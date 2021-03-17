Дорожные работы начались на самой длинной трассе Украины

Компания "Автомагистраль-ЮГ" начала дорожные работы на трех участках международной трассы М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, которая является частью самого длинного автомобильного маршрута в Украине – М-30 Стрый – Изварино.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Текущий средний ремонт в рамках президентской программы "Большая стройка" выполняют на участке от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции (75 км), от границы г. Днепр до Криничанского поста полиции (44,8 км) и от Павлограда до поворота на пгт Петропавловка (31 км). Движение транспорта организовано в реверсном режиме.

Уникальность маршрута, который уже называют "дорогой единства", заключается в том, что он соединит две дороги международного значения: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. В прошлом году успели восстановить 580 км маршрута, до конца текущего года планируют отремонтировать еще 630 км.

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Открытие трассы М-30 должно состояться летом, в 30-ю годовщину Независимости. Длина маршрута составит 1 400 км, но 200 км пока находятся на временно оккупированной части Луганской области.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая протяженная дорога в Украине", - заявлял Владимир Зеленский.

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Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что с 2021-го в рамках "Большой стройки" начнется реализация программы "Большая реставрация". Одним из главных проектов года станет масштабное обновление инфраструктуры острова Хортица и завершение строительства Запорожских мостов.