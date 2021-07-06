Подозреваемый в изнасиловании сбежал из под стражи в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в изнасиловании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Подольским управлением полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи.
Приметы: 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки", - говорится в сообщении.
Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав столичной полиции.
Топ комментарии
+32 Green Green Serpent
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+12 Яков #486617
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+9 oleg1966
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Второй вопрос: Я несколько раз выкладывал и фото и давал ссылки на росийских боевиков и сепаров и меня только банили. Видимо никто не заинтересован ( с двух сторон) в уничтожении террористов и освобождении нашей украинской земли.
А этого проверьте процентов 75 что он из слуги народа.
Вот если бы это был представитель малого бизнеса-то тут вцепились бы..
в одних трусах отпустили бы..