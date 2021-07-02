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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе на Военно-морской базе "Юг" открыли памятный мемориал военным морякам, погибшим в войне Украины с российским агрессором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе 01

Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для моряков, в том числе якорь и корабельная рында. После того как памятный мемориал освятили священники, присутствующие почтили погибших моряков минутой молчания и возложением цветов.

Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе 02
Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе 03

На мероприятии присутствовали представители командования ВМС ВС Украины, органов государственной власти, общественных организаций, участники боевых действий, ветераны и духовенство. Также прибыли почтить память украинских моряков иностранные коллеги - участники "Си Бриза - 2021".

Также смотрите: В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона "Кривбасс". ФОТОрепортаж

Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе 04
Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе 05
Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе 06

"Накануне Дня ВМС ВС Украины мы открываем стелу погибшим военным морякам. На ней указаны имена военнослужащих от капитана 1 ранга к матросу, которые отделы свои жизни за свободу нашего государства. Ежедневно во время церемонии поднятия флагов на морском причале экипажи кораблей смотреть на эту стелу и, надеюсь, будут делать все, чтобы быть достойными своих побратимов, - отметил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Также смотрите: Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском. ФОТОрепортаж

Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе 07

Автор: 

ВМС (1468) мемориал (158) оборона (5208) Одесса (7888) память (1495)


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Топ комментарии
+11
мог бы конечно быть...и....
хотя... так получилось душевнее, естественнее, без лоска и... подлиз...
Слава Героям!
смерть ворогам!!!
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02.07.2021 22:31
+10
Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе - Цензор.НЕТ 8998
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02.07.2021 22:36
+8
Світла пам'ять і невмируща шана полеглим Захисникам України.
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03.07.2021 01:24
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мог бы конечно быть...и....
хотя... так получилось душевнее, естественнее, без лоска и... подлиз...
Слава Героям!
смерть ворогам!!!
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02.07.2021 22:31 Ответить
> Открыли Стеллу
---
Стела пишется через одну "Л".
Если речь о конструкции.
С двумя "Л" пишется женское имя.
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03.07.2021 08:13 Ответить
ну видимо кто про что или кого думал, когда писал ))
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03.07.2021 08:56 Ответить
с языка..- хотел узнать возраст и др....
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03.07.2021 22:54 Ответить
стелла - звезда (лат.)
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04.07.2021 07:40 Ответить
Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе - Цензор.НЕТ 8998
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02.07.2021 22:36 Ответить
Мертвия сраму нє імут...
Краще б після закінчення війни...
А гроші ще на один корабель....ІМХО
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02.07.2021 22:49 Ответить
Зате живі ймуть!

Під час Другої світової війни Черчиллю принесли на розгляд бюджет країни. Погортавши документ, він запитав:
- А де ж витрати на культуру?
- Так війна ж іде! Яка культура?
- Якщо немає культури, так навіщо ми тоді воюємо?
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02.07.2021 23:26 Ответить
Світла пам'ять і невмируща шана полеглим Захисникам України.
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03.07.2021 01:24 Ответить
Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі - Цензор.НЕТ 4899
Светлая память. Будем жить.
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03.07.2021 08:07 Ответить
Світла пам'ять захисникам. Слава Україні! Героям Слава!
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03.07.2021 10:24 Ответить
Найбільше вшанування загиблим морякам Одещини було б знищення істукана -
курви - Катерині ІІ !!!!!!!!!!
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03.07.2021 12:45 Ответить
 
 