Тяжкопораненому українському воїну Віталію Велісевичу потрібна допомога. ФОТО

В Одеському військовому госпіталі перебуває тяжкопоранений український воїн Віталій Велісевич, якому необхідні кошти на операцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці волонтер Андрій Танцюра.

Він зазначив: "Віталій Велісевич... 23 роки! Важке поранення, мінно-вибухова травма. Відірвало ліву кисть, втратив ліве око. Множинні осколкові поранення тіла, важка черепно-мозкова травма.

Проникаюче вогнепальне поранення правого ока з внутрішньоочними чужорідними тілами (осколками), також відшарування сітківки".

Дивіться також: Пораненому під час виконання бойового завдання на Донбасі комвзводу 54-го ОРБ Борису Бассу потрібна допомога в лікуванні та реабілітації, - волонтерка Самойлова. ФОТО

"Віталій невеликого зросту, зовсім юний, якби зустрів не в госпіталі, ніколи б не подумав, що він міг бути на війні! Пройшов строкову службу, повернувся додому, а вже через місяць був у військкоматі з бажанням піти служити в морську піхоту. Вісім місяців у зоні ООС (АТО). Та в один жахливий день стався вибух. І ось Віталій у нас, в Одеському військовому госпіталі.

Для порятунку правого ока, яке вціліло, потрібна операція з видалення осколків з ока та усунення відшарування сітківки. Такі операції наші лікарі роблять спільно з лікарями клініки ім. Філатова на базі самої клініки. Шанс на порятунок предметного зору є!" - написав волонтер.

Він продовжив: "Щодо лівого ока потрібна установка косметичного протеза. Найближчим часом потрібно оплатити зонд-вітреотом Constellation® вартістю 5 764 грн.

Додатково оплатити виготовлення косметичного протеза лівого ока вартістю 3 500 грн. Разом - близько 9 300 грн.

Я розумію, що зараз для багатьох війна не перед очима, але впевнений, що все вдасться!"

Дивіться також: В Одесу санавіація доставила бійця ЗСУ у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТО

Також він озвучив потреби щодо волонтерської кімнати: "Дуже потрібна кава в зернах! Також потрібні футболки, спортивні штани, взуття, шорти (можна б/у, але чисте і в хорошому стані), одноразові пелюшки, дексалгін в ампулах, великі вологі серветки, молочні продукти, чай, цукор, печиво, пральний порошок (автомат).

Якщо у вас є бажання допомогти з придбанням витратних матеріалів або ліків і передачі їх у госпіталь, пишіть мені в особисті повідомлення, і я всіляко сприятиму вам у вашому бажанні!"

Якщо є бажання допомогти грошима для придбання ліків, то можна переказувати на картку:

"Приватбанк" 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

"Монобанк" 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.

Для переказів із-за кордону: Western Union or Money Gram Tantsiura Andrii Odessa, Ukraine 6500