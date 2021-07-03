Тяжело раненному украинскому воину Виталию Велисевичу нужна помощь. ФОТО

В Одесском военном госпитале находится тяжелораненный украинский воин Виталий Велисевич, которому необходимы средства на операцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке волонтер Андрей Танцюра.

Он отметил: "Виталий Велисевич… 23 года! Тяжелейшее ранение, минно-взрывная травма. Оторвана левая кисть, потерян левый глаз. Множественные осколочные ранение тела, тяжелая черепно-мозговая травма.

Проникающее огнестрельное ранение правого глаза с внутриглазными инородными телами(осколками) плюс отслойка сетчатки".

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"Виталий небольшого роста, совсем юный, если бы встретил не в госпитале никогда бы не подумал, что он мог быть на войне! Прошел срочную службу, вернулся домой, а уже через месяц был в военкомате с желанием уйти служить в морскую пехоту. Восемь месяцев в зоне ООС (АТО) и вот в один ужасный день произошел взрыв. И вот Виталий у нас, в Одесском военном госпитале.

Для спасение оставшегося правого глаза требуется операция по удалению осколков из глаза с устранением отслойки сетчатки. Такого плана операции наши врачи делают совместно с врачами клиники им. Филатова на базе самой клиники. Шанс на спасение предметного зрения есть!", - написал волонтер.

Он продолжил: "По левому глазу требуется установка косметического протеза. В ближайшее время требуется оплатить Зонд-витреотом Constellation® стоимостью 5 764 грн.

Плюс оплатить изготовление косметического протеза на левый глаз стоимостью 3 500 грн. Итого порядка 9 300 грн.

Я понимаю, что сейчас для многих война ушла с глаз долой, но уверен, что все получится!"

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Также он озвучил потребности по волонтерской комнате: "Очень нужен кофе в зернах! Также нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, печенье, стиральный-порошок (автомат).

Если у Вас есть желание помочь с приобретением расходных материалов или лекарств и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!"

Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карту:

Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.

Для перечислений из-за рубежа: Western Union or Money Gram Tantsiura Andrii Odessa, Ukraine 6500