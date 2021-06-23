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Національна поліція отримала четвертий вертоліт Airbus Н145. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 23 червня, в межах контракту з французькою компанією Airbus Helicopter до Києва прибув четвертий борт Н145, який використовуватимуть підрозділи Національної поліції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Національна поліція отримала четвертий вертоліт Airbus Н145 01

Вертоліт Н145, який прилетів в столицю, є оновленою моделлю D3.

Національна поліція отримала четвертий вертоліт Airbus Н145 02

"Цей борт значно відрізняється від попередніх, має більшу кількість лопатей і стабільний редуктор. З позитивних моментів, слід зазначити, що він більш стабільний та менш шумний. Також варто зазначити, що ця модель надійніша для виконання завдань, які стоять перед авіаційними підрозділами Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: 26 французьких вертольотів Airbus буде поставлено в Україну до кінця 2021 року, - МВС

Національна поліція отримала четвертий вертоліт Airbus Н145 03
Національна поліція отримала четвертий вертоліт Airbus Н145 04

Це вже четвертий борт, який отримали підрозділи Нацполіції, загалом у межах контракту передбачена поставка 10 вертольотів Н145.

Також дивіться: Нацгвардія отримала 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

авіація (4125) МВС (3501) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+9
Тільки півгодини назад Антоніна Жиращенко плакала про низькі зарплати в поліції.
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23.06.2021 16:29
+5
Впереди лето, есть на чем телок аваковских на выгул возить
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23.06.2021 16:37
+3
А шо на гвинтокриле прилетят в заповедник бухать, а денег по счету расплатиться нету.
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23.06.2021 16:32
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Тільки півгодини назад Антоніна Жиращенко плакала про низькі зарплати в поліції.
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23.06.2021 16:29 Відповісти
А шо на гвинтокриле прилетят в заповедник бухать, а денег по счету расплатиться нету.
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23.06.2021 16:32 Відповісти
а тротиловые шашки вам тогда зачем? для рыбалки ?
Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145 - Цензор.НЕТ 9015
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23.06.2021 16:29 Відповісти
Впереди лето, есть на чем телок аваковских на выгул возить
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23.06.2021 16:37 Відповісти
вот нхйа пдрасу авакову вертолетная эскадрилья?
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23.06.2021 16:40 Відповісти
на охоту летать
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23.06.2021 16:49 Відповісти
Красиво выглядят, наши налоги...
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23.06.2021 17:00 Відповісти
"здесь можно хорошо прибарахлится" (с)
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23.06.2021 17:12 Відповісти
Четвертый член клана Рюкзакова остался очень доволен.
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23.06.2021 18:15 Відповісти
Аваковский тухес по воздуху тягать.
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23.06.2021 18:26 Відповісти
Гут , добра машина , але для такоі великоі краіни замало 10 штук
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23.06.2021 19:59 Відповісти
в Киев прибыл четвертый борт Н145, который будут использовать подразделения Национальной полиции Украины. Источник: https://censor.net/ru/p3273029

Рюкзакевич від радощів до гори сракою підстрибує
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24.06.2021 13:26 Відповісти
На кой ментам такие дорогущие винтокрылы?Могли и МИ-2 с МИ-8 обойтись..
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24.06.2021 16:13 Відповісти
Аваков принципиально поддерживает неукраинского производителя..
продуманый "гражданин мира" (но не Украины) готовит свой очередной запасной аэродром?
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24.06.2021 18:46 Відповісти
 
 