"Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве" - Билецкий
В Мариуполе отметили седьмую годовщину освобождения города от пророссийских террористов. В честь операции, проведенной батальоном "Азов" и подразделениями ВСУ, НГУ и "Днепр-1" 13 июня 2014 года, в Мариуполе прошел большой патриотический марш и военный парад.
"Важность боя - она не в последнюю очередь определяется тем результатом, который достигнут. А результатом была стратегическая победа: возвращение Мариуполя - индустриального центра, ключа к Приазовью", - сказал основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий во время выступления на торжественном награждении, передает Цензор.НЕТ.
Комбат заявил, что главный парад Украины еще впереди: "Это парад в Донецке, это парад в Симферополе, возможно, это парад в Москве", - добавил Белецкий.
На военном параде по улицам Мариуполя проехала военная техника, прошли представители "Азова" и других подразделений НГУ и ВСУ. На Театральной площади состоялось награждение военнослужащих.
В патриотическом марше, организованном "Штабом обороны Приазовья", приняли участие несколько тысяч участников. Он стал одним из крупнейших проукраинских маршей в истории Мариуполя.
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Ещё два года назад, выходило в два-три раза меньше.
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Е-е-еее... Парад у радіоактивному кратері - і потім у підлоги війська променева хвороба?
Ідея так собі.
Воїни ЗСУ хоробрі захисники Українського Вітчизни заприсяглися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу від ******** проклятих російських фашистів загарбників. Навіть домогтися провести парад Перемоги і встановити величний національний український синьо-жовтий і червоно -чорний прапори над поваленим фашистським лігвом кремлем. І це вже буде нове свято День Перемоги вже таке як над гітлерівським тепер і кремлівським фашизмом. Українець Олексій Берест встановив правда і чужий для українців червоний комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавої тюрми народів срср над Рейхстагом в Берліні. А Українець Майкл Стренк він теж підняв і теж чужий прапор США над Іводзіми. Тепер на черзі наш клятий ворог окупант Криму і Донбасса ворожа фашистська москва. Прийшла черга щоб і над нею гордо замайорів вже наш рідний національний український прапор Перемоги ! Якщо цьому не завадять українофоби слуги - кремля які пробралися у владу по приколу, продажні ЗЕбіли - капітулянти .
Это провал маркетинга
На жаль, там повно впоротої вати.
Їм обом місце на смітнику історії.
Типу порошенко - г@ндон, але зеленський також г@ндон?