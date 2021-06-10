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Новини Агресія Росії проти України
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Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений російським снайпером восени 2020 року

Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений російським снайпером восени 2020 року

Його поранення були несумісні з життям, лікарі та родичі могли тільки полегшити його біль. Багатодітна сім'я просить допомогти з похоронами.

Про це пише у фейсбуці білоцерківський волонтер Юрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 08:00 ранку помер військовий, Руслан Шустров (14  ОМБР), який дістав важкі поранення восени 2020 року. 3 місяці тому був відправлений з Ірпінського госпіталю додому, в с. Розаліївка Білоцерківського району, для паліативного догляду. Травми були несумісні з життям і родичі з волонтерами могли лише полегшити його біль ..."- написав він.

Похорон Руслана Шустрова відбудуться завтра. Волонтер просить небайдужих людей допомогти рідним померлого воїна фінансово.

Картка його матері - 4149 4991 1163 0339 Креницька Оксана Василівна.

Також дивіться: Військова 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обов'язків у зоні ООС, - пресслужба. ФОТО (оновлено)

Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений російським снайпером восени 2020 року 01

Автор: 

поранення (2798) смерть (6743) військовослужбовці (4725)


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Топ коментарі
+26
Героям СЛАВА !
Вічний спокій воїну..
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10.06.2021 17:36
+20
Светлая память.

Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 5072
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10.06.2021 17:41
+19
Герої не вмирають
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10.06.2021 17:37
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Героям СЛАВА !
Вічний спокій воїну..
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10.06.2021 17:36 Відповісти
Герої не вмирають
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10.06.2021 17:37 Відповісти
Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 6485
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10.06.2021 17:38 Відповісти
Светлая память.

Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 5072
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10.06.2021 17:41 Відповісти
Царствие Небесное Герою.....Будь проклята путинская нечисть...
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10.06.2021 17:52 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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10.06.2021 18:48 Відповісти
И шо , и кому он нужен, властям, правительству? Это гембель семьи. А власть забудет за него за 3 дня. СУКИ.
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10.06.2021 19:11 Відповісти
Да... они заняты мыслю - как у таких как он и его родных отобрать всё возможное...
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10.06.2021 19:54 Відповісти
Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 6905
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10.06.2021 19:16 Відповісти
Бедный парень... Бедные родные...
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10.06.2021 19:53 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою !! 😪😪😪

Смерть клятим москалям на украінській землі 😡
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10.06.2021 20:20 Відповісти
Господи ...
Спочивай спокійно, Воїне.
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10.06.2021 20:22 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 8895
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10.06.2021 21:05 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава загиблому Воїну.
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10.06.2021 21:58 Відповісти
Интересно, если бы господина Президента пригласили бы на похороны, он бы тоже матери заявил что-то вроде: "Ваш сын просто не прекратил стрелять." ?
Парня жаль. Мать ещё больше. Не дай Бог никому.
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10.06.2021 22:50 Відповісти
 
 