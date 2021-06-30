Террорист "ЛНР" был задержан в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в столице наемника РФ, входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что злоумышленник находился в составе так называемой "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Проверяется информация о возможном выполнении террористом диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.

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