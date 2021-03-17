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Новости
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Дорожные работы начались на самой длинной трассе Украины

Дорожные работы начались на самой длинной трассе Украины

Компания "Автомагистраль-ЮГ" начала дорожные работы на трех участках международной трассы М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, которая является частью самого длинного автомобильного маршрута в Украине – М-30 Стрый – Изварино.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Текущий средний ремонт в рамках президентской программы "Большая стройка" выполняют на участке от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции (75 км), от границы г. Днепр до Криничанского поста полиции (44,8 км) и от Павлограда до поворота на пгт Петропавловка (31 км). Движение транспорта организовано в реверсном режиме.

Уникальность маршрута, который уже называют "дорогой единства", заключается в том, что он соединит две дороги международного значения: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. В прошлом году успели восстановить 580 км маршрута, до конца текущего года планируют отремонтировать еще 630 км.

Дорожные работы начались на самой длинной трассе Украины 01

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Открытие трассы М-30 должно состояться летом, в 30-ю годовщину Независимости. Длина маршрута составит 1 400 км, но 200 км пока находятся на временно оккупированной части Луганской области.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая протяженная дорога в Украине", - заявлял Владимир Зеленский.

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Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что с 2021-го в рамках "Большой стройки" начнется реализация программы "Большая реставрация". Одним из главных проектов года станет масштабное обновление инфраструктуры острова Хортица и завершение строительства Запорожских мостов.

Автор: 

строительство (1997) трасса (107)


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Топ комментарии
+6
ЗЕбєня закатує в асфальт ковідний фонд.
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17.03.2021 18:31
+3
Надо успеть, пока вода не сошла...
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17.03.2021 18:25
+3
Где сошла, дольют.
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17.03.2021 18:30
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Надо успеть, пока вода не сошла...
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17.03.2021 18:25 Ответить
Вона вже зійшла доріг.
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17.03.2021 18:29 Ответить
Где сошла, дольют.
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17.03.2021 18:30 Ответить
Ти?
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17.03.2021 18:30 Ответить
Хочешь водички? крысчанин?
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17.03.2021 18:36 Ответить
На Троєщині та в Хрещатику з водою все в порядку, чудику.
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17.03.2021 19:16 Ответить
Так то в Киеве, а мы счас за тебя говорим.
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17.03.2021 19:17 Ответить
Та мене твоє марення не обходить, чудику.
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17.03.2021 19:19 Ответить
І ти точно не киянин.
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17.03.2021 19:20 Ответить
Ты у себя на солончаках можешь фантазировать о чем угодно, даже о воде.
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17.03.2021 19:22 Ответить
Точно не киянин. То з яких ти Мухосрансків тут словоблудиш?
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17.03.2021 19:30 Ответить
Та с твоих солончаков и Киев - дальние дали
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17.03.2021 19:32 Ответить
Тобто ти кацап.
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17.03.2021 19:33 Ответить
На твоих солончаках вокруг тебя одни кацапы? Не удивляюсь
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17.03.2021 19:34 Ответить
І дурнуватий, як усі кацапы.
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17.03.2021 19:39 Ответить
Да - это у вас генетическое.
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17.03.2021 19:40 Ответить
Як над тобою зараз регочуть старожили форуму, які добре знають, кому саме ти пишеш свою дурню, кацапе...
І ще- вчи мову, поки живий.
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17.03.2021 19:49 Ответить
Походу, старость в твоём случае вылилась в маразм Ты еще медальками картонными потряси
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17.03.2021 19:51 Ответить
Мене твої звички не цікавлять.
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17.03.2021 19:52 Ответить
А я тебе своих привычек и не афиширую. Это ты тут решил себе "авторитет" надуть
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17.03.2021 19:58 Ответить
Ойфсьо...)))
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17.03.2021 20:03 Ответить
Лопнул? Ну ничего - заштопаешь. Тебе не впервой.
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17.03.2021 20:09 Ответить
Ну помрій.)))
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17.03.2021 20:11 Ответить
О ваших солончаках? Ну ты наивный
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17.03.2021 20:15 Ответить
Років на пару вистачить . А потім все з початку . (( .
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17.03.2021 18:44 Ответить
намагатимуться за цей час з луганська до стрия встигнути...
для кого ще він її робить такою непреривною?...ще й на 2 роки
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17.03.2021 20:27 Ответить
Символічна трасса.
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17.03.2021 18:28 Ответить
Сумуєш за своїм бурхливим минулим?
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17.03.2021 18:32 Ответить
Сумую за відсутністю співрозмовників- та й то вже не сильно.
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17.03.2021 19:18 Ответить
ЗЕбєня закатує в асфальт ковідний фонд.
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17.03.2021 18:31 Ответить
Йому там саме місце.
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17.03.2021 19:41 Ответить
После реконструкции международный транзит грузов по этой трассе принесет больше прибыли, чем прокачка российского газа.
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17.03.2021 18:43 Ответить
эта трасса и года не протянет..
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17.03.2021 18:52 Ответить
Конечно, при таком мощном транзите из РФ через ОРЛО и прочую Украину в Европу, никакая дорога долго не прослужит, но в любом случае окупится за 2 месяца.
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17.03.2021 20:43 Ответить
ну если такое как открыли в Хмельницкой области между голосковым и меджибожом то гнать их сраной метлой
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17.03.2021 18:55 Ответить
трасса E101 строилась 10 лет назад уже лет 7 ремонтируется постоянно.
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17.03.2021 18:57 Ответить
Сколько ботов =) Нужен закон, чтобы боты платили налоги
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17.03.2021 19:53 Ответить
А дальнобои с перегрузами уже думают с какого конца ее начать убивать еще в зародыше))
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17.03.2021 20:04 Ответить
 
 