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Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі на Військово-морській базі "Південь" відкрили пам'ятний меморіал військовим морякам, загиблим у війні України з російським агресором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі 01

Композиція меморіалу складається з декількох елементів, в яких присутня атрибутика, характерна саме для моряків, зокрема якір і корабельна ринда. Після того як пам'ятний меморіал освятили священники, присутні вшанували загиблих моряків хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі 02
Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі 03

На заході були присутні представники командування ВМС ЗС України, органів державної влади, громадських організацій, учасники бойових дій, ветерани та духовенство. Також прибули вшанувати пам'ять українських моряків іноземні колеги - учасники "Сі Бризу - 2021".

Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі 04

Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі 05
Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі 06

"Напередодні Дня ВМС ЗС України ми відкриваємо стелу загиблим військовим морякам. На ній зазначені імена військовослужбовців від капітана 1 рангу до матроса, які віддали свої життя за свободу нашої держави. Щодня під час церемонії підняття прапорів на морському причалі екіпажі кораблів дивитимуться на цю стелу і , сподіваюся, будуть робити все, щоб бути гідними своїх побратимів, - зазначив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Читайте також: Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом. ФОТОрепортаж

Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі 07

Автор: 

ВМС (1385) меморіал (148) оборона (4783) Одеса (5461) пам’ять (1187)


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Топ коментарі
+11
мог бы конечно быть...и....
хотя... так получилось душевнее, естественнее, без лоска и... подлиз...
Слава Героям!
смерть ворогам!!!
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02.07.2021 22:31
+10
Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе - Цензор.НЕТ 8998
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02.07.2021 22:36
+8
Світла пам'ять і невмируща шана полеглим Захисникам України.
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03.07.2021 01:24
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мог бы конечно быть...и....
хотя... так получилось душевнее, естественнее, без лоска и... подлиз...
Слава Героям!
смерть ворогам!!!
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02.07.2021 22:31 Відповісти
> Открыли Стеллу
---
Стела пишется через одну "Л".
Если речь о конструкции.
С двумя "Л" пишется женское имя.
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03.07.2021 08:13 Відповісти
ну видимо кто про что или кого думал, когда писал ))
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03.07.2021 08:56 Відповісти
с языка..- хотел узнать возраст и др....
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03.07.2021 22:54 Відповісти
стелла - звезда (лат.)
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04.07.2021 07:40 Відповісти
Стеллу погибшим военным морякам открыли в Одессе - Цензор.НЕТ 8998
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02.07.2021 22:36 Відповісти
Мертвия сраму нє імут...
Краще б після закінчення війни...
А гроші ще на один корабель....ІМХО
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02.07.2021 22:49 Відповісти
Зате живі ймуть!

Під час Другої світової війни Черчиллю принесли на розгляд бюджет країни. Погортавши документ, він запитав:
- А де ж витрати на культуру?
- Так війна ж іде! Яка культура?
- Якщо немає культури, так навіщо ми тоді воюємо?
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02.07.2021 23:26 Відповісти
Світла пам'ять і невмируща шана полеглим Захисникам України.
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03.07.2021 01:24 Відповісти
Стелу загиблим військовим морякам відкрили в Одесі - Цензор.НЕТ 4899
Светлая память. Будем жить.
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03.07.2021 08:07 Відповісти
Світла пам'ять захисникам. Слава Україні! Героям Слава!
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03.07.2021 10:24 Відповісти
Найбільше вшанування загиблим морякам Одещини було б знищення істукана -
курви - Катерині ІІ !!!!!!!!!!
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03.07.2021 12:45 Відповісти
 
 