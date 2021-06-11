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Розпочато випробовування великокаліберних кулемета і гвинтівки українського виробництва, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТО

Розпочато попередні випробовування 12,7 мм єдиного кулемета і 14,5 мм антиматеріальної гвинтівки українського виробництва для потреб ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Розпочато випробовування великокаліберних кулемета і гвинтівки українського виробництва, - Міноборони 01

"Із задоволенням інформую, що вже проходять попередні випробування 12,7 × 108 мм єдиного кулемета від ТОВ "ХАДО-Холдинг". Упевнений в успіху, адже великокаліберні антиматеріальні гвинтівки цього підприємства в 2020 році були прийняті на озброєння Збройних Сил України та вже навели страху на ворога", - повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Розпочато випробовування великокаліберних кулемета і гвинтівки українського виробництва, - Міноборони 02

Він зазначив, що успішне завершення всіх випробувань дозволить забезпечити потребу в кулеметах калібру 12,7 × 108 мм, які використовуються не лише загальновійськовими підрозділами, а й встановлюються на багатьох видах бойової техніки, кораблях та гелікоптерах.

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Розпочато випробовування великокаліберних кулемета і гвинтівки українського виробництва, - Міноборони 03

Міністр також розповів, що в даний момент проходять попередні випробовування 14,5 мм антиматеріальної гвинтівки з напівавтоматичним механізмом заряджання, яка також була розроблена зазначеним підприємством.

Автор: 

випробування (403) Міноборони (7364) оборона (4780) зброя (7464) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+15
бо кацап то просто жива ( поки що ) матерія.
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11.06.2021 17:29
+12
Це функція прапорщиків.))
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11.06.2021 17:36
+8
Аннигиляторная Пушка.
Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8019
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11.06.2021 17:29
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антиматериальной?
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11.06.2021 17:26 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-materiel_rifle
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11.06.2021 17:28 Відповісти
бо кацап то просто жива ( поки що ) матерія.
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11.06.2021 17:29 Відповісти
ні, то не матерія, тому і антиматеріальна
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11.06.2021 23:15 Відповісти
Аннигиляторная Пушка.
Начаты испытания крупнокалиберных пулемета и винтовки украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8019
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11.06.2021 17:29 Відповісти
...предназначена для уничтожения материальной части...
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11.06.2021 17:30 Відповісти
Да понятно. Но я то надеялся, что она стреляет антиматерией.
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11.06.2021 17:33 Відповісти
ні, по антиматерії
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11.06.2021 23:16 Відповісти
Це функція прапорщиків.))
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11.06.2021 17:36 Відповісти
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11.06.2021 17:48 Відповісти
да - есть такой дебильный термин
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11.06.2021 18:08 Відповісти
поцчіму, ворога переробляють на антиматерію
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11.06.2021 23:16 Відповісти
...дело нужное и правильное Испытателю не жарко в зимней форме одежды работать?
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11.06.2021 17:28 Відповісти
ну так на фото тоже не июнь
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11.06.2021 17:33 Відповісти
...отож, разве что фото просто иллюстративное
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11.06.2021 17:35 Відповісти
Там даже травы нет. В июне.
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11.06.2021 17:34 Відповісти
Та вже і патроний заводік почали будувати..
ШоПЕ- шоЗЕ..
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11.06.2021 17:33 Відповісти
С виду Утес утесом.
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11.06.2021 17:36 Відповісти
Глаза протрите от "бояры" ))))
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11.06.2021 17:54 Відповісти
Как то он странно попшикивает и подпрыгивает.
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11.06.2021 17:54 Відповісти
Ты его с бульбофюрером перепутал
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11.06.2021 17:55 Відповісти
хорошая штука для разрыва ваты в клочья ......
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11.06.2021 17:57 Відповісти
Пулемёт Browning M2HB, посмотрите кому интересно!
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11.06.2021 18:23 Відповісти
Угу,я обратил внимание. Украинская версия М2, по крайней мере - визуально. И это радует, бо основа - проверенный дезайн, незачем изобретать свой собственный Украинский велосипед.
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11.06.2021 20:51 Відповісти
Вопрос не в том изобретать "велосипед" или нет! Сколько денег тратится на аппарат чиновников разных министерств итог которых, модернизация пулемета 30 годов прошлого тысячелетия, под фанфары "перемога", "перемога"!
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12.06.2021 17:43 Відповісти
На вооружении у США, Канады, Германии, Бельгии, Австралии, Франции, Чехии...это так, навскидку. У Германцев, Чехов и Австралийцев - как раз свои модификации того же М2.
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13.06.2021 17:59 Відповісти
Бурхливі оплески присутніх, які переходять у овації...
А може вже час якійсь патронно-снарядний заводик відкрити?
Чергові "переможні" реляції ...
А завтра Центр Разумкова або знову КМІС оголосить про черговий всіхперемагаючий рейтинг Зє, ну і зє-бланів, канєшна!
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11.06.2021 23:42 Відповісти
 
 