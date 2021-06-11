Ветеран АТО Иван Мединцев умер от онкологии. ФОТО
Умер участник АТО из Ковеля Иван Мединцев, который долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Об этом сообщил руководитель Волынского областного отделения союза участников боевых действий в АТО "Побратими України" Юрий Ганджала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на kovelpost.com.
"Сегодня (10 июня. Ред.) трагический день, к сожалению, бпреждевременно ушел из жизни в вечность наш побратим Иван Мединцев. Искренние соболезнования семье и вечная память Ивану! Ты навсегда останешься в наших сердцах", - сообщил он.
В апреля 2014 года Ивана мобилизовали в армию во время первой волны мобилизации. В 2016 году у него обнаружили злокачественное новообразование на шее. Белорусские врачи диагностировали рак лимфатической системы (лимфома Ходжкина) 1-й стадии. Он получил 6 курсов химиотерапии и прошел лучевую терапию. Но случился рецидив - болезнь перешла в 4 стадию с поражением органов.
Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Мединцева.
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