаль "За отвагу при пожаре" тетка получит.
показати весь коментар
21.04.2021 16:41 Відповісти
По давним утверждениям пуйла Россия нигде не заканчивается. Значит ущемляют ее во всем мире если сопротивляются и не сдаются. То как им можно угодить если русским хотелкам нет границ. Остается только уничтожить.
показати весь коментар
21.04.2021 16:16 Відповісти
Да не "красные линии" тут нужны, а красные флажки. Обложить эту рашку со всех сторон и не впускать в нормальное общество.
показати весь коментар
21.04.2021 16:16 Відповісти
Какой-то еще один гномик все время талдычит о красных линиях. У них тексты выступлений один и тот же спичрайтер строчит?
показати весь коментар
21.04.2021 16:16 Відповісти
никого и ничему не учит История придурковатых царей ампираторов фараонов ************ каждый ублюдок говорит всем вот у меня будет не так как у других-а по итогу потом все говорят как у других но гораздо хуже....
показати весь коментар
21.04.2021 16:23 Відповісти
Интерес паРАШИ - доставать всех соседей.
показати весь коментар
21.04.2021 16:22 Відповісти
у сегодняшней парашной голубизны все определения унаследованы от красных дидов: красные портки, красная тряпка, красные труселя, красные линии,.... и морды тоже от злости на весь мир красные до синевы. от чрезмерного потребления красной бояры )
показати весь коментар
21.04.2021 16:25 Відповісти
Песков об озвученных Путиным "красных линиях" в отношении Запада: Это наши интересы - Цензор.НЕТ 7728
показати весь коментар
21.04.2021 16:27 Відповісти
Карочє! Інтєржси єсть тока у нас. На Інтєрєси лругіх нам насрать. Другіє - нє люді. Ані абьязани блюсті наші інтєрєси! Точка!. Як і по що з такими можна домовлятися???!!!! Європа, аууу! Це вас стосується!
показати весь коментар
21.04.2021 16:30 Відповісти
Только до тех пор, пока эта "красная линия" не пересечёт вашу тухлую глотку.
показати весь коментар
21.04.2021 16:30 Відповісти
―А где наша гвардия? Гвардия где?
―Очевидно, обходит с флангов.
―Кого?
―Всех.

из к\ф Тот самый Мюнхгаузен все
показати весь коментар
21.04.2021 16:32 Відповісти
Что они там курят эти дятлы,им все дозволено,жуки колорадские
показати весь коментар
21.04.2021 16:33 Відповісти
Когда путин говорит фразу " наши интересы " он имеет ввиду свои личные интересы
показати весь коментар
21.04.2021 16:34 Відповісти
- Изя, как тебе выступление Путина ?

- Что тебе сказать, Сёма?

Если от ковида ещё как-то можно уберечься, то от деменции наука способ ещё не нашла!
показати весь коментар
21.04.2021 16:37 Відповісти
А оскрбление других стран и вмешательство в их дела? Как тут с красніми линиями господин Песков?
показати весь коментар
21.04.2021 16:38 Відповісти
ТО ЦЕ ВІН ДЛЯ УКРАЇНИ І СКАЗАВ. Чи хтось має ілюзії, що цей мерзотник погрожує Америці, Британії, Туреччині, чи, навіть Чехії? Путін нападе саме на Україну, бо ніде інде у нього немає ні сил, ні можливостей. Росія на межі розпаду і у таких випадках кремлівські мудаки завжди затівали "малєнькую побьєдоносную вайну", щоб відвернути внутрішній бунт кудись на сторону. От чи наразі "побьєдоносная" получиться - то ще те питання. Швидш за все Україну використовують, як "сир у мишоловці" (як колись Афганістан для СРСР...) Тяжко нам буде.
показати весь коментар
21.04.2021 16:50 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, твои впечатления от сегодняшнего послания?
- Жалкий стал Загорелым, а Плешивый стал Жалким.

Пєсков про озвучені Путіним "червоні лінії" щодо Заходу: Це наші інтереси - Цензор.НЕТ 6115
показати весь коментар
21.04.2021 17:04 Відповісти
Ну и ..и что вы сделаете? Ядерную бомбу бросите..аж 1000 штук??? Себе на голову?..И на головы своих детей???........а ну удивите и нас и..самих себя....
Дааа, вы же не забыли, маленький зеленый восстанавливается! Ваш "перзидент" восстановится, а вы нет!!! Вас никто не восстановит. Плотнее держите пальчик на кнопочке...... плотнее, плотнее...
показати весь коментар
21.04.2021 17:45 Відповісти
 
 