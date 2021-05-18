Мавзолей, как у Наполеона: Аграрий Яковишин достроил свою усыпальницу за $3 млн на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Генеральный директор ООО "Земля и воля" Леонид Яковишин достроил свою усыпальницу, построенную по примеру мавзолея Наполеона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Яковишин рассказал черниговскому изданию "Высокий Вал".

"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", - отметил он.

По словам Яковишина, бальзамировать его не будут.

Сейчас строительство мавзолея уже на финальном этапе. За основу мужчина взял мавзолей Наполеона. Внутри копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет.

"Проект мавзолея полностью моя задумка", - добавил Яковишин.

Ранее в интервью Яковишин говорил, что строительство мавзолея обошлось ему в 3 миллиона долларов. Кроме всего прочего, там 4 его позолоченные скульптуры - в 20, 40, 60 и 80 лет.

Яковишин сказал, что на строительство ушло 10 лет, осталось благоустройство сделать. Саркофаг стоит 150 тыс. долларов, весит 23 тонны, а одна крышка из красного гранита - 2,5 тонны.

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