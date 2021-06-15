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Новости Фото Силовики
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Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков посетил с рабочей поездкой Центр авиационного обеспечения Нацполиции, который базируется на вертодроме "Вертолетной площадки Канев".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

На территории 8,6 га закуплены и построены два дополнительных ангара для авиации Национальной полиции Украины, а вскоре будет построен и гостиничный комплекс для нужд авиационного персонала.

"Сегодня мы находимся на базе авиационного обеспечения Нацполиции, где расположены специализированные вертолеты для нужд полиции и санавиации. Есть также вертолетная группа пограничников, гвардейцев и спасателей. При необходимости они все работают по специальному алгоритму и помогают друг другу. Именно эта площадка будет обслуживать Черкасскую и Киевскую области , - сказал  Аваков.

Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине 01

По словам министра внутренних дел, в течение полутора лет борта по всей стране будут расставлены на дежурство таким образом, чтобы обеспечивать транспортировку больных, трансплантологию, чрезвычайные ситуации, военные и полицейские нужды.

Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине 02

"Мы расставим вертолеты по стране так, чтобы вертолетная группа системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел взаимодействовала для помощи людям по всей стране от вопросов медицины до чрезвычайных ситуаций", - сообщил Аваков.

Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине 03

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров добавил, что к концу 2021 планируется поставка 26 французских вертолетов Airbus. В частности, 8 - Н145 последней модификации для нужд Национальной полиции; 7 - Н125 для Госпогранслужбы и 11 - Н225 для ГСЧС и Нацгвардии.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что часть вертолетов будет использоваться для спасения людей, тогда как другая - для проведения спецопераций.

Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине 04

"За год мы построили центр, который полностью обеспечит функционирование авиации Нацполиции, что входит в состав Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД. Наши вертолеты будут задействованы для спасения людей и проведения спецопераций. Вертолет движется со скоростью 225 км / ч, что в четыре раза быстрее, чем автомобиль. Сейчас полиция стала еще более мобильной и быстрой", - подчеркнул Клименко.

Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине 05

Начальник Управления авиации и полиции на воде Сергей Науменко рассказал, что для нормального функционирования Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД в Национальной полиции создано Государственное учреждение "Центр авиационного обеспечения Национальной полиции Украины", введены должности авиационного персонала и утвержден постоянный штат учреждения.

"В рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД в 2020 Национальная полиция Украины получила два вертолета Airbus H145, которые были растаможены, прошли соответствующую сертификацию и зарегистрированы в установленном порядке и получили разрешения на выполнение полетов", - сказал Науменко.

Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине 06

По его словам, согласно графику проводятся обучение и переподготовка авиационного персонала. На сегодняшний день в Летной академии компании Airbus Helicopters Deutschland уже успешно прошли переподготовку 30 техников, из которых 3 получили свидетельства инструкторов, 12 пилотов и 4 инженера Нацполиции. При этом технический персонал сдал экзамены и получил соответствующие сертификаты (первые из силовых ведомств Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 французских вертолетов Airbus будут поставлены в Украину до конца 2021 года, - МВД

В то же время 4 пилота проходят обучение, а еще 4 - пройдут переподготовку в августе текущего года.

Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине 07

Напомним, с марта 2018 МВД запустило новый проект - систему авиационной защиты и безопасности. В рамках построения системы планируется использование как существующие летательные аппараты (самолеты Ан и вертолеты Ми-2, Ми-8, ЕС-145), так и приобретенные в рамках контракта с компанией Airbus Helicopters вертолетов Н-125, Н-145 и Н-225.

Уже в марте 2021, по инициативе Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения, было создано Единое аэромедицинское пространство, предусматривающее введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационное транспортировки анатомических материалов реципиентов.

Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине 08
Фото: сайт Нацполиции

С 1 апреля во Львовском регионе (это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая) на постоянное дежурство заступила авиация МВД. С 1 мая такое же чередование введено в Киевском регионе (охватывает Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев).

Сейчас к Единому аэромедицинскому пространству присоединятся Черкассы и восток страны. Планируется, что к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава на пунктах базирования будут постоянно дежурить медики. Вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять молодые пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.

Только за первые месяцы работы Единого аэромедицинского пространства удалось спасти 7 граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также вовремя доставить орган для трансплантации для маленького мальчика, который нуждался в срочной операции.

авиация (2825) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) вертолёт (1105) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+3
Ментокрылые мусоршмидты!!!!
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15.06.2021 15:00
+2
какую пользу приносит эта полиция во время войны?
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15.06.2021 15:15
+2
тебя устраивает то что на полицию тратят больше чем на ВСУ?
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15.06.2021 15:49
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Ментокрылые мусоршмидты!!!!
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15.06.2021 15:00 Ответить
какую пользу приносит эта полиция во время войны?
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15.06.2021 15:15 Ответить
41-45.
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15.06.2021 15:22 Ответить
Эвакуация начальства.
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15.06.2021 15:23 Ответить
глупый детский вопрос
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15.06.2021 15:46 Ответить
тебя устраивает то что на полицию тратят больше чем на ВСУ?
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15.06.2021 15:49 Ответить
на всу в 2021 году выделен бюджет 245 млрд гривен,на полицию 83 млрд,считать умеем?
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15.06.2021 16:00 Ответить
это меньше чем в прошлые годы.
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15.06.2021 16:01 Ответить
Не тільки менше, він ще й все наплутав або набрехав бо бюджет зсу це 117 млрд. А 245 це мвс + зсу + ще гора всього іншого.
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15.06.2021 18:17 Ответить
Перевір дані. Ти весь бюджет на оборонку назвав бюджетом зсу. Тільки ось в нього входить бюджет мвс і хоча нгу (добробати) це частина мвс, це не міняє того що дані в тебе з стелі.
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15.06.2021 18:16 Ответить
вместо апачи
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15.06.2021 15:17 Ответить
22 травня, 2014. Юрій Луценко заявив, що другий тури виборів обійдеться державному бюджету в 600 млн грн. За ці кошти можна купити три гелікоптери «Апач», які допомогли б нашій армії знищити терористів, не наражаючи на небезпеку військових.
15 червня, 2021. З "ковідного" фонду, замість оновлення медицини, 800 млн. грн перекидаються на "кишенькові витрати" МВС. Незамінний мініст МВС інспектує придбані гелікоптери.
Для військових не придбано жодного Апач.
Занавіс...аплодисменти...
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15.06.2021 15:49 Ответить
Он бы лучше инспектировал трассу м03 Харьков Изюм ....Там его подчиненные устроили кормушку и вымогают взятки придумывая разные причины.....И еще говорят о какой-то борьбе с коррупцией.....Прзорище и враньё!
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15.06.2021 16:00 Ответить
БУшные вертолеты по цене новых? Ну, ну...запасаемся попкорном.
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15.06.2021 16:48 Ответить
Теж потрібна річ. Не так встидно буде за Україну.
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15.06.2021 18:18 Ответить
 
 