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Терориста "ЛНР" затримано в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Контррозвідники СБУ затримали в столиці найманця РФ, який входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званої "Народної міліції ЛНР" як старший стрілець. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ.
Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Перевіряється інформація про можливе виконання терористом диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.
Топ коментарі
+18 Andriy Zlochevskiy
показати весь коментар30.06.2021 14:55
+17 tim link
показати весь коментар30.06.2021 15:03
+12 Павел Добрыня
показати весь коментар30.06.2021 15:08
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Шахтер-тракторист приехал с "той стороны" мороженко скушать, пивка попить, на людей посмотреть и себя показать!
В общем, ментально сближаться приехал, как завещал Вяликий Зе!
Але якщо є час і натхнення...