Розпочато випробовування великокаліберних кулемета і гвинтівки українського виробництва, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТО

Розпочато попередні випробовування 12,7 мм єдиного кулемета і 14,5 мм антиматеріальної гвинтівки українського виробництва для потреб ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Із задоволенням інформую, що вже проходять попередні випробування 12,7 × 108 мм єдиного кулемета від ТОВ "ХАДО-Холдинг". Упевнений в успіху, адже великокаліберні антиматеріальні гвинтівки цього підприємства в 2020 році були прийняті на озброєння Збройних Сил України та вже навели страху на ворога", - повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Він зазначив, що успішне завершення всіх випробувань дозволить забезпечити потребу в кулеметах калібру 12,7 × 108 мм, які використовуються не лише загальновійськовими підрозділами, а й встановлюються на багатьох видах бойової техніки, кораблях та гелікоптерах.

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Міністр також розповів, що в даний момент проходять попередні випробовування 14,5 мм антиматеріальної гвинтівки з напівавтоматичним механізмом заряджання, яка також була розроблена зазначеним підприємством.