Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду, 23 июня, в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter, в Киев прибыл четвертый борт Н145, который будут использовать подразделения Национальной полиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Вертолет Н145, который прилетел в столицу, является обновленной моделью D3.

"Этот борт значительно отличается от предыдущих, имеет большее количество лопастей и стабильный редуктор. Из положительных моментов следует отметить, что он более стабилен и менее шумный. Также стоит отметить, что эта модель более надежная для выполнения задач, которые стоят перед авиационными подразделениями Нацполиции", - говорится в сообщении.

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Это уже четвертый борт, который получили подразделения Нацполиции, всего же в рамках контракта предусмотрена поставка 10 вертолетов Н145.

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