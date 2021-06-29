Оперативник колонії у Дніпрі займався продажем наркотиків, - ДБР. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали старшого оперуповноваженого Дніпровської установи виконання покарань № 4, який займався збутом особливо небезпечного наркотика - метадону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
У ДБР задокументували факт спроби правоохоронця продати жительці Дніпра 50 грам метадону за 58 тис. гривень.
"Під час обшуків у підозрюваного вилучено кошти, мобільні термінали, банківські картки, а також наркотичний засіб - метадон. Також було вилучено автомобіль, в якому виявили наркотики", - сказано в повідомленні.
Співробітника колонії затримано. Йому повідомили про підозру за ч. 2 і 3 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави.
Також до суду направлено клопотання про відсторонення оперуповноваженого з посади і накладення арешту на його майно. Крім того, встановлюються особи, які поставляли наркотики правоохоронцю.
Затриманому загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.
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