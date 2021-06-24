Іноземець-колекціонер намагався незаконно вивезти до Польщі "60-річний" ретроавтомобіль, - Держприкордонслужба. ФОТО
Учора ввечері, 23 червня, в пункт пропуску "Шегині" на виїзд з України за кермом ретроавтомобіля ГАЗ-21 прибув громадянин Польщі. У ході проведення заходів з контролю прикордонники Львівського загону виявили відсутність ідентифікаційного номера кузова популярного в минулому столітті автомобіля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
"35-річний іноземець вибрав Волгу об’єктом колекціонування, але не подбав про перевірку та оформлення документів, необхідних для перетинання кордону автівкою. У результаті ретрофан не зміг виїхати до Польщі на автівці радянського автопрому української реєстрації, яка зійшла з конвеєра у 1961 році", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом прикордонники сповістили поліцейських та направили повідомлення за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ "Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу".
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А шо там в Яготині, пункт пропуску з одним лямом в день прибутку план виконує ?
Пограничники спасли страну от окончательного разграбления. Теперь им будут значки, медали и повышение в званиях. А шо?