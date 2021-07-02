Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе на Военно-морской базе "Юг" открыли памятный мемориал военным морякам, погибшим в войне Украины с российским агрессором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для моряков, в том числе якорь и корабельная рында. После того как памятный мемориал освятили священники, присутствующие почтили погибших моряков минутой молчания и возложением цветов.





На мероприятии присутствовали представители командования ВМС ВС Украины, органов государственной власти, общественных организаций, участники боевых действий, ветераны и духовенство. Также прибыли почтить память украинских моряков иностранные коллеги - участники "Си Бриза - 2021".

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"Накануне Дня ВМС ВС Украины мы открываем стелу погибшим военным морякам. На ней указаны имена военнослужащих от капитана 1 ранга к матросу, которые отделы свои жизни за свободу нашего государства. Ежедневно во время церемонии поднятия флагов на морском причале экипажи кораблей смотреть на эту стелу и, надеюсь, будут делать все, чтобы быть достойными своих побратимов, - отметил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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