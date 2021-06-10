Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений російським снайпером восени 2020 року

Його поранення були несумісні з життям, лікарі та родичі могли тільки полегшити його біль. Багатодітна сім'я просить допомогти з похоронами.

Про це пише у фейсбуці білоцерківський волонтер Юрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 08:00 ранку помер військовий, Руслан Шустров (14 ОМБР), який дістав важкі поранення восени 2020 року. 3 місяці тому був відправлений з Ірпінського госпіталю додому, в с. Розаліївка Білоцерківського району, для паліативного догляду. Травми були несумісні з життям і родичі з волонтерами могли лише полегшити його біль ..."- написав він.

Похорон Руслана Шустрова відбудуться завтра. Волонтер просить небайдужих людей допомогти рідним померлого воїна фінансово.

Картка його матері - 4149 4991 1163 0339 Креницька Оксана Василівна.

Також дивіться: Військова 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обов'язків у зоні ООС, - пресслужба. ФОТО (оновлено)