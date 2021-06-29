Оперативник колонии в Днепре занимался продажей наркотиков, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали старшего оперуполномоченного Днепровского учреждения исполнения наказаний № 4, который занимался сбытом особо опасного наркотика - метадона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В ГБР задокументировали факт попытки правоохранителя продать жительнице Днепра 50 грамм метадона за 58 тыс. гривен.

"Во время обысков у подозреваемого изъяты средства, мобильные терминалы, банковские карты, а также наркотическое средство - метадон. Также был изъят автомобиль, в котором обнаружили наркотики", - говорится в сообщении.





Сотрудник колонии задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 307 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Также в суд направлено ходатайство об отстранении оперуполномоченного от должности и наложение ареста на его имущество. Кроме того, устанавливаются лица, которые поставляли наркотики правоохранителю.

Задержанному грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.