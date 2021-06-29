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Новости Фото Силовики
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Оперативник колонии в Днепре занимался продажей наркотиков, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали старшего оперуполномоченного Днепровского учреждения исполнения наказаний № 4, который занимался сбытом особо опасного наркотика - метадона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Оперативник колонии в Днепре занимался продажей наркотиков, - ГБР 01

В ГБР задокументировали факт попытки правоохранителя продать жительнице Днепра 50 грамм метадона за 58 тыс. гривен.

"Во время обысков у подозреваемого изъяты средства, мобильные терминалы, банковские карты, а также наркотическое средство - метадон. Также был изъят автомобиль, в котором обнаружили наркотики", - говорится в сообщении.

Оперативник колонии в Днепре занимался продажей наркотиков, - ГБР 02
Оперативник колонии в Днепре занимался продажей наркотиков, - ГБР 03

Сотрудник колонии задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 307 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Оперативник колонии в Днепре занимался продажей наркотиков, - ГБР 04

Также в суд направлено ходатайство об отстранении оперуполномоченного от должности и наложение ареста на его имущество. Кроме того, устанавливаются лица, которые поставляли наркотики правоохранителю.

Задержанному грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Днепр (4425) наркотики (2146) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ГБР (2999)


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Топ комментарии
+3
Какая неожиданность, такого вообще не могло быть.
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29.06.2021 21:00
+1
А кто крышует торговлю самогоном ,контрабандых сигарет,добычусбурштына,проституцию,незаконнуую торговлю на улицах и т.д.Все все видят и знают,но ни чего не предпринимают!
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29.06.2021 20:57
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А кто крышует торговлю самогоном ,контрабандых сигарет,добычусбурштына,проституцию,незаконнуую торговлю на улицах и т.д.Все все видят и знают,но ни чего не предпринимают!
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29.06.2021 20:57 Ответить
за качественный - повторюсь качественный, награждать нужно ... и всячески поощрять
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29.06.2021 21:03 Ответить
братва! примите мои соболезнования...
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29.06.2021 20:58 Ответить
Какая неожиданность, такого вообще не могло быть.
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29.06.2021 21:00 Ответить
так в чем новость - это их постоянная тема ...- что , неделился падла - крысятничал ...- а пАтаму и спалили ...- теперь поделится - со всеми )))
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29.06.2021 21:01 Ответить
Я обурений ... що за брудні нам"йоки...?
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29.06.2021 21:24 Ответить
All in )
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29.06.2021 21:24 Ответить
ой! только додумались откуда же у опера ТОЙОТА ПРАДО!?
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29.06.2021 21:39 Ответить
ща тут напишут шо эта жестянка стоит 50 тыс гривен и вообще, кто считает прадо машиной -нищеброд
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29.06.2021 21:44 Ответить
А крышует весь трафик английская королева
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29.06.2021 22:18 Ответить
это на коврике зарплату расстелили? вроде не тук уж и мало
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29.06.2021 23:10 Ответить
ну чо..???- нурмальный наш муссарок..))- вон и на прадушку наколядував..))= +
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30.06.2021 00:00 Ответить
 
 