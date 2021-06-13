"Наш головний парад - у Донецьку, в Сімферополі, можливо, в Москві", - Білецький

У Маріуполі відзначили сьому річницю визволення міста від проросійських терористів. На честь операції, проведеної батальйоном "Азов" і підрозділами ЗСУ, НГУ і полком "Дніпро-1" 13 червня 2014 року, в Маріуполі відбувся великий патріотичний марш і військовий парад.

"Важливість бою не в останню чергу визначається тим результатом, якого досягнуто. А результатом була стратегічна перемога: повернення Маріуполя - індустріального центру, ключа до Приазов'я", - сказав засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький під час виступу на урочистому нагородженні, передає Цензор.НЕТ.

Комбат заявив, що головний парад України ще попереду: "Це парад у Донецьку, це парад у Сімферополі, можливо, це парад у Москві".

Під час параду вулицями Маріуполя проїхала військова техніка, пройшли представники "Азова" та інших підрозділів НГУ і ЗСУ. На Театральній площі відбулося нагородження військовослужбовців.

У патріотичному марші, організованому "Штабом оборони Приазов'я", взяли участь кілька тисяч учасників. Він став одним із найбільших проукраїнських маршів в історії Маріуполя.











