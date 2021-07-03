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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Тяжело раненному украинскому воину Виталию Велисевичу нужна помощь. ФОТО

В Одесском военном госпитале находится тяжелораненный украинский воин Виталий Велисевич, которому необходимы средства на операцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке волонтер Андрей Танцюра.  

Он отметил: "Виталий Велисевич… 23 года! Тяжелейшее ранение, минно-взрывная травма. Оторвана левая кисть, потерян левый глаз. Множественные осколочные ранение тела, тяжелая черепно-мозговая травма.

Проникающее огнестрельное ранение правого глаза с внутриглазными инородными телами(осколками) плюс отслойка сетчатки".

Также читайте: Раненому воину Сергею Булгакову благодаря помощи украинцев установили глазной имплант: он уже дома и привыкает к мирной жизни, - волонтер Танцюра. ФОТО

"Виталий небольшого роста, совсем юный, если бы встретил не в госпитале никогда бы не подумал, что он мог быть на войне! Прошел срочную службу, вернулся домой, а уже через месяц был в военкомате с желанием уйти служить в морскую пехоту. Восемь месяцев в зоне ООС (АТО) и вот в один ужасный день произошел взрыв. И вот Виталий у нас, в Одесском военном госпитале.

Для спасение оставшегося правого глаза требуется операция по удалению осколков из глаза с устранением отслойки сетчатки. Такого плана операции наши врачи делают совместно с врачами клиники им. Филатова на базе самой клиники. Шанс на спасение предметного зрения есть!", - написал волонтер.

Он продолжил: "По левому глазу требуется установка косметического протеза. В ближайшее время требуется оплатить Зонд-витреотом Constellation® стоимостью 5 764 грн.

Плюс оплатить изготовление косметического протеза на левый глаз стоимостью 3 500 грн. Итого порядка 9 300 грн.

Я понимаю, что сейчас для многих война ушла с глаз долой, но уверен, что все получится!"

Также читайте: В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТО

Тяжело раненному украинскому воину Виталию Велисевичу нужна помощь 01

Также он озвучил потребности по волонтерской комнате: "Очень нужен кофе в зернах! Также нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, печенье, стиральный-порошок (автомат).

Если у Вас есть желание помочь с приобретением расходных материалов или лекарств и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!"

Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карту:

Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.

Для перечислений из-за рубежа: Western Union or Money Gram  Tantsiura Andrii Odessa, Ukraine 6500

помощь (7814) ранение (3386) Ян Осока (1501) Танцюра Андрей (15)


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Топ комментарии
+15
чим зміг
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03.07.2021 13:17
+14
Чим? Відосіком?
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03.07.2021 13:17
+14
+ Одужуй, Герою
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03.07.2021 13:29
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Невже Бубачка не допоможе?
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03.07.2021 13:14 Ответить
Чим? Відосіком?
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03.07.2021 13:17 Ответить
На університет ім.Бубачки знайшлось же у нього бабло.
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03.07.2021 13:19 Ответить
Не у нього, а у наріду. В подертих кишенях.
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03.07.2021 13:26 Ответить
Таких як ти треба придушувати ще в дитинстві. Ти гнила, продажна падаль.
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03.07.2021 13:38 Ответить
Розроблені Нептуни, Стугни. Але чомусь не фінансується їхнє виготовлення. Чого вам ще потрібно?
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03.07.2021 13:40 Ответить
Розробленi? Тоесть только на бумаге? А, тогда все нормально. Януковощ тоже почти ассоциацию с ЕС подписал да ручка сломалась.
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03.07.2021 13:42 Ответить
А тестових стрільб ти звичайно ж не бачив.
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03.07.2021 13:45 Ответить
За 5 лет войны Петька провел тестовые стрельбы из разработок 2000-х годов? Шикарнейший результат. Куда там Германии которая за такой же срок перешла от бипланов до реактивных самолетов, беспилотников, крылатых ракет и ЯО. Вот всю страну посадить на *зельоные тарифы* и поднять тарифы в 10 раз у Петьки хватило времени.
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03.07.2021 13:51 Ответить
Так Нептуни та Стугни на папері, чи таки стріляли?
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03.07.2021 13:58 Ответить
Не сперечайтеся із зедебілом. Йому Порох досі у штанці кладе.
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03.07.2021 13:53 Ответить
Гундосая мразь дачу на Бирючьем восстанавливает за сотни миллионов....Мало ему мест для отдыха во время войны.... А для воинов - героев денег нет и не будет...." Спасибо" "мудрому народу" за эксперименты над воюющей страной и её защитниками....
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03.07.2021 23:00 Ответить
Это не забота ли так называемой власти лечить воинов, что дают возможность этой власти жить на полную силу, покупать все, что душа захочет???
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03.07.2021 13:16 Ответить
чим зміг
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03.07.2021 13:17 Ответить
Виходить, що рятує поранених і знає його потреби тільки волонтер... Госпіталь, лікарі, МО- всі нікчеми і без волонтера лікування бійця неможливе...
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03.07.2021 13:20 Ответить
Надо гудку что-то оторвать
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03.07.2021 13:27 Ответить
+ Одужуй, Герою
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03.07.2021 13:29 Ответить
Вся суть украинского государства в одном фото. Миллиарды выделяются олигархам под видом разных грантов и пафосных программ, а людей защищавших ету страну и отдавших свою жизнь и здоровье оставили один на один со своими проблемами. Уроды, сколько государство могло помочь таким людям вместо тратить десятки миллиардов долларов на *зельоные тарифы* и другие воровские программы. Вместо того чтобы быстро делать операции и лечение, волонтеры вынуждены выставлять етих людей на показ чтобы собрать копейки на лечение. Ето ПОЗОР!!!
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03.07.2021 13:30 Ответить
В бан, мерзото!
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03.07.2021 13:37 Ответить
Мерзоту, такую как ты, которая разворовала страну и убежала в бан нужно, а лучше в детстве придушить. Не было бы таких как ты не пришлось бы нашим раненным парням теперь выклянчивать деньги на лечение.
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03.07.2021 13:46 Ответить
Здохни, продажна гнида!
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03.07.2021 14:01 Ответить
Барыжный проститут под флажком страны, которая дает крохи Украины, у которой увела миллиарды ЯО.
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03.07.2021 15:05 Ответить
Ви скільки перевели? Чи почекаєте, поки прокинеться неіснуюча совість у вазеленського зі "слугами не українського наріду" та баломойського з ахметовим?
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03.07.2021 14:08 Ответить
Сколько смог столько и перевел.Перевел бы больше если бы меня Парашенко с Бубочкой не ограбили.
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03.07.2021 14:39 Ответить
Розповісте, як вас Порошенко пограбував?
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03.07.2021 14:51 Ответить
Конечно могу. Залез ко мне и моей семье в карман, заставил платить ему какие то завышенные тарифы, налоги, штрафы, растаможку. Разграбил государство, вырезал и вывез в Европу леса, что теперь дерево подорожало в 10 раз. Могу перечислять долго. Если честно, знал бы что так будет я **** бы ложил а не стоял на Майдане в 2014
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03.07.2021 14:55 Ответить
О, то це Порошенко у вас "вкрав"? Лохи платять за розтаможку, а ви ж не лохи?
І як же Порошенко пограбував державу?
Не знаю де ви стояли, але, якщо ви не помітили, в Україні йде війна з загарбинком, і не зважаючи на це, Порошеко, разом з прем'єрами, залишив ВАЗеленсьому державу зі 130 млрд в держскарбниці, з розбудованою армією, зі зростаючою економікою, незалежною енергетикою і ...?
Не бачити різниці між досягненнями Пороха і тотальною корупцією, грабунком і знищенням держави ВАЗеленським, може лише той, хто у 2 турі знайшов графу "проти Порошенка".
Квітень 2015. "Мораторій на вирубку лісу."
Березень 2020. " Вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
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03.07.2021 15:52 Ответить
Юра, ты действительно , такой тупой или притворяешься?
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03.07.2021 16:25 Ответить
Работа у него такая.
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03.07.2021 16:29 Ответить
Ето не дело собирать по людях по копейке каждому раненному. Вы представляете сколько таких раненных, которорых не разглашают и которые не дождались помощи или которым стыдно себя показывать и простить помощи? Етим должно заниматься государство а не волонтеры и помощь должна оказываться своевременно а не когда ети копейки собрали. Я за то чтобы государство выделяло миллиарды долларов на оборонку и обеспечение раненных а не обеспечивало олигархов. Пускай Ахметов и КО собирают деньги на свои *проекты* а не люди которые которые своим здоровьем и своей жизнью заслужили чтобы не попрошайничать.
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03.07.2021 14:45 Ответить
Пороховой проститут. Как делишки?
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03.07.2021 15:00 Ответить
Давайте поможем, кто сколько может, по 10-20-50 и + грн. Для нас такие суммы вполне подъемны и, в принципе, не заметны для нашего бюджета, а парню- возможность восстановиться насколько это возможно. И не забывайте, даже самая большая река начинается с едва видных ручейков.
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03.07.2021 13:33 Ответить
Перепостив також в ФБ-не всі читають Ценщор.
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03.07.2021 13:37 Ответить
хто скільки може , віддячте воїну за УКраїну та спокійне життя !!!! дякую всім ЛЮдям
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03.07.2021 14:07 Ответить
Все, что вы прочитали - приговор неукраинским хитрожопым гешефтмахерам:
БАРЫГЕ и ЗЕБИЛУ.
Таких Воинов страна должна лечить в первую очередь,а не затевать большие стройки.
Позор народу, который допускает такое....
Помог, чем смог...
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03.07.2021 15:04 Ответить
"Зеленський Володимир Олександрович.
21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави."
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03.07.2021 15:59 Ответить
+
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03.07.2021 15:11 Ответить
+
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03.07.2021 16:06 Ответить
При всем глубочайшем уважении к нашим защитникам хочется спросить, а почему бы сразу не взять всю нужную сумму у лиц которые в списке олигархов многократно ограбивших наш народ . Или тот список пуст?
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03.07.2021 17:55 Ответить
Бо вони - сородичі Зебіла. Не кошерно.
Оно, навіть закон на їх захист придумав, типу "антиолігархічний.
Але лохи - повірять...
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03.07.2021 19:27 Ответить
теперь все без шансов вся жизнь насмарку изза параши вонючей
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03.07.2021 19:35 Ответить
Яка ганьба! Чому до цих пір на лікування поранених воїнів збирають кошти волонтери?!!
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03.07.2021 22:02 Ответить
Бо зе сказало. Війни емає.
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04.07.2021 08:49 Ответить
 
 