Ветеран АТО Иван Мединцев умер от онкологии. ФОТО

Умер участник АТО из Ковеля Иван Мединцев, который долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Об этом сообщил руководитель Волынского областного отделения союза участников боевых действий в АТО "Побратими України" Юрий Ганджала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на kovelpost.com.

"Сегодня (10 июня. Ред.) трагический день, к сожалению, бпреждевременно ушел из жизни в вечность наш побратим Иван Мединцев. Искренние соболезнования семье и вечная память Ивану! Ты навсегда останешься в наших сердцах", - сообщил он.

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В апреля 2014 года Ивана мобилизовали в армию во время первой волны мобилизации. В 2016 году у него обнаружили злокачественное новообразование на шее. Белорусские врачи диагностировали рак лимфатической системы (лимфома Ходжкина) 1-й стадии. Он получил 6 курсов химиотерапии и прошел лучевую терапию. Но случился рецидив - болезнь перешла в 4 стадию с поражением органов.

Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Мединцева.



