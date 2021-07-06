РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5550 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
15 316 26

Подозреваемый в изнасиловании сбежал из под стражи в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в изнасиловании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Подозреваемый в изнасиловании сбежал из под стражи в Киеве, - Нацполиция 01

"Подольским управлением полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи.

Подозреваемый в изнасиловании сбежал из под стражи в Киеве, - Нацполиция 02

Приметы: 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве, - Крищенко. ФОТО

Подозреваемый в изнасиловании сбежал из под стражи в Киеве, - Нацполиция 03

Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав столичной полиции.

Автор: 

изнасилование (919) Киев (25572) побег (380) Нацполиция (16490) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Цензор, а почему вы фото ПОДОЗРЕВАЕМЫХ насильников выкладываете, а росийских террористов убивавших украинцев замазываете?
показать весь комментарий
06.07.2021 23:10
+12
вор рюкзаков щас паднимет вертолетную эскадрилию на поиски.
показать весь комментарий
06.07.2021 23:00
+9
Не хочется ублюдку петухом на зоне быть, но придется
показать весь комментарий
06.07.2021 22:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не хочется ублюдку петухом на зоне быть, но придется
показать весь комментарий
06.07.2021 22:58 Ответить
Три конвоира не справились?!
показать весь комментарий
06.07.2021 22:59 Ответить
Этот петух 🐓 так охрану соблазнил, что сумел сбежать?
показать весь комментарий
06.07.2021 22:59 Ответить
Обаятельностью обольстил, судя по его фото. ))
показать весь комментарий
06.07.2021 23:34 Ответить
вор рюкзаков щас паднимет вертолетную эскадрилию на поиски.
показать весь комментарий
06.07.2021 23:00 Ответить
))))) а осел возьмёт под личную ответственность.
показать весь комментарий
06.07.2021 23:42 Ответить
Что-то он на полового разбойника не очень похож!
показать весь комментарий
06.07.2021 23:02 Ответить
Цензор, а почему вы фото ПОДОЗРЕВАЕМЫХ насильников выкладываете, а росийских террористов убивавших украинцев замазываете?
показать весь комментарий
06.07.2021 23:10 Ответить
Вот щас обидно было. (Татаров)
показать весь комментарий
06.07.2021 23:54 Ответить
Первый вопрос к тебе: не выкладывание фото подозреваемых сбежавших насильников как-то поможет поймать российских террористов? И второй вопрос: почему ты не выкладываешь фото российских террористов?
показать весь комментарий
07.07.2021 00:21 Ответить
Ответ на первый вопрос: распространенные фото росийских террористов так же помогут поймать их как и выложенные фото насильнико. Даже в Киеве росийских террористов и боевиков иногда люди замечают.
Второй вопрос: Я несколько раз выкладывал и фото и давал ссылки на росийских боевиков и сепаров и меня только банили. Видимо никто не заинтересован ( с двух сторон) в уничтожении террористов и освобождении нашей украинской земли.
показать весь комментарий
07.07.2021 10:46 Ответить
"Приметы: 35 лет, рост 170-175 см" - он под линейкой на фотках стоит, там 169-170см.
показать весь комментарий
06.07.2021 23:12 Ответить
На каблуках
показать весь комментарий
06.07.2021 23:54 Ответить
Яке високоінтелектуальне ліцо!
показать весь комментарий
06.07.2021 23:13 Ответить
*************!
показать весь комментарий
06.07.2021 23:20 Ответить
Узнал подробности: в том райуправлении не хватает людей, дохрена поувольнялось, поэтому чувака конвоировал лишь один конвоир. Результат - налицо.
показать весь комментарий
06.07.2021 23:33 Ответить
Результат - рукалицо.
показать весь комментарий
06.07.2021 23:40 Ответить
Всем сейчас трудно, но по инструкции - три человека конвой на одного.
показать весь комментарий
07.07.2021 01:24 Ответить
А что шарий в Украину вернулся? Ааа тьфу ты, он же педофил. Ошибочка вышла.
А этого проверьте процентов 75 что он из слуги народа.
показать весь комментарий
06.07.2021 23:39 Ответить
ментам он не нужен-денег с него не срубишь
Вот если бы это был представитель малого бизнеса-то тут вцепились бы..
в одних трусах отпустили бы..
показать весь комментарий
06.07.2021 23:55 Ответить
Та він уклав контракт з ОПЗЖ, от аваковці й прогавили тітушку
показать весь комментарий
07.07.2021 01:07 Ответить
все такие умные в комментах -одни сидельцы , знают уже как и куда его будут .... аж сами причмокивают
показать весь комментарий
07.07.2021 01:35 Ответить
ИЩИТЕ ВОЗЛЕ ВОДЫ !)
показать весь комментарий
07.07.2021 04:36 Ответить
Это потому что денег мало выделяют на МВД, нужно в три раза больше!😁😁😁
показать весь комментарий
07.07.2021 08:46 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2021 10:24 Ответить
пригадалось Тату "нас не догонят" і Арія "Я свободен" Він такій гвалтівник я картярнии катала
показать весь комментарий
07.07.2021 08:47 Ответить
 
 