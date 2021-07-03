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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Тяжкопораненому українському воїну Віталію Велісевичу потрібна допомога. ФОТО

В Одеському військовому госпіталі перебуває тяжкопоранений український воїн Віталій Велісевич, якому необхідні кошти на операцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці волонтер Андрій Танцюра.

Він зазначив: "Віталій Велісевич... 23 роки! Важке поранення, мінно-вибухова травма. Відірвало ліву кисть, втратив ліве око. Множинні осколкові поранення тіла, важка черепно-мозкова травма.

Проникаюче вогнепальне поранення правого ока з внутрішньоочними чужорідними тілами (осколками), також відшарування сітківки".

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"Віталій невеликого зросту, зовсім юний, якби зустрів не в госпіталі, ніколи б не подумав, що він міг бути на війні! Пройшов строкову службу, повернувся додому, а вже через місяць був у військкоматі з бажанням піти служити в морську піхоту. Вісім місяців у зоні ООС (АТО). Та в один жахливий день стався вибух. І ось Віталій у нас, в Одеському військовому госпіталі.

Для порятунку правого ока, яке вціліло, потрібна операція з видалення осколків з ока та усунення відшарування сітківки. Такі операції наші лікарі роблять спільно з лікарями клініки ім. Філатова на базі самої клініки. Шанс на порятунок предметного зору є!" - написав волонтер.

Він продовжив: "Щодо лівого ока потрібна установка косметичного протеза. Найближчим часом потрібно оплатити зонд-вітреотом Constellation® вартістю 5 764 грн.

Додатково оплатити виготовлення косметичного протеза лівого ока вартістю 3 500 грн. Разом - близько 9 300 грн.

Я розумію, що зараз для багатьох війна не перед очима, але впевнений, що все вдасться!"

Дивіться також: В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТО

Тяжкопораненому українському воїну Віталію Велісевичу потрібна допомога 01

Також він озвучив потреби щодо волонтерської кімнати: "Дуже потрібна кава в зернах! Також потрібні футболки, спортивні штани, взуття, шорти (можна б/у, але чисте і в хорошому стані), одноразові пелюшки, дексалгін в ампулах, великі вологі серветки, молочні продукти, чай, цукор, печиво, пральний порошок (автомат).

Якщо у вас є бажання допомогти з придбанням витратних матеріалів або ліків і передачі їх у госпіталь, пишіть мені в особисті повідомлення, і я всіляко сприятиму вам у вашому бажанні!"

Якщо є бажання допомогти грошима для придбання ліків, то можна переказувати на картку:

"Приватбанк" 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

"Монобанк" 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.

Для переказів із-за кордону: Western Union or Money Gram Tantsiura Andrii Odessa, Ukraine 6500

Автор: 

допомога (8367) поранення (2805) Ян Осока (1495) Танцюра Андрій (15)


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Топ коментарі
+15
чим зміг
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03.07.2021 13:17
+14
Чим? Відосіком?
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03.07.2021 13:17
+14
+ Одужуй, Герою
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03.07.2021 13:29
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Невже Бубачка не допоможе?
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03.07.2021 13:14 Відповісти
Чим? Відосіком?
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03.07.2021 13:17 Відповісти
На університет ім.Бубачки знайшлось же у нього бабло.
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03.07.2021 13:19 Відповісти
Не у нього, а у наріду. В подертих кишенях.
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03.07.2021 13:26 Відповісти
Таких як ти треба придушувати ще в дитинстві. Ти гнила, продажна падаль.
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03.07.2021 13:38 Відповісти
Розроблені Нептуни, Стугни. Але чомусь не фінансується їхнє виготовлення. Чого вам ще потрібно?
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03.07.2021 13:40 Відповісти
Розробленi? Тоесть только на бумаге? А, тогда все нормально. Януковощ тоже почти ассоциацию с ЕС подписал да ручка сломалась.
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03.07.2021 13:42 Відповісти
А тестових стрільб ти звичайно ж не бачив.
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03.07.2021 13:45 Відповісти
За 5 лет войны Петька провел тестовые стрельбы из разработок 2000-х годов? Шикарнейший результат. Куда там Германии которая за такой же срок перешла от бипланов до реактивных самолетов, беспилотников, крылатых ракет и ЯО. Вот всю страну посадить на *зельоные тарифы* и поднять тарифы в 10 раз у Петьки хватило времени.
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03.07.2021 13:51 Відповісти
Так Нептуни та Стугни на папері, чи таки стріляли?
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03.07.2021 13:58 Відповісти
Не сперечайтеся із зедебілом. Йому Порох досі у штанці кладе.
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03.07.2021 13:53 Відповісти
Гундосая мразь дачу на Бирючьем восстанавливает за сотни миллионов....Мало ему мест для отдыха во время войны.... А для воинов - героев денег нет и не будет...." Спасибо" "мудрому народу" за эксперименты над воюющей страной и её защитниками....
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03.07.2021 23:00 Відповісти
Это не забота ли так называемой власти лечить воинов, что дают возможность этой власти жить на полную силу, покупать все, что душа захочет???
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03.07.2021 13:16 Відповісти
чим зміг
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03.07.2021 13:17 Відповісти
Виходить, що рятує поранених і знає його потреби тільки волонтер... Госпіталь, лікарі, МО- всі нікчеми і без волонтера лікування бійця неможливе...
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03.07.2021 13:20 Відповісти
Надо гудку что-то оторвать
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03.07.2021 13:27 Відповісти
+ Одужуй, Герою
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03.07.2021 13:29 Відповісти
Вся суть украинского государства в одном фото. Миллиарды выделяются олигархам под видом разных грантов и пафосных программ, а людей защищавших ету страну и отдавших свою жизнь и здоровье оставили один на один со своими проблемами. Уроды, сколько государство могло помочь таким людям вместо тратить десятки миллиардов долларов на *зельоные тарифы* и другие воровские программы. Вместо того чтобы быстро делать операции и лечение, волонтеры вынуждены выставлять етих людей на показ чтобы собрать копейки на лечение. Ето ПОЗОР!!!
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03.07.2021 13:30 Відповісти
В бан, мерзото!
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03.07.2021 13:37 Відповісти
Мерзоту, такую как ты, которая разворовала страну и убежала в бан нужно, а лучше в детстве придушить. Не было бы таких как ты не пришлось бы нашим раненным парням теперь выклянчивать деньги на лечение.
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03.07.2021 13:46 Відповісти
Здохни, продажна гнида!
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03.07.2021 14:01 Відповісти
Барыжный проститут под флажком страны, которая дает крохи Украины, у которой увела миллиарды ЯО.
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03.07.2021 15:05 Відповісти
Ви скільки перевели? Чи почекаєте, поки прокинеться неіснуюча совість у вазеленського зі "слугами не українського наріду" та баломойського з ахметовим?
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03.07.2021 14:08 Відповісти
Сколько смог столько и перевел.Перевел бы больше если бы меня Парашенко с Бубочкой не ограбили.
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03.07.2021 14:39 Відповісти
Розповісте, як вас Порошенко пограбував?
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03.07.2021 14:51 Відповісти
Конечно могу. Залез ко мне и моей семье в карман, заставил платить ему какие то завышенные тарифы, налоги, штрафы, растаможку. Разграбил государство, вырезал и вывез в Европу леса, что теперь дерево подорожало в 10 раз. Могу перечислять долго. Если честно, знал бы что так будет я **** бы ложил а не стоял на Майдане в 2014
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03.07.2021 14:55 Відповісти
О, то це Порошенко у вас "вкрав"? Лохи платять за розтаможку, а ви ж не лохи?
І як же Порошенко пограбував державу?
Не знаю де ви стояли, але, якщо ви не помітили, в Україні йде війна з загарбинком, і не зважаючи на це, Порошеко, разом з прем'єрами, залишив ВАЗеленсьому державу зі 130 млрд в держскарбниці, з розбудованою армією, зі зростаючою економікою, незалежною енергетикою і ...?
Не бачити різниці між досягненнями Пороха і тотальною корупцією, грабунком і знищенням держави ВАЗеленським, може лише той, хто у 2 турі знайшов графу "проти Порошенка".
Квітень 2015. "Мораторій на вирубку лісу."
Березень 2020. " Вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
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03.07.2021 15:52 Відповісти
Юра, ты действительно , такой тупой или притворяешься?
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03.07.2021 16:25 Відповісти
Работа у него такая.
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03.07.2021 16:29 Відповісти
Ето не дело собирать по людях по копейке каждому раненному. Вы представляете сколько таких раненных, которорых не разглашают и которые не дождались помощи или которым стыдно себя показывать и простить помощи? Етим должно заниматься государство а не волонтеры и помощь должна оказываться своевременно а не когда ети копейки собрали. Я за то чтобы государство выделяло миллиарды долларов на оборонку и обеспечение раненных а не обеспечивало олигархов. Пускай Ахметов и КО собирают деньги на свои *проекты* а не люди которые которые своим здоровьем и своей жизнью заслужили чтобы не попрошайничать.
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03.07.2021 14:45 Відповісти
Пороховой проститут. Как делишки?
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03.07.2021 15:00 Відповісти
Давайте поможем, кто сколько может, по 10-20-50 и + грн. Для нас такие суммы вполне подъемны и, в принципе, не заметны для нашего бюджета, а парню- возможность восстановиться насколько это возможно. И не забывайте, даже самая большая река начинается с едва видных ручейков.
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03.07.2021 13:33 Відповісти
Перепостив також в ФБ-не всі читають Ценщор.
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03.07.2021 13:37 Відповісти
хто скільки може , віддячте воїну за УКраїну та спокійне життя !!!! дякую всім ЛЮдям
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03.07.2021 14:07 Відповісти
Все, что вы прочитали - приговор неукраинским хитрожопым гешефтмахерам:
БАРЫГЕ и ЗЕБИЛУ.
Таких Воинов страна должна лечить в первую очередь,а не затевать большие стройки.
Позор народу, который допускает такое....
Помог, чем смог...
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03.07.2021 15:04 Відповісти
"Зеленський Володимир Олександрович.
21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави."
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03.07.2021 15:59 Відповісти
+
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03.07.2021 15:11 Відповісти
+
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03.07.2021 16:06 Відповісти
При всем глубочайшем уважении к нашим защитникам хочется спросить, а почему бы сразу не взять всю нужную сумму у лиц которые в списке олигархов многократно ограбивших наш народ . Или тот список пуст?
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03.07.2021 17:55 Відповісти
Бо вони - сородичі Зебіла. Не кошерно.
Оно, навіть закон на їх захист придумав, типу "антиолігархічний.
Але лохи - повірять...
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03.07.2021 19:27 Відповісти
теперь все без шансов вся жизнь насмарку изза параши вонючей
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03.07.2021 19:35 Відповісти
Яка ганьба! Чому до цих пір на лікування поранених воїнів збирають кошти волонтери?!!
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03.07.2021 22:02 Відповісти
Бо зе сказало. Війни емає.
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04.07.2021 08:49 Відповісти
 
 