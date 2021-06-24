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Іноземець-колекціонер намагався незаконно вивезти до Польщі "60-річний" ретроавтомобіль, - Держприкордонслужба. ФОТО

Учора ввечері, 23 червня, в пункт пропуску "Шегині" на виїзд з України за кермом ретроавтомобіля ГАЗ-21 прибув громадянин Польщі. У ході проведення заходів з контролю прикордонники Львівського загону виявили відсутність ідентифікаційного номера кузова популярного в минулому столітті автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"35-річний іноземець вибрав Волгу об’єктом колекціонування, але не подбав про перевірку та оформлення документів, необхідних для перетинання кордону автівкою. У результаті ретрофан не зміг виїхати до Польщі на автівці радянського автопрому української реєстрації, яка зійшла з конвеєра у 1961 році", - йдеться в повідомленні.

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Іноземець-колекціонер намагався незаконно вивезти до Польщі 60-річний ретроавтомобіль, - Держприкордонслужба 01
Іноземець-колекціонер намагався незаконно вивезти до Польщі 60-річний ретроавтомобіль, - Держприкордонслужба 02
Іноземець-колекціонер намагався незаконно вивезти до Польщі 60-річний ретроавтомобіль, - Держприкордонслужба 03

За цим фактом прикордонники сповістили поліцейських та направили повідомлення за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ "Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу".

Автор: 

авто (6167) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767) контрабанда (1823) Польща (8498)


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Топ коментарі
+24
Погранцам же нужно для отмазки и имитации работы хоть какие-то показатели.
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24.06.2021 08:55
+23
Какое редкое и невероятно ценное добро удалось оставить гнить в Украине..Це безпречно велика перемога!
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24.06.2021 09:01
+16
Хоспади, ну и корыто, зачем было задерживать, надо было еще денег дать за то что помог избавится от этой рухляди
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24.06.2021 08:55
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Чи й не ретро.
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24.06.2021 08:54 Відповісти
ретробляха 🤣🤣🤣.
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24.06.2021 08:55 Відповісти
на советских номерах
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24.06.2021 08:56 Відповісти
Іноді бачу таку колимагу. Гарчить як трактор в порівнянні з іномарками.
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24.06.2021 08:59 Відповісти
Да кому эта колымага нада? 😂😂😂🤣🤣🤣😁😁😁.
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24.06.2021 08:54 Відповісти
Погранцам же нужно для отмазки и имитации работы хоть какие-то показатели.
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24.06.2021 08:55 Відповісти
Полякам. У моего брата они хотели шестерку купить, непонятно только зачем.
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24.06.2021 09:04 Відповісти
Тю... Іноземець-колекціонер намагався незаконно вивезти до Польщі "60-річний" ретроавтомобіль, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9397
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24.06.2021 09:28 Відповісти
Для автоподстав.
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24.06.2021 09:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0eVFGTfS3Hg
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24.06.2021 09:31 Відповісти
чо это за хрень?
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24.06.2021 09:46 Відповісти
милупа
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24.06.2021 10:46 Відповісти
Эта Волга с оленем на капоте -редкий экземпляр начала производства, затем от оленя по соображениям безопасности отказались. У этих первых экземпляров ещё днище было лужёным, в общем специалисты её ценят
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24.06.2021 11:54 Відповісти
Хоспади, ну и корыто, зачем было задерживать, надо было еще денег дать за то что помог избавится от этой рухляди
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24.06.2021 08:55 Відповісти
тачка класс и проходимость не хуже лад крузера..
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24.06.2021 09:31 Відповісти
Откуда той проходимости там взяться то?? Обычный задний привод...рессорная подвеска..простейший задний мост без блокировок...древняя телега...которая садится в оюбой грязи на брюхо..
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24.06.2021 10:23 Відповісти
посмотри берегись автомобиля как едет
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24.06.2021 18:30 Відповісти
...а потом найди и посмотри фильм о создании фильма - сколько там было киношных и каскадерских приемов, в т.ч. для имитации "проходимости" этого корыта (например со склона она не выезжает задом, а ее вытягивают на тросе)
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24.06.2021 20:17 Відповісти
та я смотрел сама едет это тебе не какая то дешевая иномарка)тут с расчетом делать надо)
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25.06.2021 13:06 Відповісти
тебе сколько лет, деточка?
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24.06.2021 22:45 Відповісти
как другу твоей мамки)
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25.06.2021 13:05 Відповісти
А ви спробуйте через кілька років купити таку в доброму стані.
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24.06.2021 09:53 Відповісти
Да смотрю и удивляюсь сколько дегенератов рухлядь металлолом интересно будет посмотреть лет через 60 на любой современный автохлам
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24.06.2021 23:03 Відповісти
Синтаксис и пунктуация!!!
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25.06.2021 19:31 Відповісти
пох и так понятно о чем речь
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30.06.2021 22:27 Відповісти
Эта...названная Вами **рухлядь** через пяток лет пойдёт у коллекционеров по цене от 50000 евро.... )))....
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24.06.2021 13:28 Відповісти
впаять штраф и выпустить с этой рухлядью. зачем этот металлолом в украине?
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24.06.2021 08:56 Відповісти
Для колекціонерів має цінність.
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24.06.2021 09:01 Відповісти
Хотели на бабло развести тупо))))
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24.06.2021 08:58 Відповісти
Какое редкое и невероятно ценное добро удалось оставить гнить в Украине..Це безпречно велика перемога!
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24.06.2021 09:01 Відповісти
Обломали поляку рассекать на укробляхах...
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24.06.2021 09:06 Відповісти
А ведь иностранец за эту ценнейшую для нашей страны вещь,мог оставить тут валюту...Теперь как металлолом порежут и в ту же Европу продадут,только дешевле.
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24.06.2021 09:11 Відповісти
уголовку заведут за подделку документов, хотя поляк мог и не знать, что там номер сдертый.Показатель звучит серьезно шо капец.
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24.06.2021 09:15 Відповісти
Ужасное преступление
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24.06.2021 09:17 Відповісти
Да, ужастное. Не то шо бандиты олигархи страну грабят.
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24.06.2021 09:32 Відповісти
Такие "ретроавтомобили"фактически в каждом гаражном кооперативе пылятся.
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24.06.2021 09:21 Відповісти
Следующий раз напишут что таможня предотвратила вывоз исторических артефактов валенок и фуфайки?
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24.06.2021 09:26 Відповісти
Я дві такх Волг перегнав до бундеса , на кордоні навіть капота не відкривав
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24.06.2021 09:28 Відповісти
И нахер же они там кому всрались? Внуки штазивцев ностальгируюд?
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24.06.2021 09:30 Відповісти
Одну купили голландци , я потім ще Москвич 403 продав , а другу німець , не знаю штазі не штазі ,мені якось то..)
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24.06.2021 09:33 Відповісти
голландці»
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24.06.2021 09:46 Відповісти
У Польщі поліція раз п,ять зупиняла бо без паска іхав , після того як пояснив що в автівці ще з фабріки не було пасків відпускали )
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24.06.2021 09:36 Відповісти
зачем номер он не комботантен ибо он выпускался в сссре
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24.06.2021 09:30 Відповісти
Криси на границе херней страдают.
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24.06.2021 09:30 Відповісти
Надо было ехать в путешествие, а в Польше машину бы "украли".
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24.06.2021 09:32 Відповісти
Это пэрэмога! Адназначно! Достойио попадания в СМИ!
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24.06.2021 09:42 Відповісти
наверное сами погранцы и продали до следующего поляка
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24.06.2021 10:07 Відповісти
это же металлолом, какой ретро?
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24.06.2021 10:15 Відповісти
Всіх прикордонників представити до державних нагород.
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24.06.2021 10:42 Відповісти
ТОП -новина !
А шо там в Яготині, пункт пропуску з одним лямом в день прибутку план виконує ?
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24.06.2021 10:46 Відповісти
пытался незаконно вывезти в Польшу "60-летний" ретроавтомобиль

Пограничники спасли страну от окончательного разграбления. Теперь им будут значки, медали и повышение в званиях. А шо?
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24.06.2021 11:24 Відповісти
А что погранцы сделали не так?Номера кузова стерты,документы отсутствуют.Возможно, раритет в угоне.
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24.06.2021 14:31 Відповісти
Поляк был в рэтротрусах и рэтроносках. А это тянет на пожизненное!
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24.06.2021 12:26 Відповісти
конфисковать как украденую и передать децкому дому Берёзка г.Киев
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24.06.2021 12:55 Відповісти
совкобляху в Польшу гнал!
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24.06.2021 14:44 Відповісти
просто купил не металлоприемке, там этого хлама валом
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24.06.2021 16:49 Відповісти
Мдя, героїчно не дали вивезти металобрухт. Краще б не давали вивозити гроші в офшори нашим коровникам
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24.06.2021 20:28 Відповісти
А зачем проявлять такую принципиальность? Иностранец покупает у нас металлолом, не представляющий никакую историческую ценность, и платит за это деньги, помогает очистить улицы от хлама. Можно было бы и закрыть глаза на какие-то недочёты в документах.
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24.06.2021 20:29 Відповісти
Не пущать, запрещать, ишь чего удумали.
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24.06.2021 23:48 Відповісти
Кляті хабарники імітують роботу. Поляк мабуть ніяк не відреагував на "сигнали" наших корупціонерів.
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27.06.2021 09:59 Відповісти
По моему давно есть технологии, позволяющие установить затёртый номер...
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27.06.2021 10:48 Відповісти
 
 