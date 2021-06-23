Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В среду, 23 июня, в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter, в Киев прибыл четвертый борт Н145, который будут использовать подразделения Национальной полиции Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Вертолет Н145, который прилетел в столицу, является обновленной моделью D3.
"Этот борт значительно отличается от предыдущих, имеет большее количество лопастей и стабильный редуктор. Из положительных моментов следует отметить, что он более стабилен и менее шумный. Также стоит отметить, что эта модель более надежная для выполнения задач, которые стоят перед авиационными подразделениями Нацполиции", - говорится в сообщении.
Это уже четвертый борт, который получили подразделения Нацполиции, всего же в рамках контракта предусмотрена поставка 10 вертолетов Н145.
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