Террорист "ЛНР" был задержан в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО
Контрразведчики СБУ задержали в столице наемника РФ, входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что злоумышленник находился в составе так называемой "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.
Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Проверяется информация о возможном выполнении террористом диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шахтер-тракторист приехал с "той стороны" мороженко скушать, пивка попить, на людей посмотреть и себя показать!
В общем, ментально сближаться приехал, как завещал Вяликий Зе!
Але якщо є час і натхнення...