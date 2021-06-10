Военнослужащая 128-й ОГШБр Карина Шемчук трагически погибла при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС, - пресс-служба. ФОТО (обновлено)

Вчера, 9 июня, военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (Закарпатский легион) погибла при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"9 июня в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы", - следует из сообщения.

Об обстоятельствах трагедии в настоящее время не сообщается.

Читайте также: Воин 1-й ОТБр Виктор Лаптинов умер от полученных в результате ДТП травм. ФОТО

"09 июня, в районе проведения Операция объединенных сил, погибла лейтенант Шемчук Карина Олеговна заместитель командира роты по морально психологическому обеспечению 128-й ОГШБр ВСУ", - сообщило позже Українське Закарпаття.

Карина Шемчук (15.02.1999 г.р.) была выпускницей Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов). У нее остались отец и мать, также военнослужащая ВСУ.





