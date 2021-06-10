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Новости Агрессия России против Украины
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Скончался военнослужащий Руслан Шустров, раненный российским снайпером осенью 2020 года

Скончался военнослужащий Руслан Шустров, раненный российским снайпером осенью 2020 года

Его ранения были несовместимы с жизнью, врачи и родственники могли только облегчить его боль. Многодетная семья просит помочь с похоронами.

Об этом пишет в Фейсбуке белоцерковский волонтер Юрий Москаленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 08:00 утра умер военный, Руслан Шустров (14 ОМБР), который получил тяжелые ранения осенью 2020 года. 3 месяца назад был отправлен из Ирпенского госпиталя домой, в с. Розалиевка Белоцерковского района, для паллиативного ухода. Травмы были несовместимы с жизнью и родственники с волонтерами могли лишь облегчить его боль..." - написал он.

Похороны Руслана Шустрова состоятся завтра. Волонтер просит неравнодушных людей помочь родным умершего воина финансово.

Карта его матери - 4149 4991 1163 0339, Креницкая Оксана Васильевна.

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Скончался военнослужащий Руслан Шустров, раненный российским снайпером осенью 2020 года 01

Автор: 

ранение (3379) смерть (9215) военнослужащие (6116)


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Топ комментарии
+26
Героям СЛАВА !
Вічний спокій воїну..
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10.06.2021 17:36
+20
Светлая память.

Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 5072
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10.06.2021 17:41
+19
Герої не вмирають
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10.06.2021 17:37
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Героям СЛАВА !
Вічний спокій воїну..
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10.06.2021 17:36 Ответить
Герої не вмирають
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10.06.2021 17:37 Ответить
Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 6485
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10.06.2021 17:38 Ответить
Светлая память.

Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 5072
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10.06.2021 17:41 Ответить
Царствие Небесное Герою.....Будь проклята путинская нечисть...
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10.06.2021 17:52 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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10.06.2021 18:48 Ответить
И шо , и кому он нужен, властям, правительству? Это гембель семьи. А власть забудет за него за 3 дня. СУКИ.
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10.06.2021 19:11 Ответить
Да... они заняты мыслю - как у таких как он и его родных отобрать всё возможное...
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10.06.2021 19:54 Ответить
Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 6905
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10.06.2021 19:16 Ответить
Бедный парень... Бедные родные...
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10.06.2021 19:53 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою !! 😪😪😪

Смерть клятим москалям на украінській землі 😡
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10.06.2021 20:20 Ответить
Господи ...
Спочивай спокійно, Воїне.
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10.06.2021 20:22 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!Помер військовослужбовець Руслан Шустров, поранений восени 2020 року - Цензор.НЕТ 8895
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10.06.2021 21:05 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава загиблому Воїну.
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10.06.2021 21:58 Ответить
Интересно, если бы господина Президента пригласили бы на похороны, он бы тоже матери заявил что-то вроде: "Ваш сын просто не прекратил стрелять." ?
Парня жаль. Мать ещё больше. Не дай Бог никому.
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10.06.2021 22:50 Ответить
 
 