Підозрюваний у зґвалтуванні втік з-під варти в Києві, - Нацполіція. ФОТО
У Києві з-під варти втік підозрюваний у зґвалтуванні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Подільське управління поліції за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, розшукує Замятіна Євгенія Володимировича, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 втік з-під варти.
Прикмети: 35 років, зріст 170-175 см, середньої статури, був одягнений у сіру теніску, сині джинси і темні кросівки", - сказано в повідомленні.
Зараз на пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад столичної поліції.
Топ коментарі
+32 Green Green Serpent
показати весь коментар06.07.2021 23:10
+12 Яков #486617
показати весь коментар06.07.2021 23:00
+9 oleg1966
показати весь коментар06.07.2021 22:58
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Второй вопрос: Я несколько раз выкладывал и фото и давал ссылки на росийских боевиков и сепаров и меня только банили. Видимо никто не заинтересован ( с двух сторон) в уничтожении террористов и освобождении нашей украинской земли.
А этого проверьте процентов 75 что он из слуги народа.
Вот если бы это был представитель малого бизнеса-то тут вцепились бы..
в одних трусах отпустили бы..