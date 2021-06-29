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Новини Фото Силовики
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Оперативник колонії у Дніпрі займався продажем наркотиків, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали старшого оперуповноваженого Дніпровської установи виконання покарань № 4, який займався збутом особливо небезпечного наркотика - метадону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Оперативник колонії у Дніпрі займався продажем наркотиків, - ДБР 01

У ДБР задокументували факт спроби правоохоронця продати жительці Дніпра 50 грам метадону за 58 тис. гривень.

"Під час обшуків у підозрюваного вилучено кошти, мобільні термінали, банківські картки, а також наркотичний засіб - метадон. Також було вилучено автомобіль, в якому виявили наркотики", - сказано в повідомленні.

Оперативник колонії у Дніпрі займався продажем наркотиків, - ДБР 02

Оперативник колонії у Дніпрі займався продажем наркотиків, - ДБР 03

Співробітника колонії затримано. Йому повідомили про підозру за ч. 2 і 3 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави.

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Оперативник колонії у Дніпрі займався продажем наркотиків, - ДБР 04

Також до суду направлено клопотання про відсторонення оперуповноваженого з посади і накладення арешту на його майно. Крім того, встановлюються особи, які поставляли наркотики правоохоронцю.

Затриманому загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Автор: 

Дніпро (3282) наркотики (1449) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+3
Какая неожиданность, такого вообще не могло быть.
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29.06.2021 21:00
+1
А кто крышует торговлю самогоном ,контрабандых сигарет,добычусбурштына,проституцию,незаконнуую торговлю на улицах и т.д.Все все видят и знают,но ни чего не предпринимают!
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29.06.2021 20:57
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А кто крышует торговлю самогоном ,контрабандых сигарет,добычусбурштына,проституцию,незаконнуую торговлю на улицах и т.д.Все все видят и знают,но ни чего не предпринимают!
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29.06.2021 20:57 Відповісти
за качественный - повторюсь качественный, награждать нужно ... и всячески поощрять
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29.06.2021 21:03 Відповісти
братва! примите мои соболезнования...
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29.06.2021 20:58 Відповісти
Какая неожиданность, такого вообще не могло быть.
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29.06.2021 21:00 Відповісти
так в чем новость - это их постоянная тема ...- что , неделился падла - крысятничал ...- а пАтаму и спалили ...- теперь поделится - со всеми )))
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29.06.2021 21:01 Відповісти
Я обурений ... що за брудні нам"йоки...?
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29.06.2021 21:24 Відповісти
All in )
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29.06.2021 21:24 Відповісти
ой! только додумались откуда же у опера ТОЙОТА ПРАДО!?
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29.06.2021 21:39 Відповісти
ща тут напишут шо эта жестянка стоит 50 тыс гривен и вообще, кто считает прадо машиной -нищеброд
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29.06.2021 21:44 Відповісти
А крышует весь трафик английская королева
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29.06.2021 22:18 Відповісти
это на коврике зарплату расстелили? вроде не тук уж и мало
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29.06.2021 23:10 Відповісти
ну чо..???- нурмальный наш муссарок..))- вон и на прадушку наколядував..))= +
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30.06.2021 00:00 Відповісти
 
 