Підозрюваний у зґвалтуванні втік з-під варти в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві з-під варти втік підозрюваний у зґвалтуванні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Подільське управління поліції за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, розшукує Замятіна Євгенія Володимировича, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 втік з-під варти.

Прикмети: 35 років, зріст 170-175 см, середньої статури, був одягнений у сіру теніску, сині джинси і темні кросівки", - сказано в повідомленні.

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Зараз на пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад столичної поліції.