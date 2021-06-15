Аваков проінспектував Центр авіації Нацполіції на Черкащині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 червня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідав з робочою поїздкою Центр авіаційного забезпечення Нацполіції, який базується на вертодромі "Гелікоптерного майданчика Канів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

На території 8,6 га закуплено та побудовано два додаткові ангари для авіації Національної поліції України, а невдовзі буде збудовано готельний комплекс для потреб авіаційного персоналу.

"Сьогодні ми перебуваємо на базі авіаційного забезпечення Нацполіції, де розташовані спеціалізовані вертольоти для потреб поліції та санавіації. Є також гелікоптерна група прикордонників, гвардійців та рятувальників. За необхідності вони всі працюють за спеціальним алгоритмом і допомагають одне одному. Саме цей майданчик буде обслуговувати Черкаську та Київську області", - сказав Аваков.

За словами міністра внутрішніх справ, протягом 1,5 року борти по всій країні будуть розставлені на чергування таким чином, щоб забезпечувати транспортування хворих, трансплантологію, надзвичайні ситуації, військові та поліцейські потреби.

"Ми розставимо гелікоптери по країні так, щоб вертолітна група системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ взаємодіяла для допомоги людям по всій державі від питань медицини до надзвичайних ситуацій", – повідомив Аваков.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров додав, що до кінця 2021 року планується постачання 26 французьких вертольотів Airbus. Зокрема, 8 - Н145 останньої модифікації для потреб Національної поліції; 7 – Н125 для Держприкордонслужби та 11 - Н225 для ДСНС і Нацгвардії.

Своєю чергою глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що частина вертольотів буде використовуватися для порятунку людей, тоді як інша – для проведення спецоперацій.

"За рік ми побудували центр, який повністю забезпечить функціонування авіації Нацполіції, що входить до складу Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Наші гелікоптери будуть задіяні для порятунку людей та проведення спецоперацій. Вертоліт рухається зі швидкістю 225 км/год, що в чотири рази швидше, ніж автомобіль. Нині поліція стала ще більш мобільною та швидкою", - наголосив Клименко.

Начальник Управління авіації та поліції на воді Сергій Науменко розповів, що для належного функціонування Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС у Національній поліції створено Державну установу "Центр авіаційного забезпечення Національної поліції України", введено посади авіаційного персоналу та затверджено постійний штат установи.

"У рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС у 2020 Національна поліція України отримала два вертольоти Airbus H145, які були розмитнені, пройшли відповідну сертифікацію, зареєстровані в установленому порядку та одержали дозволи на виконання польотів", - сказав Науменко.

За його словами, згідно з графіком проводяться навчання та перепідготовка авіаційного персоналу. На сьогоднішній день у Льотній академії компанії Airbus Helicopters Deutschland вже успішно пройшли перепідготовку 30 техніків, з яких 3 отримали свідоцтва інструкторів, 12 пілотів та 4 інженери Нацполіції. При цьому технічний персонал склав іспити та отримав відповідні сертифікати (перші з силових відомств України).

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Водночас 4 пілоти проходять навчання, а ще 4 – пройдуть перепідготовку в серпні поточного року.

Нагадаємо, з березня 2018 року МВС запустило новий проєкт - Систему авіаційного захисту та безпеки. В рамках побудови Системи планується використання як наявних літальних апаратів (літаки Ан та гелікоптери Мі-2, Мі-8, ЕС-145) так і придбаних в рамках контракту з компанією Airbus Helicopters гелікоптерів Н-125, Н-145 та Н-225.

Вже у березні 2021 року, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я, було створено Єдиний аеромедичний простір, який передбачає запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.



Фото: сайт Нацполіції

З 1 квітня у Львівському регіоні (це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька) на постійне чергування заступила авіація МВС. З 1 травня таке ж чергування запроваджено в Київському регіоні (охоплює Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ).

Наразі до Єдиного аеромедичного простору приєднаються Черкаси та схід країни. Заплановано, що до осені такі пункти запрацюють по всій країні. Окрім льотного складу, на пунктах базування постійно чергуватимуть медики. Гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати молоді пілоти, які вже пройшли чи наразі проходять відповідну підготовку.

Лише за перші місяці роботи Єдиного аеромедичного простору вдалося врятувати 7 громадян, які потребували термінової медичної допомоги, а також вчасно доставити орган для трансплантації для маленького хлопчика, який потребував термінової операції.