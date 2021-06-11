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Задержан мужчина, пытавшийся подкупить офицера СБУ на Виннитчине, - Военная прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды должностному лицу Управления СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Установлено, что гражданин Украины, достоверно понимая свои незаконные действия по организации азартных игр, предложил оперуполномоченному одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области денежное "вознаграждение" в размере 200 долларов США ежемесячно за не создание ему препятствий относительно незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в одном из городов областного значения в Винницкой области. Офицер СБУ немедленно уведомил об этом "предложении" руководство и управление внутренней безопасности СБУ", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что 10 июня 2021 года злоумышленник, действуя под контролем правоохранительных органов, передал офицеру первые $200 долларов США. Сразу после предоставления гражданином указанной суммы взятки, последнего задержали на месте преступления следователи следственного управления ГУ Национальной полиции в Винницкой области при оперативном сопровождения Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование попытки дачи 170 тыс. долл. взятки главе Госгеокадастра Лещенко, - НАБУ

Задержан мужчина, пытавшийся подкупить офицера СБУ на Виннитчине, - Военная прокуратура 01
Задержан мужчина, пытавшийся подкупить офицера СБУ на Виннитчине, - Военная прокуратура 02
Задержан мужчина, пытавшийся подкупить офицера СБУ на Виннитчине, - Военная прокуратура 03

Сумма неправомерной выгоды изъята.

Санкция ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Автор: 

Винницкая область (1034) подкуп (600) СБУ (19898) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+2
Це образа офіцера.
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11.06.2021 08:54
+2
Это шутка? 200?? Да за одно предложение такой суммы можно в морду получить.)))
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11.06.2021 09:02
+1
200 (двісті ) баксів ..за *кришування * сбушника !? Круто ..
Так там певно і в дві *штукі * не обійдешся .
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11.06.2021 08:52
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Выгодный бизнес это казино,чтоб чистить доверчивых людей до нитки.
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11.06.2021 08:52 Ответить
200 (двісті ) баксів ..за *кришування * сбушника !? Круто ..
Так там певно і в дві *штукі * не обійдешся .
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11.06.2021 08:52 Ответить
Та ладно, ето ж не Киев.
В Немирове чи в Козятине на нормальном лаве только начальство сидит, а для обычного опера 200$ ето нормальные деньги.
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11.06.2021 09:13 Ответить
Це образа офіцера.
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11.06.2021 08:54 Ответить
200 у.е.? Жадность фраера сгубила.
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11.06.2021 08:55 Ответить
Ну теперь понятно почему нацбезопасность страны в полной опе,они наперсточников ловят 😁😁😁😁
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11.06.2021 08:56 Ответить
Двести баксов дать за азартные игры? Чуак реально обнаглел, понимаю и поддерживаю ребят из органов, таким жадинам место в тюрьме а не на рынке азарта)
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11.06.2021 08:57 Ответить
обиделся
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11.06.2021 09:02 Ответить
Это шутка? 200?? Да за одно предложение такой суммы можно в морду получить.)))
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11.06.2021 09:02 Ответить
у моєі мами пенсія по інвалідності 1500гр
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11.06.2021 11:33 Ответить
интересно то что сам город или райцентр засекретили. никогда не понимал и не пойму таких движений. на винничине, черкащине, в одном из сел, городов. в чем секрет или в чем прикол єтих недомолвок??? а конкретно сказать тульчин гайсин турбов и тд, что мешает?
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11.06.2021 09:28 Ответить
Це паплюження СБУ!!! Причому в неприродній спосіб!!!
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11.06.2021 09:39 Ответить
Може треба було ще літр самогону СБУшнику запропонувати 🤔
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11.06.2021 09:59 Ответить
 
 