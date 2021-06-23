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Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду, 23 июня, в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter, в Киев прибыл четвертый борт Н145, который будут использовать подразделения Национальной полиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145 01

Вертолет Н145, который прилетел в столицу, является обновленной моделью D3.

Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145 02

"Этот борт значительно отличается от предыдущих, имеет большее количество лопастей и стабильный редуктор. Из положительных моментов следует отметить, что он более стабилен и менее шумный. Также стоит отметить, что эта модель более надежная для выполнения задач, которые стоят перед авиационными подразделениями Нацполиции", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 французских вертолетов Airbus будут поставлены в Украину до конца 2021 года, - МВД

Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145 03
Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145 04

Это уже четвертый борт, который получили подразделения Нацполиции, всего же в рамках контракта предусмотрена поставка 10 вертолетов Н145.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиация (2826) МВД (9318) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+9
Тільки півгодини назад Антоніна Жиращенко плакала про низькі зарплати в поліції.
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23.06.2021 16:29
+5
Впереди лето, есть на чем телок аваковских на выгул возить
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23.06.2021 16:37
+3
А шо на гвинтокриле прилетят в заповедник бухать, а денег по счету расплатиться нету.
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23.06.2021 16:32
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Тільки півгодини назад Антоніна Жиращенко плакала про низькі зарплати в поліції.
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23.06.2021 16:29 Ответить
А шо на гвинтокриле прилетят в заповедник бухать, а денег по счету расплатиться нету.
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23.06.2021 16:32 Ответить
а тротиловые шашки вам тогда зачем? для рыбалки ?
Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145 - Цензор.НЕТ 9015
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23.06.2021 16:29 Ответить
Впереди лето, есть на чем телок аваковских на выгул возить
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23.06.2021 16:37 Ответить
вот нхйа пдрасу авакову вертолетная эскадрилья?
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23.06.2021 16:40 Ответить
на охоту летать
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23.06.2021 16:49 Ответить
Красиво выглядят, наши налоги...
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23.06.2021 17:00 Ответить
"здесь можно хорошо прибарахлится" (с)
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23.06.2021 17:12 Ответить
Четвертый член клана Рюкзакова остался очень доволен.
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23.06.2021 18:15 Ответить
Аваковский тухес по воздуху тягать.
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23.06.2021 18:26 Ответить
Гут , добра машина , але для такоі великоі краіни замало 10 штук
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23.06.2021 19:59 Ответить
в Киев прибыл четвертый борт Н145, который будут использовать подразделения Национальной полиции Украины. Источник: https://censor.net/ru/p3273029

Рюкзакевич від радощів до гори сракою підстрибує
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24.06.2021 13:26 Ответить
На кой ментам такие дорогущие винтокрылы?Могли и МИ-2 с МИ-8 обойтись..
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24.06.2021 16:13 Ответить
Аваков принципиально поддерживает неукраинского производителя..
продуманый "гражданин мира" (но не Украины) готовит свой очередной запасной аэродром?
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24.06.2021 18:46 Ответить
 
 