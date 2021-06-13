"Наш головний парад - у Донецьку, в Сімферополі, можливо, в Москві", - Білецький
У Маріуполі відзначили сьому річницю визволення міста від проросійських терористів. На честь операції, проведеної батальйоном "Азов" і підрозділами ЗСУ, НГУ і полком "Дніпро-1" 13 червня 2014 року, в Маріуполі відбувся великий патріотичний марш і військовий парад.
"Важливість бою не в останню чергу визначається тим результатом, якого досягнуто. А результатом була стратегічна перемога: повернення Маріуполя - індустріального центру, ключа до Приазов'я", - сказав засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький під час виступу на урочистому нагородженні, передає Цензор.НЕТ.
Комбат заявив, що головний парад України ще попереду: "Це парад у Донецьку, це парад у Сімферополі, можливо, це парад у Москві".
Під час параду вулицями Маріуполя проїхала військова техніка, пройшли представники "Азова" та інших підрозділів НГУ і ЗСУ. На Театральній площі відбулося нагородження військовослужбовців.
У патріотичному марші, організованому "Штабом оборони Приазов'я", взяли участь кілька тисяч учасників. Він став одним із найбільших проукраїнських маршів в історії Маріуполя.
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Е-е-еее... Парад у радіоактивному кратері - і потім у підлоги війська променева хвороба?
Ідея так собі.
Воїни ЗСУ хоробрі захисники Українського Вітчизни заприсяглися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу від ******** проклятих російських фашистів загарбників. Навіть домогтися провести парад Перемоги і встановити величний національний український синьо-жовтий і червоно -чорний прапори над поваленим фашистським лігвом кремлем. І це вже буде нове свято День Перемоги вже таке як над гітлерівським тепер і кремлівським фашизмом. Українець Олексій Берест встановив правда і чужий для українців червоний комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавої тюрми народів срср над Рейхстагом в Берліні. А Українець Майкл Стренк він теж підняв і теж чужий прапор США над Іводзіми. Тепер на черзі наш клятий ворог окупант Криму і Донбасса ворожа фашистська москва. Прийшла черга щоб і над нею гордо замайорів вже наш рідний національний український прапор Перемоги ! Якщо цьому не завадять українофоби слуги - кремля які пробралися у владу по приколу, продажні ЗЕбіли - капітулянти .
Это провал маркетинга
На жаль, там повно впоротої вати.
Їм обом місце на смітнику історії.
Типу порошенко - г@ндон, але зеленський також г@ндон?