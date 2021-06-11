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Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТО

Начаты предварительные испытания 12,7 мм единого пулемета и 14,5 мм антиматериальной винтовки украинского производства для нужд ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны 01

"С удовольствием информирую, что уже проходят предварительные испытания 12,7×108 мм единого пулемета от ООО "ХАДО-Холдинг". Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины и уже навели страху на врага", - сообщил министр обороны Андрей Таран.

Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны 02

Он отметил, что успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7×108 мм, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и устанавливаются на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

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Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны 03

Министр также рассказал, что в данный момент проходят предварительные испытания 14,5 мм антиматериальной винтовки с полуавтоматическим механизмом заряжания, которая также была разработана указанным предприятием.

Автор: 

испытания (379) Минобороны (9329) оборона (5205) оружие (10217) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+15
бо кацап то просто жива ( поки що ) матерія.
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11.06.2021 17:29
+12
Це функція прапорщиків.))
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11.06.2021 17:36
+8
Аннигиляторная Пушка.
Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8019
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11.06.2021 17:29
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Правила форума Совет форумчан
антиматериальной?
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11.06.2021 17:26 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-materiel_rifle
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11.06.2021 17:28 Ответить
бо кацап то просто жива ( поки що ) матерія.
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11.06.2021 17:29 Ответить
ні, то не матерія, тому і антиматеріальна
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11.06.2021 23:15 Ответить
Аннигиляторная Пушка.
Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8019
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11.06.2021 17:29 Ответить
...предназначена для уничтожения материальной части...
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11.06.2021 17:30 Ответить
Да понятно. Но я то надеялся, что она стреляет антиматерией.
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11.06.2021 17:33 Ответить
ні, по антиматерії
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11.06.2021 23:16 Ответить
Це функція прапорщиків.))
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11.06.2021 17:36 Ответить
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11.06.2021 17:48 Ответить
да - есть такой дебильный термин
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11.06.2021 18:08 Ответить
поцчіму, ворога переробляють на антиматерію
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11.06.2021 23:16 Ответить
...дело нужное и правильное Испытателю не жарко в зимней форме одежды работать?
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11.06.2021 17:28 Ответить
ну так на фото тоже не июнь
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11.06.2021 17:33 Ответить
...отож, разве что фото просто иллюстративное
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11.06.2021 17:35 Ответить
Там даже травы нет. В июне.
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11.06.2021 17:34 Ответить
Та вже і патроний заводік почали будувати..
ШоПЕ- шоЗЕ..
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11.06.2021 17:33 Ответить
С виду Утес утесом.
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11.06.2021 17:36 Ответить
Глаза протрите от "бояры" ))))
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11.06.2021 17:54 Ответить
Как то он странно попшикивает и подпрыгивает.
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11.06.2021 17:54 Ответить
Ты его с бульбофюрером перепутал
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11.06.2021 17:55 Ответить
хорошая штука для разрыва ваты в клочья ......
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11.06.2021 17:57 Ответить
Пулемёт Browning M2HB, посмотрите кому интересно!
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11.06.2021 18:23 Ответить
Угу,я обратил внимание. Украинская версия М2, по крайней мере - визуально. И это радует, бо основа - проверенный дезайн, незачем изобретать свой собственный Украинский велосипед.
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11.06.2021 20:51 Ответить
Вопрос не в том изобретать "велосипед" или нет! Сколько денег тратится на аппарат чиновников разных министерств итог которых, модернизация пулемета 30 годов прошлого тысячелетия, под фанфары "перемога", "перемога"!
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12.06.2021 17:43 Ответить
На вооружении у США, Канады, Германии, Бельгии, Австралии, Франции, Чехии...это так, навскидку. У Германцев, Чехов и Австралийцев - как раз свои модификации того же М2.
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13.06.2021 17:59 Ответить
Бурхливі оплески присутніх, які переходять у овації...
А може вже час якійсь патронно-снарядний заводик відкрити?
Чергові "переможні" реляції ...
А завтра Центр Разумкова або знову КМІС оголосить про черговий всіхперемагаючий рейтинг Зє, ну і зє-бланів, канєшна!
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11.06.2021 23:42 Ответить
 
 