Тяжкопораненому українському воїну Віталію Велісевичу потрібна допомога. ФОТО
В Одеському військовому госпіталі перебуває тяжкопоранений український воїн Віталій Велісевич, якому необхідні кошти на операцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці волонтер Андрій Танцюра.
Він зазначив: "Віталій Велісевич... 23 роки! Важке поранення, мінно-вибухова травма. Відірвало ліву кисть, втратив ліве око. Множинні осколкові поранення тіла, важка черепно-мозкова травма.
Проникаюче вогнепальне поранення правого ока з внутрішньоочними чужорідними тілами (осколками), також відшарування сітківки".
"Віталій невеликого зросту, зовсім юний, якби зустрів не в госпіталі, ніколи б не подумав, що він міг бути на війні! Пройшов строкову службу, повернувся додому, а вже через місяць був у військкоматі з бажанням піти служити в морську піхоту. Вісім місяців у зоні ООС (АТО). Та в один жахливий день стався вибух. І ось Віталій у нас, в Одеському військовому госпіталі.
Для порятунку правого ока, яке вціліло, потрібна операція з видалення осколків з ока та усунення відшарування сітківки. Такі операції наші лікарі роблять спільно з лікарями клініки ім. Філатова на базі самої клініки. Шанс на порятунок предметного зору є!" - написав волонтер.
Він продовжив: "Щодо лівого ока потрібна установка косметичного протеза. Найближчим часом потрібно оплатити зонд-вітреотом Constellation® вартістю 5 764 грн.
Додатково оплатити виготовлення косметичного протеза лівого ока вартістю 3 500 грн. Разом - близько 9 300 грн.
Я розумію, що зараз для багатьох війна не перед очима, але впевнений, що все вдасться!"
Також він озвучив потреби щодо волонтерської кімнати: "Дуже потрібна кава в зернах! Також потрібні футболки, спортивні штани, взуття, шорти (можна б/у, але чисте і в хорошому стані), одноразові пелюшки, дексалгін в ампулах, великі вологі серветки, молочні продукти, чай, цукор, печиво, пральний порошок (автомат).
Якщо у вас є бажання допомогти з придбанням витратних матеріалів або ліків і передачі їх у госпіталь, пишіть мені в особисті повідомлення, і я всіляко сприятиму вам у вашому бажанні!"
Якщо є бажання допомогти грошима для придбання ліків, то можна переказувати на картку:
"Приватбанк" 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.
"Монобанк" 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.
Для переказів із-за кордону: Western Union or Money Gram Tantsiura Andrii Odessa, Ukraine 6500
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І як же Порошенко пограбував державу?
Не знаю де ви стояли, але, якщо ви не помітили, в Україні йде війна з загарбинком, і не зважаючи на це, Порошеко, разом з прем'єрами, залишив ВАЗеленсьому державу зі 130 млрд в держскарбниці, з розбудованою армією, зі зростаючою економікою, незалежною енергетикою і ...?
Не бачити різниці між досягненнями Пороха і тотальною корупцією, грабунком і знищенням держави ВАЗеленським, може лише той, хто у 2 турі знайшов графу "проти Порошенка".
Квітень 2015. "Мораторій на вирубку лісу."
Березень 2020. " Вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
БАРЫГЕ и ЗЕБИЛУ.
Таких Воинов страна должна лечить в первую очередь,а не затевать большие стройки.
Позор народу, который допускает такое....
Помог, чем смог...
21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави."
Оно, навіть закон на їх захист придумав, типу "антиолігархічний.
Але лохи - повірять...