Иностранец-коллекционер пытался незаконно вывезти в Польшу "60-летний" ретроавтомобиль, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера вечером, 23 июня, в пункт пропуска "Шегини" на выезд из Украины за рулем ретроавтомобиля ГАЗ-21 прибыл гражданин Польши. В ходе проведения мероприятий по контролю пограничники Львовского отряда обнаружили отсутствие идентификационного номера кузова популярного в прошлом веке автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"35-летний иностранец выбрал Волгу объектом коллекционирования, но не позаботился о проверке и оформлении документов, необходимых для пересечения границы машиной. В результате ретрофан не смог выехать в Польшу на автомобиле советского автопрома украинской регистрации, который сошел с конвейера в 1961 году", - следует из сообщения.

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По данному факту пограничники уведомили полицейских и направили сообщение по факту обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 УК "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства".