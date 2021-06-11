Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТО

Начаты предварительные испытания 12,7 мм единого пулемета и 14,5 мм антиматериальной винтовки украинского производства для нужд ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С удовольствием информирую, что уже проходят предварительные испытания 12,7×108 мм единого пулемета от ООО "ХАДО-Холдинг". Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины и уже навели страху на врага", - сообщил министр обороны Андрей Таран.

Он отметил, что успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7×108 мм, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и устанавливаются на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

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Министр также рассказал, что в данный момент проходят предварительные испытания 14,5 мм антиматериальной винтовки с полуавтоматическим механизмом заряжания, которая также была разработана указанным предприятием.