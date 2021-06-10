Скончался военнослужащий Руслан Шустров, раненный российским снайпером осенью 2020 года

Его ранения были несовместимы с жизнью, врачи и родственники могли только облегчить его боль. Многодетная семья просит помочь с похоронами.

Об этом пишет в Фейсбуке белоцерковский волонтер Юрий Москаленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 08:00 утра умер военный, Руслан Шустров (14 ОМБР), который получил тяжелые ранения осенью 2020 года. 3 месяца назад был отправлен из Ирпенского госпиталя домой, в с. Розалиевка Белоцерковского района, для паллиативного ухода. Травмы были несовместимы с жизнью и родственники с волонтерами могли лишь облегчить его боль..." - написал он.

Похороны Руслана Шустрова состоятся завтра. Волонтер просит неравнодушных людей помочь родным умершего воина финансово.

Карта его матери - 4149 4991 1163 0339, Креницкая Оксана Васильевна.

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