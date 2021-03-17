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Новини
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Дорожні роботи почалися на найдовшій трасі України

Дорожні роботи почалися на найдовшій трасі України

Компанія "Автомагістраль-Південь" почала дорожні роботи на трьох ділянках міжнародної траси М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, яка є частиною найдовшого автомобільного маршруту в Україні - М-30 Стрий - Ізварине.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Поточний середній ремонт в рамках президентської програми "Велике будівництво" виконують на ділянці від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції (75 км), від межі м. Дніпро до Криничанського поста поліції (44,8 км) та від Павлограда до повороту на смт Петропавлівка (31 км). Рух транспорту організовано в реверсному режимі.

Унікальність маршруту, який вже називають "дорогою єдності", полягає в тому, що він з'єднає дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. У минулому році встигли відновити 580 км маршруту, до кінця поточного року планують відремонтувати ще 630 км.

Дорожні роботи почалися на найдовшій трасі України 01

Відкриття траси М-30 має відбутися влітку на 30-ту річницю Незалежності. Довжина маршруту становитиме 1 400 км, але 200 км поки знаходяться на тимчасово окупованій частині Луганської області.

"Вся наша філософія спрямована на об'єднання України, і саме про це інфраструктура. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою, яка називається М-30. Це буде найдовша дорога в Україні", - заявляв Володимир Зеленський.

Раніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що з 2021-го в рамках "Великого будівництва" розпочнеться реалізація програми "Велика реставрація". Одним з головних проєктів року стане масштабне оновлення інфраструктури острова Хортиця і завершення будівництва Запорізьких мостів.

Автор: 

будівництво (3017) траса (83)


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Топ коментарі
+6
ЗЕбєня закатує в асфальт ковідний фонд.
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17.03.2021 18:31
+3
Надо успеть, пока вода не сошла...
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17.03.2021 18:25
+3
Где сошла, дольют.
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17.03.2021 18:30
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Надо успеть, пока вода не сошла...
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17.03.2021 18:25 Відповісти
Вона вже зійшла доріг.
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17.03.2021 18:29 Відповісти
Где сошла, дольют.
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17.03.2021 18:30 Відповісти
Ти?
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17.03.2021 18:30 Відповісти
Хочешь водички? крысчанин?
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17.03.2021 18:36 Відповісти
На Троєщині та в Хрещатику з водою все в порядку, чудику.
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17.03.2021 19:16 Відповісти
Так то в Киеве, а мы счас за тебя говорим.
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17.03.2021 19:17 Відповісти
Та мене твоє марення не обходить, чудику.
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17.03.2021 19:19 Відповісти
І ти точно не киянин.
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17.03.2021 19:20 Відповісти
Ты у себя на солончаках можешь фантазировать о чем угодно, даже о воде.
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17.03.2021 19:22 Відповісти
Точно не киянин. То з яких ти Мухосрансків тут словоблудиш?
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17.03.2021 19:30 Відповісти
Та с твоих солончаков и Киев - дальние дали
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17.03.2021 19:32 Відповісти
Тобто ти кацап.
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17.03.2021 19:33 Відповісти
На твоих солончаках вокруг тебя одни кацапы? Не удивляюсь
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17.03.2021 19:34 Відповісти
І дурнуватий, як усі кацапы.
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17.03.2021 19:39 Відповісти
Да - это у вас генетическое.
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17.03.2021 19:40 Відповісти
Як над тобою зараз регочуть старожили форуму, які добре знають, кому саме ти пишеш свою дурню, кацапе...
І ще- вчи мову, поки живий.
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17.03.2021 19:49 Відповісти
Походу, старость в твоём случае вылилась в маразм Ты еще медальками картонными потряси
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17.03.2021 19:51 Відповісти
Мене твої звички не цікавлять.
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17.03.2021 19:52 Відповісти
А я тебе своих привычек и не афиширую. Это ты тут решил себе "авторитет" надуть
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17.03.2021 19:58 Відповісти
Ойфсьо...)))
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17.03.2021 20:03 Відповісти
Лопнул? Ну ничего - заштопаешь. Тебе не впервой.
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17.03.2021 20:09 Відповісти
Ну помрій.)))
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17.03.2021 20:11 Відповісти
О ваших солончаках? Ну ты наивный
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17.03.2021 20:15 Відповісти
Років на пару вистачить . А потім все з початку . (( .
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17.03.2021 18:44 Відповісти
намагатимуться за цей час з луганська до стрия встигнути...
для кого ще він її робить такою непреривною?...ще й на 2 роки
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17.03.2021 20:27 Відповісти
Символічна трасса.
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17.03.2021 18:28 Відповісти
Сумуєш за своїм бурхливим минулим?
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17.03.2021 18:32 Відповісти
Сумую за відсутністю співрозмовників- та й то вже не сильно.
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17.03.2021 19:18 Відповісти
ЗЕбєня закатує в асфальт ковідний фонд.
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17.03.2021 18:31 Відповісти
Йому там саме місце.
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17.03.2021 19:41 Відповісти
После реконструкции международный транзит грузов по этой трассе принесет больше прибыли, чем прокачка российского газа.
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17.03.2021 18:43 Відповісти
эта трасса и года не протянет..
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17.03.2021 18:52 Відповісти
Конечно, при таком мощном транзите из РФ через ОРЛО и прочую Украину в Европу, никакая дорога долго не прослужит, но в любом случае окупится за 2 месяца.
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17.03.2021 20:43 Відповісти
ну если такое как открыли в Хмельницкой области между голосковым и меджибожом то гнать их сраной метлой
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17.03.2021 18:55 Відповісти
трасса E101 строилась 10 лет назад уже лет 7 ремонтируется постоянно.
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17.03.2021 18:57 Відповісти
Сколько ботов =) Нужен закон, чтобы боты платили налоги
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17.03.2021 19:53 Відповісти
А дальнобои с перегрузами уже думают с какого конца ее начать убивать еще в зародыше))
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17.03.2021 20:04 Відповісти
 
 