Ветеран АТО Іван Медінцев помер від онкології. ФОТО

Помер учасник АТО з Ковеля Іван Медінцев, який тривалий час боровся з важким онкологічним захворюванням.

Про це повідомив керівник Волинського обласного відділення спілки учасників бойових дій в АТО "Побратими України" Юрій Ганджала, передає Цензор.НЕТ із посиланням на kovelpost.com.

"Сьогодні (10 червня. Ред.) трагічний день, на жаль, передчасно пішов з життя у вічність наш побратим Іван Медінцев. Найщиріші співчуття родині та вічна пам'ять Івану! Ти назавжди залишишся в наших серцях", - повідомив він.

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У квітні 2014 року Івана мобілізували до лав армії під час першої хвилі мобілізації. У 2016 році у нього виявили злоякісне новоутворення на шиї. Білоруські лікарі діагностували рак лімфатичної системи (лімфома Ходжкіна) 1-ї стадії. Він отримав 6 курсів хіміотерапії і пройшов променеву терапію. Але трапився рецидив - хвороба перейшла в 4 стадію з ураженням органів.

Цензор.НЕТ висловлює щирі співчуття рідним і близьким Івана Медінцева.



