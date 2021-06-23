Національна поліція отримала четвертий вертоліт Airbus Н145. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У середу, 23 червня, в межах контракту з французькою компанією Airbus Helicopter до Києва прибув четвертий борт Н145, який використовуватимуть підрозділи Національної поліції України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Вертоліт Н145, який прилетів в столицю, є оновленою моделлю D3.
"Цей борт значно відрізняється від попередніх, має більшу кількість лопатей і стабільний редуктор. З позитивних моментів, слід зазначити, що він більш стабільний та менш шумний. Також варто зазначити, що ця модель надійніша для виконання завдань, які стоять перед авіаційними підрозділами Нацполіції", - йдеться в повідомленні.
Це вже четвертий борт, який отримали підрозділи Нацполіції, загалом у межах контракту передбачена поставка 10 вертольотів Н145.
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