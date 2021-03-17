Дорожні роботи почалися на найдовшій трасі України

Компанія "Автомагістраль-Південь" почала дорожні роботи на трьох ділянках міжнародної траси М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, яка є частиною найдовшого автомобільного маршруту в Україні - М-30 Стрий - Ізварине.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Поточний середній ремонт в рамках президентської програми "Велике будівництво" виконують на ділянці від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції (75 км), від межі м. Дніпро до Криничанського поста поліції (44,8 км) та від Павлограда до повороту на смт Петропавлівка (31 км). Рух транспорту організовано в реверсному режимі.

Унікальність маршруту, який вже називають "дорогою єдності", полягає в тому, що він з'єднає дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. У минулому році встигли відновити 580 км маршруту, до кінця поточного року планують відремонтувати ще 630 км.

Відкриття траси М-30 має відбутися влітку на 30-ту річницю Незалежності. Довжина маршруту становитиме 1 400 км, але 200 км поки знаходяться на тимчасово окупованій частині Луганської області.

"Вся наша філософія спрямована на об'єднання України, і саме про це інфраструктура. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою, яка називається М-30. Це буде найдовша дорога в Україні", - заявляв Володимир Зеленський.

Раніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що з 2021-го в рамках "Великого будівництва" розпочнеться реалізація програми "Велика реставрація". Одним з головних проєктів року стане масштабне оновлення інфраструктури острова Хортиця і завершення будівництва Запорізьких мостів.