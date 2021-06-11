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С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Вчера, 10 июня, в зоне Операций объединенных сил, а также в пункте постоянной дислокации состоялось прощание с Кариной Олеговной Шемчук, 1999 года рождения, жительницей Владимир-Волынского Волынской области, лейтенантом, заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая трагически погибла 9 июня в районе проведения ООС при исполнении служебных обязанностей.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 128-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня личный состав нашей бригады прощался с лейтенантом Шемчук Кариной Олеговной, которая трагически погибла в районе выполнения задач. Прощание состоялось в подразделениях, которые защищают территориальную целостность Украины, а также в пункте постоянной дислокации. Командование бригады и побратимы Карины выражают искренние соболезнования семье и близким", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военнослужащая 128-й ОГШБр Карина Шемчук трагически погибла при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС, - пресс-служба. ФОТО (обновлено)

Карина Шемчук родилась 15.02.1999 года. Была воспитанницей школы-интерната города Владимир-Волынский (ныне - Владимир-Волынский лицей "Центр образования"). Получила высшее образование в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

У нее остались родители.

С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 01

Карина Шемчук

С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 02
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 03
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 04
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 05
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 06
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 07
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 08
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 09
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 10
С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС 11

Автор: 

похороны (1529) смерть (9223) военнослужащие (6137) Ян Осока (1501) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156) операция Объединенных сил (6766)


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