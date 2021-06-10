Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений російським снайпером восени 2020 року
Його поранення були несумісні з життям, лікарі та родичі могли тільки полегшити його біль. Багатодітна сім'я просить допомогти з похоронами.
Про це пише у фейсбуці білоцерківський волонтер Юрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 08:00 ранку помер військовий, Руслан Шустров (14 ОМБР), який дістав важкі поранення восени 2020 року. 3 місяці тому був відправлений з Ірпінського госпіталю додому, в с. Розаліївка Білоцерківського району, для паліативного догляду. Травми були несумісні з життям і родичі з волонтерами могли лише полегшити його біль ..."- написав він.
Похорон Руслана Шустрова відбудуться завтра. Волонтер просить небайдужих людей допомогти рідним померлого воїна фінансово.
Картка його матері - 4149 4991 1163 0339 Креницька Оксана Василівна.
Будь ласка, зачекайте...
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Вічний спокій воїну..
Смерть клятим москалям на украінській землі 😡
Спочивай спокійно, Воїне.
Парня жаль. Мать ещё больше. Не дай Бог никому.