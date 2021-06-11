Задержан мужчина, пытавшийся подкупить офицера СБУ на Виннитчине, - Военная прокуратура. ФОТО
Под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды должностному лицу Управления СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
"Установлено, что гражданин Украины, достоверно понимая свои незаконные действия по организации азартных игр, предложил оперуполномоченному одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области денежное "вознаграждение" в размере 200 долларов США ежемесячно за не создание ему препятствий относительно незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в одном из городов областного значения в Винницкой области. Офицер СБУ немедленно уведомил об этом "предложении" руководство и управление внутренней безопасности СБУ", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что 10 июня 2021 года злоумышленник, действуя под контролем правоохранительных органов, передал офицеру первые $200 долларов США. Сразу после предоставления гражданином указанной суммы взятки, последнего задержали на месте преступления следователи следственного управления ГУ Национальной полиции в Винницкой области при оперативном сопровождения Главного управления внутренней безопасности СБУ.
Сумма неправомерной выгоды изъята.
Санкция ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Так там певно і в дві *штукі * не обійдешся .
В Немирове чи в Козятине на нормальном лаве только начальство сидит, а для обычного опера 200$ ето нормальные деньги.