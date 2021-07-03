Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі. ФОТОрепортаж
В Одесі на Військово-морській базі "Південь" відкрили пам'ятний меморіал військовим морякам, загиблим у війні України з російським агресором.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Композиція меморіалу складається з декількох елементів, в яких присутня атрибутика, характерна саме для моряків, зокрема якір і корабельна ринда. Після того як пам'ятний меморіал освятили священники, присутні вшанували загиблих моряків хвилиною мовчання та покладанням квітів.
На заході були присутні представники командування ВМС ЗС України, органів державної влади, громадських організацій, учасники бойових дій, ветерани та духовенство. Також прибули вшанувати пам'ять українських моряків іноземні колеги - учасники "Сі Бризу - 2021".
"Напередодні Дня ВМС ЗС України ми відкриваємо стелу загиблим військовим морякам. На ній зазначені імена військовослужбовців від капітана 1 рангу до матроса, які віддали свої життя за свободу нашої держави. Щодня під час церемонії підняття прапорів на морському причалі екіпажі кораблів дивитимуться на цю стелу і , сподіваюся, будуть робити все, щоб бути гідними своїх побратимів, - зазначив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
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Слава Героям!
смерть ворогам!!!
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Стела пишется через одну "Л".
Если речь о конструкции.
С двумя "Л" пишется женское имя.
Краще б після закінчення війни...
А гроші ще на один корабель....ІМХО
Під час Другої світової війни Черчиллю принесли на розгляд бюджет країни. Погортавши документ, він запитав:
- А де ж витрати на культуру?
- Так війна ж іде! Яка культура?
- Якщо немає культури, так навіщо ми тоді воюємо?
Светлая память. Будем жить.
курви - Катерині ІІ !!!!!!!!!!