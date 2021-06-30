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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Терориста "ЛНР" затримано в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Терориста

Контррозвідники СБУ затримали в столиці найманця РФ, який входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званої "Народної міліції ЛНР" як старший стрілець. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ.

Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Перевіряється інформація про можливе виконання терористом диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.

Також читайте: НАТО, ЄС і США порадили, як змінити проєкт закону про СБУ: є ризик зловживання контррозвідувальною інформацією в політичних і корупційних цілях

Терориста ЛНР затримано в Києві, - контррозвідка СБУ 01

Автор: 

Київ (19528) контррозвідка (470) СБУ (12847) найманці рф (2060)


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Топ коментарі
+18
Ну будь послідовний - живи і здохни в лайні, навіщо ж до людей нормальних сунутись
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30.06.2021 14:55
+17
да этими падлами красноперыми,киев и др. города. нафаршированы под завязку.. ..за угол отвести и шлепнуть!
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30.06.2021 15:03
+12
В расход пустить эту падаль, другим чтоб неповадно было!
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30.06.2021 15:08
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Ну будь послідовний - живи і здохни в лайні, навіщо ж до людей нормальних сунутись
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30.06.2021 14:55 Відповісти
Розповсюджити лайно.
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30.06.2021 14:57 Відповісти
Какие такие диверсии?!
Шахтер-тракторист приехал с "той стороны" мороженко скушать, пивка попить, на людей посмотреть и себя показать!
В общем, ментально сближаться приехал, как завещал Вяликий Зе!
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30.06.2021 14:57 Відповісти
Зґвалтувати і розіп'яти!
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30.06.2021 15:01 Відповісти
А що проста шибениця вже не в тренді? Швидко і ефективно.
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30.06.2021 21:44 Відповісти
Як швидкий та ефективний solution - так.
Але якщо є час і натхнення...
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30.06.2021 22:27 Відповісти
Лезут и лезут к биндеравцам...
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30.06.2021 15:02 Відповісти
да этими падлами красноперыми,киев и др. города. нафаршированы под завязку.. ..за угол отвести и шлепнуть!
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30.06.2021 15:03 Відповісти
В расход пустить эту падаль, другим чтоб неповадно было!
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30.06.2021 15:08 Відповісти
Можливо я дуже мягкий, але, чому він цілий якийсь.
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30.06.2021 15:34 Відповісти
гуманізм в Україні, навіть до проклятих ворогів, хай би посадили в сізо, там би навчили, як "родину любить".
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30.06.2021 16:02 Відповісти
Фотошоп.
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30.06.2021 17:49 Відповісти
выпороть на площади и в родную говень
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30.06.2021 15:39 Відповісти
Благодаря бубочке их здесь как собак не резанных!!!!!
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30.06.2021 15:44 Відповісти
і щось ніхто з них не кінчає життя самогубством!
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30.06.2021 15:49 Відповісти
А хіба він один такий з дири.
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30.06.2021 16:00 Відповісти
На обмен...
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30.06.2021 16:07 Відповісти
А вот нафига тогда понаставляли блокпостов между районами неоккупированной Украины? Пока проедешь с луганской в донецкую область, сто раз проверят, с автобуса вытрясут....Где результат?
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30.06.2021 16:16 Відповісти
І що з того. Відпустять під домашній арешт потім суд виправдає, а потім йому виплатять компенсацію за страждання.
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30.06.2021 17:52 Відповісти
Хоч би коліна йому попрострілювали при спробі втечі. Все одно ж випустять. А так, мав би на все життя пам'ять про "бойові роки".
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30.06.2021 21:55 Відповісти
НЕ ВИКЛЮЧЕНО, ЩО СЕРЕД СПІЛЬНИКІВ ТЕРОРИСТА З ЛДНР МИ ЗНАЙДЕМО ЕКС-ОФІЦЕРА СБУ НАГРЕБНОГО Б., ЯКИЙ НА ЛЬВІВЩИНІ СКОЛОТИВ З МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ БАНДУ, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ КВАРТИРНИМ КОНФІСКАТОМ
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05.07.2021 13:33 Відповісти
 
 