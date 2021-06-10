Скончался военнослужащий Руслан Шустров, раненный российским снайпером осенью 2020 года
Его ранения были несовместимы с жизнью, врачи и родственники могли только облегчить его боль. Многодетная семья просит помочь с похоронами.
Об этом пишет в Фейсбуке белоцерковский волонтер Юрий Москаленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 08:00 утра умер военный, Руслан Шустров (14 ОМБР), который получил тяжелые ранения осенью 2020 года. 3 месяца назад был отправлен из Ирпенского госпиталя домой, в с. Розалиевка Белоцерковского района, для паллиативного ухода. Травмы были несовместимы с жизнью и родственники с волонтерами могли лишь облегчить его боль..." - написал он.
Похороны Руслана Шустрова состоятся завтра. Волонтер просит неравнодушных людей помочь родным умершего воина финансово.
Карта его матери - 4149 4991 1163 0339, Креницкая Оксана Васильевна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічний спокій воїну..
Смерть клятим москалям на украінській землі 😡
Спочивай спокійно, Воїне.
Парня жаль. Мать ещё больше. Не дай Бог никому.