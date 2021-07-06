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Новини Фото Силовики
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Підозрюваний у зґвалтуванні втік з-під варти в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві з-під варти втік підозрюваний у зґвалтуванні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Підозрюваний у зґвалтуванні втік з-під варти в Києві, - Нацполіція 01

"Подільське управління поліції за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, розшукує Замятіна Євгенія Володимировича, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 втік з-під варти.

Підозрюваний у зґвалтуванні втік з-під варти в Києві, - Нацполіція 02

Прикмети: 35 років, зріст 170-175 см, середньої статури, був одягнений у сіру теніску, сині джинси і темні кросівки", - сказано в повідомленні.

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Підозрюваний у зґвалтуванні втік з-під варти в Києві, - Нацполіція 03

Зараз на пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад столичної поліції.

Автор: 

зґвалтування (387) Київ (19525) втеча (221) Нацполіція (15196) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+32
Цензор, а почему вы фото ПОДОЗРЕВАЕМЫХ насильников выкладываете, а росийских террористов убивавших украинцев замазываете?
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06.07.2021 23:10
+12
вор рюкзаков щас паднимет вертолетную эскадрилию на поиски.
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06.07.2021 23:00
+9
Не хочется ублюдку петухом на зоне быть, но придется
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06.07.2021 22:58
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Не хочется ублюдку петухом на зоне быть, но придется
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06.07.2021 22:58 Відповісти
Три конвоира не справились?!
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06.07.2021 22:59 Відповісти
Этот петух 🐓 так охрану соблазнил, что сумел сбежать?
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06.07.2021 22:59 Відповісти
Обаятельностью обольстил, судя по его фото. ))
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06.07.2021 23:34 Відповісти
вор рюкзаков щас паднимет вертолетную эскадрилию на поиски.
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06.07.2021 23:00 Відповісти
))))) а осел возьмёт под личную ответственность.
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06.07.2021 23:42 Відповісти
Что-то он на полового разбойника не очень похож!
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06.07.2021 23:02 Відповісти
Цензор, а почему вы фото ПОДОЗРЕВАЕМЫХ насильников выкладываете, а росийских террористов убивавших украинцев замазываете?
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06.07.2021 23:10 Відповісти
Вот щас обидно было. (Татаров)
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06.07.2021 23:54 Відповісти
Первый вопрос к тебе: не выкладывание фото подозреваемых сбежавших насильников как-то поможет поймать российских террористов? И второй вопрос: почему ты не выкладываешь фото российских террористов?
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07.07.2021 00:21 Відповісти
Ответ на первый вопрос: распространенные фото росийских террористов так же помогут поймать их как и выложенные фото насильнико. Даже в Киеве росийских террористов и боевиков иногда люди замечают.
Второй вопрос: Я несколько раз выкладывал и фото и давал ссылки на росийских боевиков и сепаров и меня только банили. Видимо никто не заинтересован ( с двух сторон) в уничтожении террористов и освобождении нашей украинской земли.
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07.07.2021 10:46 Відповісти
"Приметы: 35 лет, рост 170-175 см" - он под линейкой на фотках стоит, там 169-170см.
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06.07.2021 23:12 Відповісти
На каблуках
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06.07.2021 23:54 Відповісти
Яке високоінтелектуальне ліцо!
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06.07.2021 23:13 Відповісти
*************!
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06.07.2021 23:20 Відповісти
Узнал подробности: в том райуправлении не хватает людей, дохрена поувольнялось, поэтому чувака конвоировал лишь один конвоир. Результат - налицо.
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06.07.2021 23:33 Відповісти
Результат - рукалицо.
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06.07.2021 23:40 Відповісти
Всем сейчас трудно, но по инструкции - три человека конвой на одного.
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07.07.2021 01:24 Відповісти
А что шарий в Украину вернулся? Ааа тьфу ты, он же педофил. Ошибочка вышла.
А этого проверьте процентов 75 что он из слуги народа.
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06.07.2021 23:39 Відповісти
ментам он не нужен-денег с него не срубишь
Вот если бы это был представитель малого бизнеса-то тут вцепились бы..
в одних трусах отпустили бы..
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06.07.2021 23:55 Відповісти
Та він уклав контракт з ОПЗЖ, от аваковці й прогавили тітушку
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07.07.2021 01:07 Відповісти
все такие умные в комментах -одни сидельцы , знают уже как и куда его будут .... аж сами причмокивают
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07.07.2021 01:35 Відповісти
ИЩИТЕ ВОЗЛЕ ВОДЫ !)
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07.07.2021 04:36 Відповісти
Это потому что денег мало выделяют на МВД, нужно в три раза больше!😁😁😁
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07.07.2021 08:46 Відповісти
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07.07.2021 10:24 Відповісти
пригадалось Тату "нас не догонят" і Арія "Я свободен" Він такій гвалтівник я картярнии катала
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07.07.2021 08:47 Відповісти
 
 