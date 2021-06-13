"Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве" - Билецкий

В Мариуполе отметили седьмую годовщину освобождения города от пророссийских террористов. В честь операции, проведенной батальоном "Азов" и подразделениями ВСУ, НГУ и "Днепр-1" 13 июня 2014 года, в Мариуполе прошел большой патриотический марш и военный парад.

"Важность боя - она ​​не в последнюю очередь определяется тем результатом, который достигнут. А результатом была стратегическая победа: возвращение Мариуполя - индустриального центра, ключа к Приазовью", - сказал основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий во время выступления на торжественном награждении, передает Цензор.НЕТ.

Комбат заявил, что главный парад Украины еще впереди: "Это парад в Донецке, это парад в Симферополе, возможно, это парад в Москве", - добавил Белецкий.

На военном параде по улицам Мариуполя проехала военная техника, прошли представители "Азова" и других подразделений НГУ и ВСУ. На Театральной площади состоялось награждение военнослужащих.

В патриотическом марше, организованном "Штабом обороны Приазовья", приняли участие несколько тысяч участников. Он стал одним из крупнейших проукраинских маршей в истории Мариуполя.











