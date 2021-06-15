Аваков проинспектировал Центр авиации Нацполиции на Черкасщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков посетил с рабочей поездкой Центр авиационного обеспечения Нацполиции, который базируется на вертодроме "Вертолетной площадки Канев".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

На территории 8,6 га закуплены и построены два дополнительных ангара для авиации Национальной полиции Украины, а вскоре будет построен и гостиничный комплекс для нужд авиационного персонала.

"Сегодня мы находимся на базе авиационного обеспечения Нацполиции, где расположены специализированные вертолеты для нужд полиции и санавиации. Есть также вертолетная группа пограничников, гвардейцев и спасателей. При необходимости они все работают по специальному алгоритму и помогают друг другу. Именно эта площадка будет обслуживать Черкасскую и Киевскую области , - сказал Аваков.

По словам министра внутренних дел, в течение полутора лет борта по всей стране будут расставлены на дежурство таким образом, чтобы обеспечивать транспортировку больных, трансплантологию, чрезвычайные ситуации, военные и полицейские нужды.

"Мы расставим вертолеты по стране так, чтобы вертолетная группа системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел взаимодействовала для помощи людям по всей стране от вопросов медицины до чрезвычайных ситуаций", - сообщил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров добавил, что к концу 2021 планируется поставка 26 французских вертолетов Airbus. В частности, 8 - Н145 последней модификации для нужд Национальной полиции; 7 - Н125 для Госпогранслужбы и 11 - Н225 для ГСЧС и Нацгвардии.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что часть вертолетов будет использоваться для спасения людей, тогда как другая - для проведения спецопераций.

"За год мы построили центр, который полностью обеспечит функционирование авиации Нацполиции, что входит в состав Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД. Наши вертолеты будут задействованы для спасения людей и проведения спецопераций. Вертолет движется со скоростью 225 км / ч, что в четыре раза быстрее, чем автомобиль. Сейчас полиция стала еще более мобильной и быстрой", - подчеркнул Клименко.

Начальник Управления авиации и полиции на воде Сергей Науменко рассказал, что для нормального функционирования Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД в Национальной полиции создано Государственное учреждение "Центр авиационного обеспечения Национальной полиции Украины", введены должности авиационного персонала и утвержден постоянный штат учреждения.

"В рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД в 2020 Национальная полиция Украины получила два вертолета Airbus H145, которые были растаможены, прошли соответствующую сертификацию и зарегистрированы в установленном порядке и получили разрешения на выполнение полетов", - сказал Науменко.

По его словам, согласно графику проводятся обучение и переподготовка авиационного персонала. На сегодняшний день в Летной академии компании Airbus Helicopters Deutschland уже успешно прошли переподготовку 30 техников, из которых 3 получили свидетельства инструкторов, 12 пилотов и 4 инженера Нацполиции. При этом технический персонал сдал экзамены и получил соответствующие сертификаты (первые из силовых ведомств Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 французских вертолетов Airbus будут поставлены в Украину до конца 2021 года, - МВД

В то же время 4 пилота проходят обучение, а еще 4 - пройдут переподготовку в августе текущего года.

Напомним, с марта 2018 МВД запустило новый проект - систему авиационной защиты и безопасности. В рамках построения системы планируется использование как существующие летательные аппараты (самолеты Ан и вертолеты Ми-2, Ми-8, ЕС-145), так и приобретенные в рамках контракта с компанией Airbus Helicopters вертолетов Н-125, Н-145 и Н-225.

Уже в марте 2021, по инициативе Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения, было создано Единое аэромедицинское пространство, предусматривающее введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационное транспортировки анатомических материалов реципиентов.



Фото: сайт Нацполиции

С 1 апреля во Львовском регионе (это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая) на постоянное дежурство заступила авиация МВД. С 1 мая такое же чередование введено в Киевском регионе (охватывает Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев).

Сейчас к Единому аэромедицинскому пространству присоединятся Черкассы и восток страны. Планируется, что к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава на пунктах базирования будут постоянно дежурить медики. Вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять молодые пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.

Только за первые месяцы работы Единого аэромедицинского пространства удалось спасти 7 граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также вовремя доставить орган для трансплантации для маленького мальчика, который нуждался в срочной операции.