Терориста "ЛНР" затримано в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали в столиці найманця РФ, який входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званої "Народної міліції ЛНР" як старший стрілець. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ.

Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Перевіряється інформація про можливе виконання терористом диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.

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