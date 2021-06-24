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Иностранец-коллекционер пытался незаконно вывезти в Польшу "60-летний" ретроавтомобиль, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера вечером, 23 июня, в пункт пропуска "Шегини" на выезд из Украины за рулем ретроавтомобиля ГАЗ-21 прибыл гражданин Польши. В ходе проведения мероприятий по контролю пограничники Львовского отряда обнаружили отсутствие идентификационного номера кузова популярного в прошлом веке автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"35-летний иностранец выбрал Волгу объектом коллекционирования, но не позаботился о проверке и оформлении документов, необходимых для пересечения границы машиной. В результате ретрофан не смог выехать в Польшу на автомобиле советского автопрома украинской регистрации, который сошел с конвейера в 1961 году", - следует из сообщения.

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Иностранец-коллекционер пытался незаконно вывезти в Польшу 60-летний ретроавтомобиль, - Госпогранслужба 01
Иностранец-коллекционер пытался незаконно вывезти в Польшу 60-летний ретроавтомобиль, - Госпогранслужба 02
Иностранец-коллекционер пытался незаконно вывезти в Польшу 60-летний ретроавтомобиль, - Госпогранслужба 03

По данному факту пограничники уведомили полицейских и направили сообщение по факту обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 УК "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства".

Автор: 

авто (4204) Госпогранслужба (6431) граница (5270) контрабанда (2409) Польша (8410)


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Топ комментарии
+24
Погранцам же нужно для отмазки и имитации работы хоть какие-то показатели.
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24.06.2021 08:55
+23
Какое редкое и невероятно ценное добро удалось оставить гнить в Украине..Це безпречно велика перемога!
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24.06.2021 09:01
+16
Хоспади, ну и корыто, зачем было задерживать, надо было еще денег дать за то что помог избавится от этой рухляди
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24.06.2021 08:55
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Чи й не ретро.
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24.06.2021 08:54 Ответить
ретробляха 🤣🤣🤣.
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24.06.2021 08:55 Ответить
на советских номерах
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24.06.2021 08:56 Ответить
Іноді бачу таку колимагу. Гарчить як трактор в порівнянні з іномарками.
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24.06.2021 08:59 Ответить
Да кому эта колымага нада? 😂😂😂🤣🤣🤣😁😁😁.
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24.06.2021 08:54 Ответить
Погранцам же нужно для отмазки и имитации работы хоть какие-то показатели.
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24.06.2021 08:55 Ответить
Полякам. У моего брата они хотели шестерку купить, непонятно только зачем.
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24.06.2021 09:04 Ответить
Тю... Іноземець-колекціонер намагався незаконно вивезти до Польщі "60-річний" ретроавтомобіль, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9397
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24.06.2021 09:28 Ответить
Для автоподстав.
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24.06.2021 09:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0eVFGTfS3Hg
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24.06.2021 09:31 Ответить
чо это за хрень?
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24.06.2021 09:46 Ответить
милупа
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24.06.2021 10:46 Ответить
Эта Волга с оленем на капоте -редкий экземпляр начала производства, затем от оленя по соображениям безопасности отказались. У этих первых экземпляров ещё днище было лужёным, в общем специалисты её ценят
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24.06.2021 11:54 Ответить
Хоспади, ну и корыто, зачем было задерживать, надо было еще денег дать за то что помог избавится от этой рухляди
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24.06.2021 08:55 Ответить
тачка класс и проходимость не хуже лад крузера..
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24.06.2021 09:31 Ответить
Откуда той проходимости там взяться то?? Обычный задний привод...рессорная подвеска..простейший задний мост без блокировок...древняя телега...которая садится в оюбой грязи на брюхо..
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24.06.2021 10:23 Ответить
посмотри берегись автомобиля как едет
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24.06.2021 18:30 Ответить
...а потом найди и посмотри фильм о создании фильма - сколько там было киношных и каскадерских приемов, в т.ч. для имитации "проходимости" этого корыта (например со склона она не выезжает задом, а ее вытягивают на тросе)
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24.06.2021 20:17 Ответить
та я смотрел сама едет это тебе не какая то дешевая иномарка)тут с расчетом делать надо)
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25.06.2021 13:06 Ответить
тебе сколько лет, деточка?
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24.06.2021 22:45 Ответить
как другу твоей мамки)
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25.06.2021 13:05 Ответить
А ви спробуйте через кілька років купити таку в доброму стані.
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24.06.2021 09:53 Ответить
Да смотрю и удивляюсь сколько дегенератов рухлядь металлолом интересно будет посмотреть лет через 60 на любой современный автохлам
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24.06.2021 23:03 Ответить
Синтаксис и пунктуация!!!
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25.06.2021 19:31 Ответить
пох и так понятно о чем речь
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30.06.2021 22:27 Ответить
Эта...названная Вами **рухлядь** через пяток лет пойдёт у коллекционеров по цене от 50000 евро.... )))....
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24.06.2021 13:28 Ответить
впаять штраф и выпустить с этой рухлядью. зачем этот металлолом в украине?
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24.06.2021 08:56 Ответить
Для колекціонерів має цінність.
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24.06.2021 09:01 Ответить
Хотели на бабло развести тупо))))
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24.06.2021 08:58 Ответить
Какое редкое и невероятно ценное добро удалось оставить гнить в Украине..Це безпречно велика перемога!
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24.06.2021 09:01 Ответить
Обломали поляку рассекать на укробляхах...
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24.06.2021 09:06 Ответить
А ведь иностранец за эту ценнейшую для нашей страны вещь,мог оставить тут валюту...Теперь как металлолом порежут и в ту же Европу продадут,только дешевле.
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24.06.2021 09:11 Ответить
уголовку заведут за подделку документов, хотя поляк мог и не знать, что там номер сдертый.Показатель звучит серьезно шо капец.
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24.06.2021 09:15 Ответить
Ужасное преступление
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24.06.2021 09:17 Ответить
Да, ужастное. Не то шо бандиты олигархи страну грабят.
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24.06.2021 09:32 Ответить
Такие "ретроавтомобили"фактически в каждом гаражном кооперативе пылятся.
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24.06.2021 09:21 Ответить
Следующий раз напишут что таможня предотвратила вывоз исторических артефактов валенок и фуфайки?
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24.06.2021 09:26 Ответить
Я дві такх Волг перегнав до бундеса , на кордоні навіть капота не відкривав
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24.06.2021 09:28 Ответить
И нахер же они там кому всрались? Внуки штазивцев ностальгируюд?
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24.06.2021 09:30 Ответить
Одну купили голландци , я потім ще Москвич 403 продав , а другу німець , не знаю штазі не штазі ,мені якось то..)
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24.06.2021 09:33 Ответить
голландці»
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24.06.2021 09:46 Ответить
У Польщі поліція раз п,ять зупиняла бо без паска іхав , після того як пояснив що в автівці ще з фабріки не було пасків відпускали )
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24.06.2021 09:36 Ответить
зачем номер он не комботантен ибо он выпускался в сссре
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24.06.2021 09:30 Ответить
Криси на границе херней страдают.
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24.06.2021 09:30 Ответить
Надо было ехать в путешествие, а в Польше машину бы "украли".
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24.06.2021 09:32 Ответить
Это пэрэмога! Адназначно! Достойио попадания в СМИ!
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24.06.2021 09:42 Ответить
наверное сами погранцы и продали до следующего поляка
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24.06.2021 10:07 Ответить
это же металлолом, какой ретро?
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24.06.2021 10:15 Ответить
Всіх прикордонників представити до державних нагород.
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24.06.2021 10:42 Ответить
ТОП -новина !
А шо там в Яготині, пункт пропуску з одним лямом в день прибутку план виконує ?
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24.06.2021 10:46 Ответить
пытался незаконно вывезти в Польшу "60-летний" ретроавтомобиль

Пограничники спасли страну от окончательного разграбления. Теперь им будут значки, медали и повышение в званиях. А шо?
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24.06.2021 11:24 Ответить
А что погранцы сделали не так?Номера кузова стерты,документы отсутствуют.Возможно, раритет в угоне.
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24.06.2021 14:31 Ответить
Поляк был в рэтротрусах и рэтроносках. А это тянет на пожизненное!
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24.06.2021 12:26 Ответить
конфисковать как украденую и передать децкому дому Берёзка г.Киев
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24.06.2021 12:55 Ответить
совкобляху в Польшу гнал!
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24.06.2021 14:44 Ответить
просто купил не металлоприемке, там этого хлама валом
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24.06.2021 16:49 Ответить
Мдя, героїчно не дали вивезти металобрухт. Краще б не давали вивозити гроші в офшори нашим коровникам
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24.06.2021 20:28 Ответить
А зачем проявлять такую принципиальность? Иностранец покупает у нас металлолом, не представляющий никакую историческую ценность, и платит за это деньги, помогает очистить улицы от хлама. Можно было бы и закрыть глаза на какие-то недочёты в документах.
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24.06.2021 20:29 Ответить
Не пущать, запрещать, ишь чего удумали.
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24.06.2021 23:48 Ответить
Кляті хабарники імітують роботу. Поляк мабуть ніяк не відреагував на "сигнали" наших корупціонерів.
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27.06.2021 09:59 Ответить
По моему давно есть технологии, позволяющие установить затёртый номер...
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27.06.2021 10:48 Ответить
 
 