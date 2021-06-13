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"Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве" - Билецкий

В Мариуполе отметили седьмую годовщину освобождения города от пророссийских террористов. В честь операции, проведенной батальоном "Азов" и подразделениями ВСУ, НГУ и "Днепр-1" 13 июня 2014 года, в Мариуполе прошел большой патриотический марш и военный парад.

"Важность боя - она ​​не в последнюю очередь определяется тем результатом, который достигнут. А результатом была стратегическая победа: возвращение Мариуполя - индустриального центра, ключа к Приазовью", - сказал основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий во время выступления на торжественном награждении, передает Цензор.НЕТ.

Комбат заявил, что главный парад Украины еще впереди: "Это парад в Донецке, это парад в Симферополе, возможно, это парад в Москве", - добавил Белецкий.

На военном параде по улицам Мариуполя проехала военная техника, прошли представители "Азова" и других подразделений НГУ и ВСУ. На Театральной площади состоялось награждение военнослужащих.

В патриотическом марше, организованном "Штабом обороны Приазовья", приняли участие несколько тысяч участников. Он стал одним из крупнейших проукраинских маршей в истории Мариуполя.

Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве - Билецкий 01
Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве - Билецкий 02
Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве - Билецкий 03
Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве - Билецкий 04
Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве - Билецкий 05
Наш главный парад - в Донецке, в Симферополе, возможно, в Москве - Билецкий 06

Мариуполь (5710) Билецкий Андрей (239) Азов (793)


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Топ комментарии
+24
"Наш главный парад - в Москве" - Билецкий - Цензор.НЕТ 1011
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13.06.2021 18:38
+23
Удивительно, в полумиллионом Марике вышло на праздник так мало людей. Все остальные хотят комендантский час, зарплату за декабрь и обдолбленных кокочленцов на улицах? Так тяжело оторвать свою жопу от дивана и компа и выйти поздравить Воинов? Есть ещё большой фронт работы в этом городе и вообще регионе
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13.06.2021 18:38
+15
если быть объективным, то нужно было сказать - "на развалинах Мацквабада"...
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13.06.2021 18:36
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В кацапів та зелених посіпак від таких слів горять пукани.
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13.06.2021 18:35 Ответить
Пукани-шмукани. Це просто провокаційна дурня! Нам чужого не треба! Хай там квакають на своїх болотах! Білецький би краще разгледів ЗЕлених зрадників під носом!
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13.06.2021 21:01 Ответить
если быть объективным, то нужно было сказать - "на развалинах Мацквабада"...
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13.06.2021 18:36 Ответить
"Наш главный парад - в Москве" - Билецкий - Цензор.НЕТ 1011
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13.06.2021 18:38 Ответить
Митенка а нашим Українським прапором крокують?
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13.06.2021 19:30 Ответить
Удивительно, в полумиллионом Марике вышло на праздник так мало людей. Все остальные хотят комендантский час, зарплату за декабрь и обдолбленных кокочленцов на улицах? Так тяжело оторвать свою жопу от дивана и компа и выйти поздравить Воинов? Есть ещё большой фронт работы в этом городе и вообще регионе
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13.06.2021 18:38 Ответить
А по- моему много.
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13.06.2021 18:49 Ответить
Дмитрий, я Вас уверяю. Для ватного Мариуполя - это много...
Ещё два года назад, выходило в два-три раза меньше.
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14.06.2021 09:35 Ответить
Если не Азов, то кто!
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13.06.2021 18:41 Ответить
"Наш главный парад - в Москве"
...
Е-е-еее... Парад у радіоактивному кратері - і потім у підлоги війська променева хвороба?
Ідея так собі.
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13.06.2021 18:42 Ответить
А подивіться, колего, трохи під іншим кутом. Адже зовсім не обов'язково застосовувати щось таке, від чого зробиться радіоактивний кратер. Цілком можна використати оспіваний ********** чудо-спецназ з фістолетами та іншим, не менш моторошним табельним озброєнням. З метою деморалізації особового складу противника ця штука ще страшніша за ядерну бомбу, що як відомо, завжди влучає в епіцентр руйнувань.
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14.06.2021 00:33 Ответить
хм.. и я добавлю - Наш главный парад еще впереди - на руинах кремля !!! Слава Украине !!!!
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13.06.2021 18:50 Ответить
"Наш головний парад - у Москві", - Білецький - Цензор.НЕТ 8093Тільки тоді остаточно вгамується проклятий ворожий нам кремль!
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13.06.2021 19:09 Ответить
На парад до моцкви обов'язково поїду і там вітатиму А. Білецького - він дійсний Герой нашого часу.
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13.06.2021 19:10 Ответить
Надо было все таки начать с Мариуполя,а так треп...
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13.06.2021 20:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/368908
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13.06.2021 19:12 Ответить
своё бы вернуть.нах та масква нужна?
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13.06.2021 19:16 Ответить
Дійсно. Кубань - це Україна.
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13.06.2021 20:19 Ответить
Не потрібна, то правда. Але дезінфекцію з дезінсекцією там провести таки треба. Щоб зайвохромосомні дурних надій не плекали.
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14.06.2021 00:37 Ответить

Воїни ЗСУ хоробрі захисники Українського Вітчизни заприсяглися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу від ******** проклятих російських фашистів загарбників. Навіть домогтися провести парад Перемоги і встановити величний національний український синьо-жовтий і червоно -чорний прапори над поваленим фашистським лігвом кремлем. І це вже буде нове свято День Перемоги вже таке як над гітлерівським тепер і кремлівським фашизмом. Українець Олексій Берест встановив правда і чужий для українців червоний комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавої тюрми народів срср над Рейхстагом в Берліні. А Українець Майкл Стренк він теж підняв і теж чужий прапор США над Іводзіми. Тепер на черзі наш клятий ворог окупант Криму і Донбасса ворожа фашистська москва. Прийшла черга щоб і над нею гордо замайорів вже наш рідний національний український прапор Перемоги ! Якщо цьому не завадять українофоби слуги - кремля які пробралися у владу по приколу, продажні ЗЕбіли - капітулянти .
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13.06.2021 19:29 Ответить
И что не один козломордый в коментах не отметился?) А ведь здесь вас полно))) Прочитав на Цензоре призыв банить сайт немецкого ювелирщика, ведь сразу побежали 5 звездочек ему ставить))) Ну правильно))) Судьба у вас такая) Молчать и терпеть, терпеть и молчать)))
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13.06.2021 19:39 Ответить
Вышло мало потому что Азов носится со своими рунами, которые не только на современных гербах немецких городов можно найти, а и в нацистской символике.
Это провал маркетинга
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13.06.2021 19:47 Ответить
Руны рунами, но там до сих пор считают , что микрорайон Восточный обстреляли "Градами" ВСУ.
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13.06.2021 20:14 Ответить
Кто считает?
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13.06.2021 20:29 Ответить
Багато місцевої бидлоти.
На жаль, там повно впоротої вати.
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13.06.2021 20:51 Ответить
Правильно. Всех макак макшанских - в расход. Очистим Моксель от гнид.
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13.06.2021 19:53 Ответить
Я в августе 14 года был в Марике.Встретил одну женщину патриотически настроенную к Украине.Она работала на Азовстали.Так вот она рассказывала что 90% работающих на заводах марика,вата-ватная и если бы не менеджеры заводов мариуполя,которые понимают к чему может привести русский мир ,то там путина встречали бы с распростертыми обьятиями.
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13.06.2021 20:15 Ответить
А мені сестра розповідала як телефонувала у 2015 році у окупований Новоазовськ (тоді це ще було можливо, не знаю як тепер) до дальньої родички, старенької бабусі. І бабуся сестрі казала, що хоч вона етнічна росіянка, переїхала у Новоазовськ з Росії, але жила в Україні і хоче померти у своєму домі в Новоазовську в Україні.
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13.06.2021 20:28 Ответить
Я жил в Мариуполе,сейчас езжу в гости.так вот там действительно 90 процентов пророссийски настроение.
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14.06.2021 05:45 Ответить
Вы не в курсе. Именно руководство заводов посылало тогда агитировать рабочих за "русский мир", рабочим все было до-лампочки. А начальство создало сеть "политинформаторов", которые регулярно проводили агитацию за рашку.
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14.06.2021 09:27 Ответить
Саме Білецький зі своїми хлопцями звільнив Маріуполь від орків, а не смердючий барига, який намагається примазатися до чужих перемог.
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13.06.2021 20:49 Ответить
Смердючий барига в цей час в москві на корпоративах х..м на піаніно виступав.
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13.06.2021 22:42 Ответить
Зеленський - блазень, але ваш смердючий барига нічим не кращий за нього.
Їм обом місце на смітнику історії.
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14.06.2021 00:35 Ответить
І що за мода у дебільних порохоботів усюди тикати зеленського, як тільки мова заходить за баригу?
Типу порошенко - г@ндон, але зеленський також г@ндон?
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14.06.2021 00:38 Ответить
Андрюха конечно боец, я бы его НГШ назначил, еще в 2014. Он бы не допустил ни Иловайска ни Дебальцево, ни расстрела наших бригад в открытом поле.
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14.06.2021 09:25 Ответить
 
 