Тяжело раненному украинскому воину Виталию Велисевичу нужна помощь. ФОТО
В Одесском военном госпитале находится тяжелораненный украинский воин Виталий Велисевич, которому необходимы средства на операцию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке волонтер Андрей Танцюра.
Он отметил: "Виталий Велисевич… 23 года! Тяжелейшее ранение, минно-взрывная травма. Оторвана левая кисть, потерян левый глаз. Множественные осколочные ранение тела, тяжелая черепно-мозговая травма.
Проникающее огнестрельное ранение правого глаза с внутриглазными инородными телами(осколками) плюс отслойка сетчатки".
"Виталий небольшого роста, совсем юный, если бы встретил не в госпитале никогда бы не подумал, что он мог быть на войне! Прошел срочную службу, вернулся домой, а уже через месяц был в военкомате с желанием уйти служить в морскую пехоту. Восемь месяцев в зоне ООС (АТО) и вот в один ужасный день произошел взрыв. И вот Виталий у нас, в Одесском военном госпитале.
Для спасение оставшегося правого глаза требуется операция по удалению осколков из глаза с устранением отслойки сетчатки. Такого плана операции наши врачи делают совместно с врачами клиники им. Филатова на базе самой клиники. Шанс на спасение предметного зрения есть!", - написал волонтер.
Он продолжил: "По левому глазу требуется установка косметического протеза. В ближайшее время требуется оплатить Зонд-витреотом Constellation® стоимостью 5 764 грн.
Плюс оплатить изготовление косметического протеза на левый глаз стоимостью 3 500 грн. Итого порядка 9 300 грн.
Я понимаю, что сейчас для многих война ушла с глаз долой, но уверен, что все получится!"
Также он озвучил потребности по волонтерской комнате: "Очень нужен кофе в зернах! Также нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, печенье, стиральный-порошок (автомат).
Если у Вас есть желание помочь с приобретением расходных материалов или лекарств и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!"
Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карту:
Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.
Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа: Western Union or Money Gram Tantsiura Andrii Odessa, Ukraine 6500
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І як же Порошенко пограбував державу?
Не знаю де ви стояли, але, якщо ви не помітили, в Україні йде війна з загарбинком, і не зважаючи на це, Порошеко, разом з прем'єрами, залишив ВАЗеленсьому державу зі 130 млрд в держскарбниці, з розбудованою армією, зі зростаючою економікою, незалежною енергетикою і ...?
Не бачити різниці між досягненнями Пороха і тотальною корупцією, грабунком і знищенням держави ВАЗеленським, може лише той, хто у 2 турі знайшов графу "проти Порошенка".
Квітень 2015. "Мораторій на вирубку лісу."
Березень 2020. " Вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
БАРЫГЕ и ЗЕБИЛУ.
Таких Воинов страна должна лечить в первую очередь,а не затевать большие стройки.
Позор народу, который допускает такое....
Помог, чем смог...
21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави."
Оно, навіть закон на їх захист придумав, типу "антиолігархічний.
Але лохи - повірять...