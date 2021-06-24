Іноземець-колекціонер намагався незаконно вивезти до Польщі "60-річний" ретроавтомобіль, - Держприкордонслужба. ФОТО

Учора ввечері, 23 червня, в пункт пропуску "Шегині" на виїзд з України за кермом ретроавтомобіля ГАЗ-21 прибув громадянин Польщі. У ході проведення заходів з контролю прикордонники Львівського загону виявили відсутність ідентифікаційного номера кузова популярного в минулому столітті автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"35-річний іноземець вибрав Волгу об’єктом колекціонування, але не подбав про перевірку та оформлення документів, необхідних для перетинання кордону автівкою. У результаті ретрофан не зміг виїхати до Польщі на автівці радянського автопрому української реєстрації, яка зійшла з конвеєра у 1961 році", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж







За цим фактом прикордонники сповістили поліцейських та направили повідомлення за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ "Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу".