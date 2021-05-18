Мавзолей, как у Наполеона: Аграрий Яковишин достроил свою усыпальницу за $3 млн на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Генеральный директор ООО "Земля и воля" Леонид Яковишин достроил свою усыпальницу, построенную по примеру мавзолея Наполеона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Яковишин рассказал черниговскому изданию "Высокий Вал".
"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", - отметил он.
По словам Яковишина, бальзамировать его не будут.
Сейчас строительство мавзолея уже на финальном этапе. За основу мужчина взял мавзолей Наполеона. Внутри копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет.
"Проект мавзолея полностью моя задумка", - добавил Яковишин.
Ранее в интервью Яковишин говорил, что строительство мавзолея обошлось ему в 3 миллиона долларов. Кроме всего прочего, там 4 его позолоченные скульптуры - в 20, 40, 60 и 80 лет.
Яковишин сказал, что на строительство ушло 10 лет, осталось благоустройство сделать. Саркофаг стоит 150 тыс. долларов, весит 23 тонны, а одна крышка из красного гранита - 2,5 тонны.
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При чем, от их усадьбы до дороги, по которой можно ехать на Ламборгини Авентадор, было 15 км. Машина продается с прицепным фургоном для транспортировки.
Но они сказали, ничего, мол, нам не ездить, нам для души...
Ну а шо? Хеопс, Наполеон и ...Яковишин. ))
слышь, а ты в курсе шо сделали эксперимент с отмаливанием и больными - поищи чем закончилось.
эти капища все до одного надо разрушить. больница то хоть типо спасает там кого-то, а в капища только бабло для попов с нулевым, и даже вредным результатом
- А тоді піду в навколосвітню подорож на два роки.
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора,села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
И вообще откуда такая уверенность про рай?
этот псих не читал что высрал Яхве об игольном ушке?
3 миллиона не раздал бомжам, а себе на макинтош просрал - ну прям праведник вселеной.
Фонд Bill & Melinda Gates Foundation объявил, что все накопленные супругами Гейтс деньги будут отданы на благотворительность в течение 50 лет после их смерти. Состояние только одного Билла Гейтса журнал Forbes в этом году оценил в более чем 53 млрд. долл. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/12/5/4409645/ (с)
Ну якщо вже добудував, то пора його туди занести вперед ногами.
Вы случайно не большевики и не против частной собственности ?
В демократическом обществе каждый имеет право за свои деньги сходить с ума так, как ему хочется, если это не нарушает права других.
Какого лешего Вы считаете чужие деньги ? Из зависти ?
Вот если он их украл - судите. Если заработал честно, но не уплатил налоги - судите.
Но если претензий к деньгам нет, пусть хоть из чистого золота себе мавзолей построит, какое Ваше дело ?????? И какое мы имеем право его осуждать за это ???
И да - если он построит себе мавзолей из золота, а при этом откажет детскому дому в спонсорской помощи на 1 тыс. грн., то хоть это и морально плохо, но это всё равно его, а не наше с Вами дело.
Если человек не преступник, то не додалбывайтесь к его завихрениям.
только после слов "судите" возникает вопрос, вы про какой суд ?
и какого хлеба другие должны воевать наворованное "по закону" ?
хз , но земля подлежит национализации, и пусть платит за оренду
под своим мавзолеем
Вася вирішив, що це - труна з кишенями. Воістину, блажен, хто вірує.
Он там не только мавзолеем занимается---он из села КОНФЕНТКУ сделал!рабочие места, дороги,тротуары плиточкой, благоустройство, парк, детские площадки, Дом культуры им делает за 9 млн баксов --закачаешься: с мрамором, позолотой, креслами из италии, крышей-хамелеоном и многое другое. Оригинал! кому интересно --его интервью https://rus.lb.ua/society/2021/05/18/484936_chernigove_agrariy_postroil.html
а может уже и бред величия и старческое.
бывший агроном и директор совхоза, который он успешно прибрал к рукам.
такой себе совхозник-наполеончик.
Низкая, плебейская циганщина в стиле Пшонки. ГБР, СБУ,МВД, а возможно и ФБР могут смело открывать расследование по "Мавзолею ЯковишинаЦ.
увы
Открыт для чего? Кому оно интересно?