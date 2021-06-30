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Террорист "ЛНР" был задержан в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО

Террорист

Контрразведчики СБУ задержали в столице наемника РФ, входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что злоумышленник находился в составе так называемой "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Проверяется информация о возможном выполнении террористом диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.

Читайте: НАТО, ЕС и США посоветовали, как изменить проект закона о СБУ: есть риск злоупотребления контрразведывательной информацией в политических и коррупционных целях

Террорист ЛНР был задержан в Киеве, - контрразведка СБУ 01

Автор: 

Киев (25575) контрразведка (496) СБУ (19924) наемники рф (2087)


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Топ комментарии
+18
Ну будь послідовний - живи і здохни в лайні, навіщо ж до людей нормальних сунутись
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30.06.2021 14:55
+17
да этими падлами красноперыми,киев и др. города. нафаршированы под завязку.. ..за угол отвести и шлепнуть!
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30.06.2021 15:03
+12
В расход пустить эту падаль, другим чтоб неповадно было!
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30.06.2021 15:08
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Ну будь послідовний - живи і здохни в лайні, навіщо ж до людей нормальних сунутись
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30.06.2021 14:55 Ответить
Розповсюджити лайно.
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30.06.2021 14:57 Ответить
Какие такие диверсии?!
Шахтер-тракторист приехал с "той стороны" мороженко скушать, пивка попить, на людей посмотреть и себя показать!
В общем, ментально сближаться приехал, как завещал Вяликий Зе!
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30.06.2021 14:57 Ответить
Зґвалтувати і розіп'яти!
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30.06.2021 15:01 Ответить
А що проста шибениця вже не в тренді? Швидко і ефективно.
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30.06.2021 21:44 Ответить
Як швидкий та ефективний solution - так.
Але якщо є час і натхнення...
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30.06.2021 22:27 Ответить
Лезут и лезут к биндеравцам...
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30.06.2021 15:02 Ответить
да этими падлами красноперыми,киев и др. города. нафаршированы под завязку.. ..за угол отвести и шлепнуть!
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30.06.2021 15:03 Ответить
В расход пустить эту падаль, другим чтоб неповадно было!
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30.06.2021 15:08 Ответить
Можливо я дуже мягкий, але, чому він цілий якийсь.
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30.06.2021 15:34 Ответить
гуманізм в Україні, навіть до проклятих ворогів, хай би посадили в сізо, там би навчили, як "родину любить".
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30.06.2021 16:02 Ответить
Фотошоп.
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30.06.2021 17:49 Ответить
выпороть на площади и в родную говень
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30.06.2021 15:39 Ответить
Благодаря бубочке их здесь как собак не резанных!!!!!
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30.06.2021 15:44 Ответить
і щось ніхто з них не кінчає життя самогубством!
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30.06.2021 15:49 Ответить
А хіба він один такий з дири.
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30.06.2021 16:00 Ответить
На обмен...
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30.06.2021 16:07 Ответить
А вот нафига тогда понаставляли блокпостов между районами неоккупированной Украины? Пока проедешь с луганской в донецкую область, сто раз проверят, с автобуса вытрясут....Где результат?
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30.06.2021 16:16 Ответить
І що з того. Відпустять під домашній арешт потім суд виправдає, а потім йому виплатять компенсацію за страждання.
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30.06.2021 17:52 Ответить
Хоч би коліна йому попрострілювали при спробі втечі. Все одно ж випустять. А так, мав би на все життя пам'ять про "бойові роки".
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30.06.2021 21:55 Ответить
НЕ ВИКЛЮЧЕНО, ЩО СЕРЕД СПІЛЬНИКІВ ТЕРОРИСТА З ЛДНР МИ ЗНАЙДЕМО ЕКС-ОФІЦЕРА СБУ НАГРЕБНОГО Б., ЯКИЙ НА ЛЬВІВЩИНІ СКОЛОТИВ З МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ БАНДУ, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ КВАРТИРНИМ КОНФІСКАТОМ
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05.07.2021 13:33 Ответить
 
 